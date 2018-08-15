Мстёрский крестьянин восстановил памятник на могиле Пушкина

Литературовед, археограф и текстолог Николай Бельчиков был сыном крестьянина Владимирской губернии. Ровно 65 лет назад Академия наук СССР избрала его своим членом-корреспондентом. Но, помимо научных достижений, книг и статей, едва ли не главным трудом профессора Бельчикова является восстановленный памятник на могиле великого Пушкина!

По духовной линии

Николай Бельчиков вырос в семье зажиточного крестьянина слободы Мстеры Вязниковского уезда Владимирской губернии. Несмотря на крестьянское звание, Бельчиковы жили зажиточно, имея собственную лавку и даже небольшой кирпичный заводик. Своих сыновей отец Федор Бельчиков рано выучил грамоте и решил дать им достойное по тогдашним меркам образование.

В 1901 году 10-летний Коля Бельчиков, за плечами которого уже было земское начальное училище, поступил во Владимирское духовное училище (тремя годами позже там же начал учиться его младший брат Иван), которое и окончил в бурном 1905-м. Диплом духовного училища открывал дорогу в духовную семинарию. Обычно туда принимали сыновей духовенства и церковников, а крестьянские дети в семинаристы пробивались редко. Но Николай Бельчиков, как потом и его брат Иван (в будущем он стал доцентом Московского полиграфического института), оказались в их числе.

Николай Бельчиков в 1905 году поступил во Владимирскую духовную семинарию, которую успешно окончил в 1911-м в числе лучших студентов. Еще будучи владимирским семинаристом, он написал свое первое научное исследование об архимандрите Иакинфе (Карпинском) – духовном деятеле, писателе и проповеднике XVIII столетия, которое было опубликовано в «Трудах Владимирской ученой архивной комиссии».

В качестве отличника Николай Бельчиков получил право поступать в Московскую духовную академию, которую окончил в 1914 году.

Подобное образование открывало путь к широкой духовной карьере, однако наш земляк выбрал стезю педагога, начав преподавание в различных частных учебных заведениях Москвы и одновременно сам обучаясь в Выс­шем пе­да­го­ги­че­с­ком институ­те име­ни Н.В. Ше­ла­пу­ти­на, готовившем учителей средней школы.

По совету Фурманова

После революции 1917 года Николай Бельчиков принял участие в организации Московского пролетарского университета, а потом отправился преподавать в Иваново, где познакомился с писателем Дмитрием Фурмановым, будущим комиссаром чапаевской дивизии и автором знаменитого «Чапаева». Фурманов посоветовал Бельчикову заняться исследованием творчества и жизни Пушкина, которому тот и последовал. Возвратившись в Москву, он поступил в аспирантуру и занялся серьезными архивными изысканиями. В большой степени ему помогало происхождение. Его отец к тому времени трудился рабочим на фабрике, и Бельчиков писал в анкетах, что происходит из крестьянско-рабочей семьи – по тому времени это было самое лучшее происхождение.

В 1928 году Николай защитил кандидатскую диссертацию по теме «Ме­то­до­ло­гия изу­че­ния ис­точ­ни­ков по ис­то­рии рус­ской ли­те­ра­ту­ры XIX ве­ка», на основе которой создал свою первую мо­но­гра­фию «Те­о­рия ар­хе­о­гра­фии», сразу выдвинувшую его в ряды серьезных ученых. В 1930-м по предложению Института русской литературы Бельчиков начал работать в составе Пушкинской комиссии и преподавал сразу в нескольких вузах, в том числе в Московском государственном педагогическом институте и в Московском институте философии, литературы и истории, получив звание профессора в 48-летнем возрасте в 1938 году.

Тогда же без защиты диссертации ему была присуждена ученая степень доктора филологических наук. Профессор Бельчиков возглавил кафедру русского языка в МГПИ, где проработал всю Великую Отечественную войну. В первые послевоенные годы Бельчиков занимался изданием собрания сочинений писателя Глеба Успенского и в 1946 году занял пост ученого секретаря Отделения литературы и языка Академии наук СССР. А в 1949-м его назначили директором Института русской литературы – знаменитого Пушкинского дома в Ленинграде.

Недоброжелатель Лихачёв

Неожиданное для всех, в том числе и для самого Николая Федоровича, назначение на высокий пост стало следствием сложных интриг как в научных, так и в высших партийных кругах, включая ЦК ВКП (б). Бельчиков был поставлен во главе института не столько как ученый, сколько в качестве администратора, призванного выполнять волю Москвы. Неудивительно, что у него сразу же нашлось множество недоброжелателей, в том числе известный Дмитрий Сергеевич Лихачев.

Академик позже в своих мемуарах расправился с уже умершим к тому времени Бельчиковым, в издевательской манере рассказывая о нем исключительно с негативной точки зрения, перейдя на личности и даже ёрничая по поводу тяжелой и фактически неизлечимой болезни Бельчикова.

Истина, как водится, лежит где-то посередине. Говорят, что Лихачев не мог простить Бельчикову то, что он, а не сам Дмитрий Сергеевич стал директором Пушкинского дома.

Так или иначе, Бельчиков, уже с расстроенным здоровьем, сам попросился в отставку, которую получил только в 1955 году. Тем не менее именно в качестве директора Пушкинского дома он принял активное участие в восстановлении могилы Пушкина, о чем, кстати, Лихачев не упоминает ни единым словом.

Возглавлявший много лет пушкинский музей-заповедник в Михайловском Семен Степанович Гейченко позже вспоминал:«В октябре 1952 года Н.Ф. Бельчиков приехал в заповедник в качестве главы комиссии специалистов Академии наук по определению устойчивости памятника, сильно поврежденного во время Великой Отечественной войны. От волны при взрыве Успенского собора Святогорского монастыря памятник на могиле поэта отклонился в сторону обрыва на несколько градусов и стал постепенно оседать. Комиссия произвела инструментальную съемку места, заложила шурфы… Было решено: выправить памятник с заменой части пьедестала, выложенной рижским песчаником и пудожским плитняком, на гранит. Отремонтировать, в случае необходимости, склеп…»

Могила великого поэта

Во время проведения данных работ впервые был вскрыт склеп поэта. Загадкой для археологов и историков стало обнаружение под основанием памятника небольшой камеры с крохотным окошечком, в которой были найдены останки двух человек – кости и черепа. Эксперты уточнили, что останки принадлежали людям, умершим в пожилом возрасте. Кто они, как и почему были захоронены над сводом пушкинского склепа? Ответов на эти вопросы нет до сих пор. Кирпичный свод склепа частично обрушился. Дубовый гроб Александра Сергеевича хотя и сохранялся к тому времени, но его верхняя крышка сгнила и упала внутрь на прах Пушкина. В итоге сильно истлели и сами пушкинские останки.

Часть материалов осмотра и обмеров могилы до сих пор недоступны для широкой публики. Раскопки и реставрация в 1950-е годы проводились фактически в режиме секретности. Достаточно сказать, что весь комплекс Святогорского монастыря по периметру был оцеплен милицией. Пушкинскую могилу, склеп и памятник фактически переложили заново, укрепили и сохранили для новых поколений соотечественников. Именно в том виде пушкинский мемориал сохранился до наших дней и уже много лет является местом притяжения десятков и сотен тысяч туристов. Но спасение этого святого для каждого русского места навсегда связано и с именем нашего земляка профессора Бельчикова.

После ухода из ИРЛИ Николай Федорович длительное время работал научным сотрудником Института мировой литературы имени Горького АН СССР. Скончался он в январе 1979 года в Москве на 89-м году жизни. Его научное наследие насчитывает 16 монографий и около 200 статей и иных публикаций.

Кроме того, ученый участвовал в издании собраний сочинений многих классиков отечественной литературы, в том числе Гоголя, Лермонтова, Белинского, Полежаева и Чехова. Такова удивительная научная карьера крестьянского паренька из Мстеры, которым мы по праву можем гордиться.

Николай Фролов