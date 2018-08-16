Как выбрать швейную машинку начинающей портнихе?

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Незаменимый помощник в доме
Швейная машинка – вещь в хозяйстве необходимая. Для нее всегда работа найдется: одежду починить или подогнать по фигуре, подрубить кухонные полотенца и шторы, сшить постельное белье на нестандартные матрасы, подушки и одеяла… В ателье порой не набегаешься, да порой и семейный бюджет не позволяет. Поэтому каждая женщина стремится завести в доме такого незаменимого помощника.
Мастер профессионального обучения Зинаида Зотова дает совет начинающим портнихам, на что обратить внимание при покупке швейной машинки.
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Главное - фирма
Если швейная машинка вам нужно только для того, чтобы выполнять мелкие ремонтные и пошивочные работы, или шить от случая к случаю, а ваш семейный бюджет ограничен, то выбирайте демократичные модели таких проверенных временем марок, как Janome, Singer, Brother, Astralux. Невысокая цена этих машинок не значит, что их качество не достаточно хорошо. Просто данные модели обладают меньшим количеством функций, чем более дорогие.
Эти универсальные электромеханические швейные машинки имеют все необходимые для качественной работы характеристики. Набор строчек этих машин примерно такой же, как на старых добрых «Чайках»: прямая и зигзагообразная строчки, трехступенчатый зигзаг, полуавтоматическое обметывание петли. Плюс – от 3 до 7 фигурных строчек, но, честно сказать, ими практически никто и не пользуется.
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Простота настройки
Важный критерий при выборе швейной машины, на мой взгляд, – это возможность шить и тонкие, и толстые ткани без дополнительной настройки. В магазине на приглянувшейся вам модели прошейте сначала тонкий шелк, а затем джинсу без каких-либо регулировок и посмотрите на качество шва. Недавно покупала швейную машинку в подарок племяннице, так продавец-консультант прошил следом еще и алюминиевую банку из-под пива. Не уверена, что такая функция машинки вам пригодится, но она очень хорошо ее характеризует.
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Оверлок для владельцев классики
Если от мамы или бабушки вам досталась швейная машина в рабочем состоянии, но она умеет выполнять только прямую строчку, не торопитесь с ней расставаться. Помните, что 90% всех швейных операций выполняется обычной прямой строчкой. Кроме того, у машин, не умеющих выполнять зигзагообразную строчку, есть одно весомое преимущество – они не зажевывают ткань и легко справляются с толстыми участками, т.к. имеют маленькое отверстие в игольной пластине в отличие от своих сестренок-многофункционалок.
А как быть с обметыванием срезов и шитьем трикотажа? Для этих целей купите оверлок. Выйдет это подороже, чем швейная машинка эконом-класса, но никакая машинка так быстро и качественно края изделия и не обметает, как оверлок.
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Где приобрести
Самую подробную информацию вы получите в специализированных магазинах швейного оборудования и аксессуаров. Но, к сожалению, из-за небольшой площади выбор в таких торговых точках небольшой и цены довольно высокие. Большой выбор и демократичные цены предлагают сетевые магазины типа «Эльдорадо», «М-Видео», «DNS». Если вы хотите приобрести приглянувшуюся вам модель по минимальной цене, то вам прямая дорога в Интернет. Специализированные сайты типа «Текстильторга» и «Швейного мира» порадуют вас умопомрачительным ассортиментом и приятными ценами.
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Цена вопроса
Швейные машинки
Brother – от 5 500 руб.
Janom – от 5 700 руб.
Singer – от 6 000 руб.
Astralux – от 6 500 руб.
Оверлоки
Jaguar – от 9 600 руб.
Merrylock – от 11 500 руб.
Janome – от 12 000 руб.
Singer – от 15 000 руб.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: keyboardsonfire.net
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