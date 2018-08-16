Утомленные солнцем: как восстановить волосы после жаркого отдыха

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Лето - сложное время для волос
Солнце, воздух и вода – это, конечно, наши лучшие друзья. Только, возвращаясь с побережья, обнаруживаешь – теперь твои волосы нуждаются в отпуске. Что делать? Можно ли быстро восстановить волосы и вернуть им былую красоту? Вот несколько ценных советов от одного из ведущих парикмахеров-стилистов Владимира – Ильи Раева.
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Что происходит с волосами летом?
Все просто: во время отдыха на море из волоса вымывается и выгорает на солнце основной компонент его структуры – кератин. Волосы становятся сухими и ломкими, теряют эластичность, выглядят безжизненными и неухоженными. Знакомо? Кстати, такое часто происходит не только после отпуска на море. Жаркое лето в городе тоже может привести к таким печальным последствиям. UV-излучение, выхлопные газы, кондиционеры – все это факторы риска.
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SOS-средства в помощь!
Чтобы реанимировать поврежденный волос, его нужно “заполнить”. Конечно, можно выбрать домашний уход. Благо сейчас даже в масс-маркете много разных восстанавливающих масок, но не стоит ждать чуда. Мгновенное преображение возможно только в салоне – это факт. Одна из моих любимых SOS-процедур: берется витаминная ампула (они представлены в линейках многих брендов), смешивается с натуральным кератином. Эта смесь наносится на чистые, вымытые волосы. И запускаем вапоризатор (получается мини-сауна для волос). Оставляем на 20 минут. Восстанавливаются не только волосы, но и кожа головы, которая после отдыха на море тоже становится сухой.
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Когда можно сделать окрашивание?
Очень частый вопрос. Главный совет: не торопитесь! Нельзя краситься сразу, в день возвращения с юга. Особенно это касается блондинок. Рекомендуется подождать хотя бы дней пять, чтобы кожа головы и волосы снова привыкли к нашему климату. Часто слышу такое: приехала вечером, утром покрасилась дома, все щиплет, ощущение дискомфорта. Объяснение простое: на поврежденную кожу и иссушенные волосы нанесли агрессивную краску. Пощадите себя, подождите и обратитесь к профессионалу, который подберет уход и щадящий краситель.
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Легче предотвратить...
Это правда. Здоровые, ухоженные волосы легче переживают такие стрессы, как отдых на море. Обратите внимание на средства из линеек “баланс”, они есть у всех мировых брендов. Они поддерживают правильный pH-баланс – 5.5. Или выбирайте средства, в состав которых входит кератин. Это должно быть указано на упаковке. И, конечно, собирая в следующий раз чемодан, положите в него не только защитный крем для кожи, но и солнцезащитные средства для волос, например, спрей. В отпуске стоит отказаться от фена.
С Ильей Раевым беседовала МоднаЯ
Фото: 4mama.ua
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