Страхование жизни как способ накопления

Я привыкла жить одним днем. «Вчера» уже нет, а «завтра» еще не наступило. «Сегодня» я обнимаю своих детей и мужа, «сегодня» звоню родителям, «сегодня» надеваю новое красивое платье, «сегодня» встречаюсь с близкими людьми. Я не откладываю на потом свою жизнь. Но, как выяснилось, я и не откладываю кое-что еще.

Речь о деньгах. Ну, конечно, я делаю какие-то накопления. Но это, как бы точнее объяснить, это такие очень позитивные деньги – на подарки, на отпуск, на обучение. Ну, и эта же сумма рассматривается как подушка безопасности на случай, если я вдруг неожиданно останусь без работы.

Как и многие, я стараюсь не думать о грустном. Например, о том, что скоро осень… И я не только о времени года. В свете последних событий – на пенсию я совсем не рассчитываю. Чувствую, что она станет зверем редким и загадочным. Не уверена я и в том, что мне хватит заработанного, чтобы поправить свое здоровье. А оно, чем черт не шутит, может и пошатнуться с годами. А копить я не умею! Откладываю, конечно, и спустя какое-то время трачу! Да и как это – копить на старость, когда тебе нет и 40, когда в жизни столько интересного, когда и без того есть на что потратить заработанные деньги?

Но печальный опыт Стрекозы подсказывает мне, что думать о будущем все же надо. «Лето красное», каким бы классным оно не было, однажды закончится…И я хочу, чтобы моя зима была не испытанием, а волшебным временем года.

Итак, финансовая цель определена. Ее можно достичь двумя путями – копить самостоятельно или страховаться. И вы уже понимаете, какой путь я выбрала.

Страхование как явление

Если у вас есть друзья, живущие в других странах, вы знаете, что значит для них страховка. Это неотъемлемая часть жизни. На старость откладывают с первой зарплаты, и далеко не всегда речь идет не о государственных системах страхования.

Страховать принято все и всех, поэтому на платежи по страховкам уходит львиная часть доходов семьи. Но одновременно наличие страховки делает жизнь более расслабленной и беззаботной.

Российский рынок современного страхования развивается быстро. Государство с недавних пор стимулирует граждан решившихся на долгосрочные страховки, гарантируя им возврат подоходного налога в виде налогового вычета (это 13%). Ну, и сами люди стали более ответственно подходить к планированию своего будущего.

Два в одном: накопления и страховка

Активнее других сегментов сегодня развивается накопительное страхование жизни. Это и страховка, и накопления одновременно. Договор со страховой компанией заключается на несколько лет (от 5 до 40). Задача застрахованного – постоянно пополнять свой счет и жить без тревог, зная, что по истечению оговоренного договором срока его ждет вознаграждение – скопленные за годы деньги. Но если в жизни вдруг наступает черная полоса, обладатель страхового полиса получает выплаты! На них можно рассчитывать при травмах в результате несчастного случая, диагностике смертельно-опасных болезней, проведении хирургических операций и даже при длительном больничном. Инвалидность и смерть – тоже повод для выплаты страховой суммы.

В чем плюсы

Страховка выплачивается в любом случае , «добрались» вы лично до срока окончания договора или нет. Если вдруг по пути с вами случится непоправимое, выплату получат ваши родные. А если причиной этого печального события станет несчастный случай, многие компании увеличат сумму выплаты.

В течение срока действия договора вы можете получить несколько выплат – переломы, серьезные ушибы, ожоги и что-то более серьезное – наша жизнь полна неожиданностей. Но все это никак не влияет на ваши будущие накопления. Они лежат на счете, периодически индексируются и ждут момента, когда вы достигните оговоренного возраста, чтобы вам пригодиться.

В чем минусы

Вы должны понимать, что заключение договора – это действительно надолго. И это большая ответственность. Ведь нужно каждый год платить страховку. Правда, многие научились ежемесячно забрасывать на счет небольшие суммы, чтобы копить взнос постепенно и без встряски для семейного бюджета. Еще один момент, который нужно учитывать, – забрать свои деньги до истечения срока договора можно, но лишь частично.

Стоимость страховки

Тут все очень индивидуально и зависит от вашего возраста, желаемой суммы вклада и особенностей программы, по которой вы будете страховаться. По мнению финансистов, чтобы сделать накопления, нужно откладывать минимум 10% ваших доходов. Вот я и решила, что ежемесячно на страховку могу выделять примерно десятую часть зарплаты. В принципе, это реально, главное – привыкнуть. Помните, чем старше застрахованный, тем дороже его страховка. Также на стоимость полиса может повлиять состояние здоровья человека или диагнозы его близких, если речь идет о заболеваниях, передающихся по наследству и профессия, если она связана с риском.

Кого страхуем первым?

В первую очередь нужно застраховать кормильца – человека, который приносит в семью основной доход. От него многое зависит. Это как в самолете «Сначала надеваем маску на себя, потом на ребенка».

Средний возраст – идеальное время для начала пенсионных накоплений. Так что, если вам 30-40 лет, торопитесь!

Родителям можно подумать о благополучии детей. Есть специальные программы, которые предусматривают накопления к определенному возрасту ребенка – скопленные деньги станут неплохим подспорьем в начале самостоятельной жизни (например, первым взносом на обучение или покупку жилья).

Людям, чьи профессия или хобби, связаны с риском. Водители, экспедиторы или просто часто путешествующие на авто люди – страховка вам просто необходима!

Страховка – оберег

Кто бы подумал, но самая распространенная травма у мужчин – перелом мизинца на ноге. Конечно, слоняются по квартире и задевают все подряд! У женщин чаще всего регистрируются «кухонные» травмы – ожоги, например. Привыкли мы к многозадачности – отвлечемся на секунду и упс… Ну, а основной травмой у детей являются ушибы. А чего мы хотим от юных исследователей мира?

Но, конечно, есть и более серьезная статистика. Если судить по страховым выплатам, то у женщин от 30 до 45 лет поводом все чаще становится онкология, у мужчин этого возраста – инфаркты и инсульты. А вот в возрасте 45-60 лет – все наоборот. У мужчин чаще диагностируются онкологические заболевания, а у женщин – сердечно-сосудистые.

Кстати, подтверждает статистика и тот факт, несчастья реже происходят с застрахованными людьми. И вот тут с цифрами я спорить не хочу, да и логика подсказывает, что это правда, иначе все страховые компании были бы разорены. Мой финансовый консультант (ага, у меня он есть) говорит, что к страховке надо относиться как к оберегу. Я и отношусь. Мне спокойнее на душе от того, что случись что, я с этим справлюсь и не доставлю финансовых проблем своим родным. Пусть это будет забота моей страховой компании.

Света Мазур

Верхнее фото: babycenter.com