18+

Утомленные солнцем: как восстановить волосы после жаркого отдыха

Ценные советы парикмахера-стилиста

  1. Лето - сложное время для волос

    Солнце, воздух и вода – это, конечно, наши лучшие друзья. Только, возвращаясь с побережья, обнаруживаешь – теперь твои волосы нуждаются в отпуске. Что делать? Можно ли быстро восстановить волосы и вернуть им былую красоту? Вот несколько ценных советов от одного из ведущих парикмахеров-стилистов Владимира – Ильи Раева.

    Илья Раев, парикмахер-стилист

  2. Что происходит с волосами летом?

    Все просто: во время отдыха на море из волоса вымывается и выгорает на солнце основной компонент его структуры – кератин. Волосы становятся сухими и ломкими, теряют эластичность, выглядят безжизненными и неухоженными. Знакомо? Кстати, такое часто происходит не только после отпуска на море. Жаркое лето в городе тоже может привести к таким печальным последствиям. UV-излучение, выхлопные газы, кондиционеры – все это факторы риска.

    Фото: mylitta.ru

  3. SOS-средства в помощь!

    Чтобы реанимировать поврежденный волос, его нужно “заполнить”. Конечно, можно выбрать домашний уход. Благо сейчас даже в масс-маркете много разных восстанавливающих масок, но не стоит ждать чуда. Мгновенное преображение возможно только в салоне – это факт. Одна из моих любимых SOS-процедур: берется витаминная ампула (они представлены в линейках многих брендов), смешивается с натуральным кератином. Эта смесь наносится на чистые, вымытые волосы. И запускаем вапоризатор (получается мини-сауна для волос). Оставляем на 20 минут. Восстанавливаются не только волосы, но и кожа головы, которая после отдыха на море тоже становится сухой.

    Фото: nswrewards.co.uk

  4. Когда можно сделать окрашивание?

    Очень частый вопрос. Главный совет: не торопитесь! Нельзя краситься сразу, в день возвращения с юга. Особенно это касается блондинок. Рекомендуется подождать хотя бы дней пять, чтобы кожа головы и волосы снова привыкли к нашему климату. Часто слышу такое: приехала вечером, утром покрасилась дома, все щиплет, ощущение дискомфорта. Объяснение простое: на поврежденную кожу и иссушенные волосы нанесли агрессивную краску. Пощадите себя, подождите и обратитесь к профессионалу, который подберет уход и щадящий краситель.

    Фото: amazingwholeness.com

  5. Легче предотвратить...

    Это правда. Здоровые, ухоженные волосы легче переживают такие стрессы, как отдых на море. Обратите внимание на средства из линеек “баланс”, они есть у всех мировых брендов. Они поддерживают правильный pH-баланс – 5.5. Или выбирайте средства, в состав которых входит кератин. Это должно быть указано на упаковке. И, конечно, собирая в следующий раз чемодан, положите в него не только защитный крем для кожи, но и солнцезащитные средства для волос, например, спрей. В отпуске стоит отказаться от фена.

    Фото: wallpapermemory.com

    С Ильей Раевым беседовала МоднаЯ

    Фото: 4mama.ua

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Утомленные солнцем

“Утомленные солнцем” ушли из большого КВН

10-летний мальчик попал в больницу после отдыха у фонтана в Молодежном сквере

Очарованный солнцем

“Террор” – самый холодный сериал для жаркого лета

Льды, морозы, историческая правда и мистика - все на телеэкране!

Поможем восстановить храм!