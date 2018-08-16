Утомленные солнцем: как восстановить волосы после жаркого отдыха

Это правда. Здоровые, ухоженные волосы легче переживают такие стрессы, как отдых на море. Обратите внимание на средства из линеек “баланс”, они есть у всех мировых брендов. Они поддерживают правильный pH-баланс – 5.5. Или выбирайте средства, в состав которых входит кератин. Это должно быть указано на упаковке. И, конечно, собирая в следующий раз чемодан, положите в него не только защитный крем для кожи, но и солнцезащитные средства для волос, например, спрей. В отпуске стоит отказаться от фена.

С Ильей Раевым беседовала МоднаЯ

Фото: 4mama.ua