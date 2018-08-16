Шартомский страус и мыльная опера по – шуйски.

Август. Последний летний месяц. Для нашей семьи летняя пора — это возможность набраться впечатлений на целый год, посетить уже полюбившиеся места и открыть для себя новые туристические маршруты. А ещё лето – это очень насыщенная трудовая пора: выращивание овощей на собственном участке, уход за цветниками и заготовки на зиму. И не всегда мы можем отлучиться из дома на несколько дней, летом у нас нет отпусков, и поэтому мы любим выезжать с семьей на однодневный тур выходного дня.

В прошедшие выходные мы открыли для себя новый маршрут в соседнюю Ивановскую область, который назвали «В гости к шартомскому страусу под мыльную оперу по – шуйски». И я с удовольствием поделюсь с читателями рубрики «Точка на карте» впечатлениями от нашего маршрута.

Итак, для семейного путешествия мы выбрали воскресный день, и поскольку это выходной, то нам вовсе не хотелось стартовать очень рано. Мы выехали из Владимира в Иваново в 9 утра. По пути заправили автомобиль до полного бака, чтобы быть спокойными, что топлива нам будет достаточно на все время пути. И, конечно, запаслись питьевой водой и влажными салфетками для рук. Все же весь день мы проведем в дороге!

Удобная остановка

Первую свою остановку мы сделали через 110 км в торговом центре «Текстиль Макс»(1). Он находится у въезда в Иваново. В кафе торгового центра – вполне себе приличный кофе. Кстати, если вы не успели позавтракать, то это можно сделать здесь же: запеканка, сырники, мясо, раба, различные гарниры, напитки и разнообразная выпечка. Кто что любит!

И очень рекомендую посетить бесплатный туалет в этом торговом центре, так как следующая возможность представится не раньше, чем через час-полтора.

Дуниловский женский монастырь

Следующий пункт назначения – села Дунилино и Введеньё, до них от нашей остановки 50 км. Едем через Иваново по указателям на г. Кинешма (если есть навигатор, задача упрощается). На выезде из Иваново есть заправка «Газпром – Нефть», здесь можно пополнить запас топлива. Берем курс на Шую (дорога не очень, придется потрястись примерно 6 км.)

Села Дунилино и Введеньё вы узнаете по многочисленным куполам храмов.

В Дунилино расположен живописный Успенский Дуниловский женский монастырь.

Для справки: возрожденный в 1991 году, монастырь сегодня представляет собой образцово-устроенную обитель, где не только процветает иноческая жизнь, но и ведется большая работа по духовно-нравственному просвещению. Учрежденная обителью Православная женская гимназия-пансион является одной из лучших не только в Ивановской области, но и в России в целом.

Хлебушек из русской печки

Мы не стали заглядывать в монастырь, поскольку у нас был не паломнический тур. А вот знаменитую пекарню местного предпринимателя Татьяны Разиной проехать не смогли. Тем более что уже настало время подкрепиться. Пекарня расположена на небольшой площади в центре села. Это одноэтажное кирпичное здание дореволюционной постройки с вывеской «ПЕКАРНЯ». Нам сюда. Хлеб, пирожки с картошкой, капустой, печенкой, ватрушки, свежее деревенское молоко, сметана, творог от фермеров Гамзатовых. Глаза разбегаются! А какие здесь постные пироги с изюмом: вкуснее я нигде не пробовала.

Для справки: В Дуниловской пекарне хлеб пекут в огромной русской печи, которая топится самыми обычными дровами. Может, поэтому так вкусно!

Шесть храмов села Введеньё

Подкрепились? Едем дальше! Нам в село Введеньё. На «Т-образном» перекрёстке едем прямо по второстепенной дороге в сторону желто-зеленого храма. В сравнительно небольшом населенном пункте их аж шесть! Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы (недействующий), храм Владимирской иконы Божией Матери, храм Вознесения Господня с приделом мученицы Параскевы Пятницы (недействующий), храм апостола и евангелиста Иоанн Богослова (не действующий).

И наконец, Николо-Шартомский мужской монастырь.

Проезжаем всё село, движемся мимо монастыря. На выезде поворачиваем направо, на гравиевую дорогу. Далее, после сельской АЗС, берем левее и едем по дороге с бетонным покрытием. К страусам!

Шартомский страус

В 12.20 мы у ворот страусиной фермы. Осматриваемся: территория небольшая, очень благоустроенная, здесь приятно находиться.

Экскурсоводы встречают гостей прямо на парковке:

Экскурсии проводятся по субботам, воскресеньям и в праздничные дни. Начало в 12, 13 и 14 часов. Время может меняться. Лучше заранее уточнить расписание по телефону: +7 920 357 51 23 .

Для групп свыше 15 человек – предварительная запись обязательна. Если вас меньше, приезжайте так.

Стоимость экскурсии – 150 руб. как для взрослых, так и для детей всех возрастов. Льгот нет.

Прогулка по ферме длится час. Вас расскажут о самой птице, даже сможете покормить страусов капустой (входит в стоимость), заглянете в сувенирную лавку.

Что купить?

Страусиное яйцо пищевое – 1000 руб.

Мыло со страусиным салом – 100 руб.

Магнит на холодильник – 50 руб.

Мясо страуса (фарш и котлеты ) – по 1 000 руб. за кг. Можно попробовать и шашлык из страусиного мяса. Оно, кстати, суховатое.

Можно заказать расписанную палехскими художниками скорлупу страусиного яйца. Стоимость готового изделия в комплекте с подставкой и сувенирной коробкой будет зависеть от сложности сюжета и количества деталей. Лично я видела в лавке такое изделие за 30 000 рублей.

Мыльная опера по – шуйски

Прогулка по ферме закончилась в 14.00. И мы отправились в Шую, которая находится всего в 9 км. от фермы (20 минут пути). Я расскажу о тех достопримечательностях, которые, на мой взгляд, стоит посетить обязательно.

Шуйская колокольня и Воскресенский собор

Одна из самых высоких колоколен (построена в 1810-1832 гг.) в России и самое высокое здание Ивановской области. Очень впечатляет. Перед колокольней находится памятник новомученникам российским.

Воскресенский собор (1756 г.) находится рядом с колокольней.

«Кофе раф по – шуйски»

Совсем рядом, на углу торговых рядов, находится небольшая уютная кафешка. Здесь мы угостились «Кофе раф по – шуйски» (именно так указано в меню), «Фитнес – смузи» и «Шоколадом с мятой» и отправились гулять по «местному Арбату». Это пешеходная улица, где с утра и до 15.00 (после 15.00 уже никого не застанете) разворачивается бойкая торговля местными товарами.

Мёд, шуйские курицы, грибы, ягоды, молочная продукция. Мы прогулялись по старинной улице, где сохранилось много купеческих особняков, и отправились в местный музей мыла.

Мыло варят по технологии

В Шуе стараются поддерживать древнюю традицию мыльного промысла. Герб и флаг Шуи представляет из себя брус мыла на красном поле, символизирующий славные шуйские мыльные заводы.

Расположен музей очень удобно: сразу выезжаем на дорогу в Иваново, и слева видим музей (Шуя, 2-я Дубковская ул, 33А).

Музей частный, работает по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00 . В будни экскурсии проводят по записи: 8 903 878 95 95. Звоните не менее, чем за сутки до запланированного визита.

В будни экскурсии проводят по записи: 8 903 878 95 95. Звоните не менее, чем за сутки до запланированного визита. Стоимость исторической экскурсии по Музею Мыла: 150 руб. — дети и пенсионеры, 200 руб. — взрослые, дети до 6 лет — бесплатно.

Экскурсовод, она же и основатель, музея очень увлечённый человек. Поэтому рассказ интересный. Здесь мы узнали историю и технологию мыловарения с XVII до XXI вв., традиции мытья и стирки разных стран, влияние мыла на производство других товаров.

Также музей проводит интерактивные программы и мастер классы по мыловарению и резьбе по мылу.

Что приобрести? Конечно, мыло. Кусочек ручной работы обойдется от 100 до 150 руб.

Наконец, домой. Назад мы возвращались по маршруту Шуя – Китово – Кохма – Иваново – Владимир. Дома были в уже в 18.30.

Подводим итог нашего путешествия

Время – 9 часов.

Стоимость с человека (бензин, перекусы, экскурсии и сувениры) – примерно 1250 руб. На двоих – 2500 руб.

Впечатлений – вагон, и все положительные!

Инна Савельева

Фото автора

Верхнее фото: ivstraus.ru

(1)- ООО “Текстиль-Макс”, ОГРН 1093702022919, Ивановская обл, г. Иваново, проспект Ленина, д. 21