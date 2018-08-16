Транспорт напрокат по Владимире

Владимир не мегополис, но передвигаться по нему на дальние расстояния пешком все же неудобно. Мы нашли все варианты транспортных средств, которые можно взять в аренду на данный момент. Скажем сразу, вариантов немного. Если в прошлом году нас радовали замечательные мопеды, то в этом году их нет. Зато есть плот, веломобиль, велосипед и машина.

Прокат инвентаря в парке

В парках много каруселей, детских машинок и прочих развлечений. Но только в одном парке в городе вы сможете взять велосипед (или веломобиль) для себя и ребенка и покататься по сосновому лесу.

Именно в парке «Загородный» за детской площадкой стоит неприметный домик. Это и есть прокат. Кстати, помимо наземных средств передвижении, есть также и водные. Например, плот с веслами!

Стоимость:

Велосипед детский 30 минут – 50 рублей.

Велосипед взрослый 1 час – 100 рублей.

Веломобиль 10 минут – 100 рублей.

Веломобиль детский 10 минут – 50 рублей.

Плот с веслами 30 минут – 100 рублей.

Сайт: https://vk.com/parkz33

Адрес: Судогодское шоссе, 4

Телефон: +7 (4922) 32-32-47

Велопрокат в городе

На данный момент прокат, который раньше работал рядом с Торговыми рядами, закрыт. Но 20 августа он снова начнет свою работу.

В прокате будет много разных велосипедов. И цена, соответственно, будет отличаться. В зависимости от «крутости» той техники, которую вы хотите взять. Стартует она от 150 руб./час. Условие: один документ и денежная сумма в залог (от 1000 рублей).

Адрес: ул. 1-я Никольская, 17

Телефон: 8 (902) 881-22-21

Сайт: https://vk.com/33velo

Аренда автомобиля в городе



Этот сегмент рынка у нас представляет только компания «Белый лев»(1). Она работает сразу в нескольких городах и славится своим обширным автопарком. Но бронировать лучше заранее. Желающих много, и если вы хотите взять машину на выходные, то звонить лучше до середины недели. У них есть онлайн-оформление машины на сайте. Но администратор не рекомендует этот способ, так как все равно придется решать некоторые вопросы по телефону.

Для аренды авто вам понадобится паспорт и водительское удостоверение, копию которых сделают на месте. На ближайшие выходные из огромного ряда машин разных марок осталась одна – «Лада Гранта». Ее стоимость – 1950 рублей в сутки. Залог на нее составляет 6000 рублей. Его, конечно, вам потом вернут.

Есть одно правило при аренде авто. Вы забираете машину с полным баком и отдаете ее также с полным баком.

Весь ряд автомобилей:

Ford Explorer AKПП – 6500 рублей/сутки

Mercedes CLA 200 Black – 4100 рублей/сутки

Passat B8 АКПП – 3400 рублей/сутки

Ниссан Теана АКПП – 3400 рублей/сутки

Peugeot 408 МКПП – 2100 рублей/сутки

Lada Granta AKPP – 1800 рублей/сутки

Peugeot 408 АКПП – 2500 рублей/сутки

Ford Focus III АКПП – 2500 рублей/сутки

Nissan Almera АКПП – 2300 рублей/сутки

Адрес: ул. Дворянская, 27а, корп. 17

Телефон: 8 800 700 64 33

Сайт: http://white-lion.su

Юлия Митина

Заглавная фото: adrenalin74.com

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