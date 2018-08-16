Реквием деревни Аносино у истоков Тары

На границе нынешних Ковровского и Вязниковского районов посреди до сих пор ещё обширных, несмотря на многочисленные порубки, лесах, затерялось большое поле. На нем нет примечательных ориентиров, кроме пары старых деревьев, да в южной части – вытекающей из дебрей речки Тары. Ближайшее село оттуда почти за семь километров, да и там всего лишь три постоянных жителя. Кроме них мало кто знает, что поле у Тары – это единственное, что напоминает о существовавшей в течение нескольких веков деревне Аносино.

В некоторых регионах России существует хорошая традиция: устанавливать памятные знаки на месте исчезнувших сел и деревень, хотя бы в виде простых указателей. У нас этого, к сожалению, пока нет. И память о потерянных селениях исчезает безвозвратно по мере того, как незаметно уходят последние старики, которые видели то, чего больше нет.

Сиятельные владельцы

Аносино имеет давнюю историю, уходящую вглубь столетий. Когда-то это был пограничный рубеж Стародубского княжества, южная граница которого проходила по реке Таре. Более того, по всей видимости, Аносино входило в волость Пожар, ставшую основой удела одного из сыновей героя Куликовской битвы князя Андрея Федоровича Стародубского – Василия. Именно он, живший во второй половине XIV столетия, и стал родоначальником знаменитых князей Пожарских.

Сиятельные владельцы Аносино неоднократно менялись своими владениями или же продавали их. В числе аносинских вотчинников Пожарских сменили князья Хилковы – тоже потомки Андрея Стародубского, но по линии князей Ряполовских. В 1564 году местный вотчинник боярин князь Дмитрий Иванович Хилков, герой штурма и взятия Казани, был казнен Иваном Грозным, а его владения царь забрал себе. Однако потом Грозный сменил гнев на милость, возвратив земли на Таре сыну убитого князю Василию Дмитриевичу Хилкову, который тоже прославился в качестве воеводы в войнах против Казанского ханства и ливонцев.

Именно Василий Хилков уже при царе Борисе Годунове сопровождал прибывшего в Москву сына шведского короля Эрика XIV принца Густава Вазу, которого хотели женить на царевне Ксении Годуновой. Согласно традиции, принц Густав в числе пожалований от царя Бориса получил земли неподалеку от бывшего Пожара, где основал сельцо Ваза, в одной из пустошей при котором позже возникло село Маринино.

Дар влюблённой императрицы

Деревня Аносино в конце XVII столетия перешла от потомков Всеволода Большое Гнездо (именно от него вели счет своим предкам князья Стародубские) к потомкам легендарного сибирского хана Кучума – царевичам, а потом князья Сибирским. При императрице Елизавете княгиня Анна Степановна Сибирская продала аносинскую вотчину дворянину Федору Федоровичу Панову. Кирасирский поручик Панов, саженного роста красавец, выгодно женился. Его невестой стала Мария Алексеевна Шубина, дочь… безвестной камчадалки, коренной жительницы далекой Камчатки. Зато отцом Марии являлся Алексей Яковлевич Шубин – фигура почти легендарная.

Сын бедного владимирского помещика, он, будучи сержантом, а потом и прапорщиком лейб-гвардии Семеновского полка «влюбил» в себя цесаревну Елизавету Петрову, дочь Петра Великого. Будущая императрица даже писала Шубину целые поэмы, излагая в стихах силу своей любви. Однако царица Анна Иоанновна не желала усиления связей цесаревны с гвардейскими офицерами. Шубин был арестован и навечно сослан «в Камчатку» – самый удаленный край необъятной Российской империи. Там он провел около 10 лет, и женился на местной жительнице, не знавшей ни грамоты, ни иных благ цивилизации.

В 1741 году вступившая на престол императрица Елизавета повелела найти бывшего возлюбленного. Но в условиях тогдашней России запрятанного в редкостную глушь Шубина искали целых два года. А когда нашли, царица сразу же вызвала его с семьей в Петербург. Там «за невинное претерпение» вчерашний ссыльный получил чин генерал-майора и пожалован богатыми дарами.

Правда, сердце Елизаветы к тому времени уже прочно было занято Григорием Разумовским, поэтому фаворитом Шубин так и не стал. Тем не менее, произведенный почти сразу же в следующий чин генерал-поручика, он удалился от двора доживать век в достатке и почете. А на его дочери Марии, рожденной на Камчатке и выросшей в убогих условиях, – богатой невесте со связями (милость к семье Шубина императрица сохраняла до конца жизни) и женился удалой, но небогатый кирасир Панов.

Семейный раздор

Аносино унаследовала младшая дочь Пановых Феофана (Феофания), родившаяся в 1775 году. Красавица Феофания вышла замуж по любви за дворянина Андрея Мыльникова, но муж вскоре умер, а родители выдали ее второй раз замуж за бригадира (бригадного генерала) Гавриила Даниловича Шестакова, ранее служившего в Сибири, человека сурового и пожилого. Однако этот брак оказался несчастным, а потом тесть и зять крупно повздорили и, согласно молве, Панов отравил Шестакова, который перед тем успел довести свою жену до помешательства. В итоге Аносино, в 1778 году вошедшее в Судогодский уезд, унаследовал сын Феофании от первого брака Федор Мыльников, который продал деревню помещикам Григоровым.

В 1855 году в Аносино насчитывалось 22 крестьянских двора, в которых проживало 194 человека (89 мужского и 105 женского пола). А всего 20 лет спустя в деревне уже было 40 дворов и 214 жителей. К началу 1930-х гг. население деревни Аносино, перечисленной к тому времени в Ковровский район, выросло до 250 человек.

В деревне имелись своя школа, клуб, почта и магазин, был организован колхоз с молочными фермами и мастерскими. Туда провели электричество, устроили дорогу-каменку. Окрестности Аносино славились грибными и ягодными местами (они там есть и сейчас), рыбалкой и охотой, для занятий сельским хозяйством вволю хватало земли.

Ровное поле

Однако в начале 1960-х гг. процветающая деревня стала жертвой кампании по ликвидации «неперспективных деревень». По воле тогдашнего руководства области аносинцев в принудительном порядке переселили. Часть переехала на центральную усадьбу совхоза «Рассвет» в села Павловское и Новое, а также в деревню Костюнино, часть – в село Иваново-Эсино. Некоторые деревянные дома из Аносино перевезли по новому месту жительства владельцев, а все, что осталось, безжалостно снесли тракторами вместе усадьбами, даже плодовые кусты и деревья. Так от старой деревни осталось только поле.

С начала «лихих 90-х» оно оказалось заброшенным, и на нем даже выросла молодая поросль из берез и сосенок. Казалось, еще пару десятилетий, и лес навсегда скроет место уничтоженной деревни. Однако пару лет назад сельхозпредприятие «Муравия», нуждаясь в посевных площадях для выращивания кормов под увеличивающееся поголовье буренок, вновь распахало огромное аносинское поле, и теперь в сезон там по-прежнему гудят трактора и комбайны, пылят грузовики и горчит дымок от импровизированного полевого стана.

Рядом истоки Тары по-прежнему привлекают рыбаков, а места вокруг удивительно красивы. В лесах до сих пор водится множество разного зверья: лоси, кабаны, лисы, зайцы, енотовидные собаки, попадались волки и даже рысь. В бочажках Тары встречается ондатра, вокруг множество птиц, в том числе цапли и тетерева.

Когда-то подсыпанная камнем и щебенкой дорога в Аносино сегодня в непогоду доступна лишь для тракторов, тяжелых грузовиков и рамных внедорожников, да и те можно посадить на брюхо, не зная броду. Наверное, поэтому массовых посещений этих заповедных мест, правда, изрядно испорченных лесорубами, пока удается избежать. А вот лесную деревеньку Аносино уже никогда не воскресить. Она жива лишь в памяти людской, старых документах и преданиях. И надо чтобы о ней, как и многих других исчезнувших селах и деревнях на Руси, не забывали, потому что это наши корни, наше прошлое, которое надо знать и чтить, дабы не стать Иванами, не помнящими родства.

Николай Фролов