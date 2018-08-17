Детский вопрос: бить или не бить?

«Ну как его не наказывать? Он же слов не понимает!». «Меня отец порол – ничего, человеком вырос!». «Я же его легонько, по попке, чтобы понимал – этого делать нельзя!». Такие аргументы вслух или мысленно родители проговаривают, отвешивая маленькому сыну или дочке шлепок или подзатыльник. Они верят, что это – в воспитательных, гуманных целях. Ребёнок должен получить информацию о том, что он что-то делает не так. И если за хорошие поступки его поощряют, гладят по головке, то за плохие – вполне логично – по головке его гладить нельзя, а нужно воздействовать иначе и по другому месту. Мало кто осознаёт, что воздействие болью (грубым прикосновением) в качестве аргумента маленьким человеком воспринимается, как модель поведения. Которую он применяет и тогда, когда уже становится выше папы и мамы. Вопрос «Бить или не бить?» исследует владимирский психолог Наталья Фельдман.

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