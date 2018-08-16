Как выбрать швейную машинку начинающей портнихе?

Швейная машинка – вещь в хозяйстве необходимая. Для нее всегда работа найдется: одежду починить или подогнать по фигуре, подрубить кухонные полотенца и шторы, сшить постельное белье на нестандартные матрасы, подушки и одеяла… В ателье порой не набегаешься, да порой и семейный бюджет не позволяет. Поэтому каждая женщина стремится завести в доме такого незаменимого помощника.

Мастер профессионального обучения Зинаида Зотова дает совет начинающим портнихам, на что обратить внимание при покупке швейной машинки.