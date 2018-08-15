Разноцветные глаза: ошибка природы или редкая красота?

“Два глаза упёрлись Маргарите в лицо. Правый с золотою искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый – пустой и чёрный, вроде как узкое игольное ухо, как выход в бездонный колодец всякой тьмы и теней”. Не правда ли, жутковато? Именно так Михаил Булгаков описывает мистическую фигуру «князя тьмы» Воланда в своем романе «Мастер и Маргарита». Но это художественное произведение. А встречаются ли люди с разными глазами в реальной жизни! Оказывается, да! К примеру, в нашем городе живет Екатерина Яковлева, у которой один глаз – голубой, а другой – с карим пятнышком.

Явление наблюдается менее чем у 1% людей на планете

По-научному это называют гетерохромией – разный цвет радужных оболочек правого и левого глаза. Такая особенность есть менее чем у 1% людей на планете. Это явление бывает врожденным и передается по наследству, но может быть и приобретенным.

Не болезнь, а особенность

Екатерина Яковлева: “Гетерохромия – это не патология, и в этом нет ничего опасного для здоровья. У меня это с рождения. Проблем со зрением нет, прекрасно вижу, хоть и много провожу времени за компьютером. Это не особо заметно при дневном свете, если, конечно, не солнечная погода. Нюанс есть только в одном: мне не нравятся снимки, которые получаются в ночное время со вспышкой. Глаза странно отсвечивают.

С самого детства бабушка мне говорила, что люди с разным цветом глаз счастливые. Многие верят, что разноцветные глаза помогают добиваться своего в жизни, они обладают очень развитой интуицией и способны видеть других насквозь. Я думаю, что эти качества от цвета глаз не зависят…”

Вы не замечали? Знаменитости с гетерохромией

Интересно, что у звезд достаточно часто встречается эта особенность. Например, мы привыкли видеть Деми Мур кареглазой красоткой, а между тем левый глаз у нее зеленый.

Также Мила Кунис. У нее гетерохромия не так сильно выражена, но все же очевидно, что один глаз имеет выраженный карий подтон, а второй — чисто серый.

У одной из самых красивых российских актрис один глаз зеленый, а другой – серый. По словам Екатерины Гусевой, это неоспоримое преимущество, ведь в макияже ей одинаково идут как холодные, так и теплые тона.

У таких людей – особое предназначение?

Психологами было подмечено, что люди с такой разноцветной комбинацией радужной оболочки глаз обладают некой “магической силой” привлекать к себе противоположный пол. И это вполне объяснимо: необычность притягивает! Астрологи же отмечают, что у этих людей – особое предназначение.

Ирина Леонова, профессиональный астролог:

“В гороскопе на такой знак указывает ярко выраженная планета Уран. Скорее всего, она была на восходе в тот момент, когда человек родился. Также здесь замешан Нептун. Обе планеты говорят об особых способностях человека. Жизнь таких людей может быть напряженная, однако при любом раскладе это говорит о дарованиях. У них, скорее всего, есть какое-то особое предназначение.

Опасаться такой особенности нет смысла. И шаблоны типа «черной кошки» здесь абсолютно ни при чем. Ничего дурного и плохого разный цвет глаз не несет”.



Приметы и суеверия

Раньше людей с разным цветом глаз считали детьми Сатаны, так как дьявол изображался с одним голубым и одним черным глазом (о булгаковском Воланде мы уже упоминали ). Женщин, у которых рождались «разноглазые» дети, подозревали в связи с нечистью.

Также считалось, что люди с разным цветом глаз способны сглазить. Их называли «глазливыми» и опасались. Если в деревне сгорал дом или дох скот, то все обвинения падали на обладателя необычных глаз.

Сегодня современный мир отошел от старых суеверий. И замечательно! Потому что девушка с разноцветными глазами так же прекрасна, как и любая другая девушка. Ведь главное, чтобы человек был хороший!

Юлия Митина

Фото из личного архива Екатерины Яковлевой

Верхнее фото: onedio.ru