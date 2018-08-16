Транспорт напрокат по Владимире

Владимир не мегополис, но передвигаться по нему на дальние расстояния пешком все же неудобно. Мы нашли все варианты транспортных средств, которые можно взять в аренду на данный момент. Скажем сразу, вариантов немного. Если в прошлом году нас радовали замечательные мопеды, то в этом году их нет. Зато есть плот, веломобиль, велосипед и машина.
Прокат инвентаря в парке
В парках много каруселей, детских машинок и прочих развлечений. Но только в одном парке в городе вы сможете взять велосипед (или веломобиль) для себя и ребенка и покататься по сосновому лесу.
Именно в парке «Загородный» за детской площадкой стоит неприметный домик. Это и есть прокат. Кстати, помимо наземных средств передвижении, есть также и водные. Например, плот с веслами!
Стоимость:
Велосипед детский 30 минут – 50 рублей.
Велосипед взрослый 1 час – 100 рублей.
Веломобиль 10 минут – 100 рублей.
Веломобиль детский 10 минут – 50 рублей.
Плот с веслами 30 минут – 100 рублей.
Сайт: https://vk.com/parkz33
Адрес: Судогодское шоссе, 4
Телефон: +7 (4922) 32-32-47
Велопрокат в городе
На данный момент прокат, который раньше работал рядом с Торговыми рядами, закрыт. Но 20 августа он снова начнет свою работу.
В прокате будет много разных велосипедов. И цена, соответственно, будет отличаться. В зависимости от «крутости» той техники, которую вы хотите взять. Стартует она от 150 руб./час. Условие: один документ и денежная сумма в залог (от 1000 рублей).
Адрес: ул. 1-я Никольская, 17
Телефон: 8 (902) 881-22-21
Сайт: https://vk.com/33velo
Аренда автомобиля в городе
Этот сегмент рынка у нас представляет только компания «Белый лев»(1). Она работает сразу в нескольких городах и славится своим обширным автопарком. Но бронировать лучше заранее. Желающих много, и если вы хотите взять машину на выходные, то звонить лучше до середины недели. У них есть онлайн-оформление машины на сайте. Но администратор не рекомендует этот способ, так как все равно придется решать некоторые вопросы по телефону.
Для аренды авто вам понадобится паспорт и водительское удостоверение, копию которых сделают на месте. На ближайшие выходные из огромного ряда машин разных марок осталась одна – «Лада Гранта». Ее стоимость – 1950 рублей в сутки. Залог на нее составляет 6000 рублей. Его, конечно, вам потом вернут.
Есть одно правило при аренде авто. Вы забираете машину с полным баком и отдаете ее также с полным баком.
Весь ряд автомобилей:
Ford Explorer AKПП – 6500 рублей/сутки
Mercedes CLA 200 Black – 4100 рублей/сутки
Passat B8 АКПП – 3400 рублей/сутки
Ниссан Теана АКПП – 3400 рублей/сутки
Peugeot 408 МКПП – 2100 рублей/сутки
Lada Granta AKPP – 1800 рублей/сутки
Peugeot 408 АКПП – 2500 рублей/сутки
Ford Focus III АКПП – 2500 рублей/сутки
Nissan Almera АКПП – 2300 рублей/сутки
Адрес: ул. Дворянская, 27а, корп. 17
Телефон: 8 800 700 64 33
Сайт: http://white-lion.su
Юлия Митина
Заглавная фото: adrenalin74.com
(1) ООО «Белый лев», 196128, г Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, 8 А, ОГРН 1037821102450
Обсуждение 1
Не густо…