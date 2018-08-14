Жертвы роботов

Кто портит имидж Владимирской области? Роботы! Умные роботы Яндекса, которые отбирают в ТОП-5 новостей всякую криминальную дребедень. Мне тут много рассказывали о том, что роботы поисковых систем такие умные-преумные, они оценивают не только новизну, оригинальность, правильное оформление материала, но даже стилистические особенности и прочие тонкости. Если бы!

Мне кажется, логика у них простая. Появляется информация, её начинают тиражировать разные сайты, и что думает робот? Он думает: значит, стоящая новость, раз она так широко расходится – и цепляет её в ТОП-5. Поясню на всякий случай, что такое ТОП-5. В Яндексе это главные новости, которые поисковая система тебе предлагает сама: открываешь «Я» – вот они, родимые, над поисковой строкой: федеральные и региональные. Их и видит больше всего пользователей, а те, кто не заморачивается отдельно поиском свежей новостной информации, только с ними и имеют дело. Вот свежий пример. Утро сегодняшнего дня. Здравствуй, родина!

Сегодня ещё ладно, а то – педофилы, душегубы… Открывает человек поисковик, смотрит, а у него под боком – убивают, грабят, насилуют, поджигают. И ведь не скажешь, что этого не случается. Но криминальными сводками жизнь региона не ограничивается. Здесь же люди живут, а не орки и гоблины. Почему же, бросив взгляд на главные новости региона-33 по версии Яндекса, можно ложиться и помирать: ну как здесь жить? Вот моя версия.

Кто продуцирует новости в информационном поле Владимирской области, кто основной ньюсмейкер? Чаще всего – пресс-службы. В нашем регионе в этом плане здорово работают Следком и облпрокуратура (они молодцы, к ним никаких претензий, только благодарность). Криминала они вываливают будь здоров. Новостные сайты этой информацией, которая сама плывёт в руки, охотно пользуются. Тем более что зачастую вся «боевая сила» периферийного новостного ресурса – пара человек, а то и один. Сколько они сами могут раскопать и создать новостей? Единицы! А тут только успевай обрабатывать и ставить.

Таким образом, пресс-службы силовых структур – надёжные и регулярные источники контента, который получает наибольшее распространение. И, соответственно, их информация, как самая тиражируемая, – лучший кандидат в ТОП-5. Но что в итоге? А то. Открываешь Яндекс, новости Владимира, а там, по крайней мере, 70% сообщений – криминал, остальное – информация, продуцированная другой казённой фабрикой новостей – областной администрацией. Там тоже новости пекутся, как пирожки, и что-то из этого пришедшего самотёком сайты, конечно, используют. Для наглядности. Вот буквально вчера, когда я писал эти строки (понедельник, 13-го, в 12.42), заглянул в Яндекс. Пять топовых новостей: 1) Прокуратура проверила автомойки; 2) Во Владимире мужчина украл 22 велосипеда; 3) Нетрезвые подростки вымогали деньги у отдыхающего; 4) В выходные во Владимирской области сгорело 22 гектара леса… Ну, и № 5 – это то, что Россия выиграла чемпионат Европы по мотоболу…

Вот такое яркое, широкое и глубокое отражение жизни региона-33. Лучшие новости, что тут скажешь. По версии роботов. По мне, так такой набор свидетельствует лишь об одном: хорошо работают пресс-службы силовых структур. Гораздо лучше, чем «умные машины» популярной поисковой системы. Которые якобы даже стилистические особенности подмечают. Какая тут, к чёрту, стилистика!

Когда я делился этими мыслями на своей страничке в «Фейсбуке», мне друзья возражали – не возражали, но приводили такие аргументы. Люди любят «жесть». «Жесть» привлекает трафик, пользователи кликают. Отсюда и логика роботов – бери и тащи… Это правда. С 1990-х годов, когда с экранов валом пошла «чернуха», у нас выработалась привычка к такого рода новостям, зависимость от них. По себе замечал. На ОТР – «Общественном телевидении России» – идут хорошие новости – без убийств и взрывов. Но смотришь, и чего-то не хватает. Ощущение, что это не новости даже – нет адреналина. Инерция сознания.

Но (ещё одно «но», и очень большое). Что важнее – трафик или люди? Трафик или мы сами как разумные, нормальные существа? На нас и так воздействуют – тут я подобрал очень мягкое слово, – воздействуют на мозги целым валом, мутным потоком информации, никак не связанной с реальной жизнью, отвлекающей от неё, уводящей в сторону от её проблем, мешающих позитивной и созидательной работе нашего сознания. Тут тебе и какие-то эстрадные «звёздочки» с безумными заявлениями, обсосанные-пересосанные истории свадеб-разводов артистов, пустозвонство политиков и прочая требуха. А обилие криминальных новостей ещё и подавляет морально, нагнетает страх и неуверенность.

Многие – может быть, подспудно, неосознанно – понимают, что эта накипь мешает жить. Они перестают смотреть телевизор, ограничивают свой выбор в Интернете несколькими сайтами. И, с одной стороны, это необходимый способ самозащиты, с другой – тоже уход от реальной жизни и её проблем. Что же делать? Одни говорят: умные люди способны сами анализировать, оценивать информацию, отделять нужное от ненужного. Так-то так, но при этом опять приходится иметь дело с огромной мусорной кучей, разбор которой – потеря времени и нервов. Другие (как раньше применительно к телевидению) советуют: не нравится – не смотри. То есть опять тот же небогатый выбор. Как правильно? Не знаю. Каждый выбирает сам. Но, возвращаясь к началу материала, скажу про роботов – их программируют люди. Не роботы, а люди формируют контент, а через него – если брать шире – вкусы, потребности, сознание людей. Так что зря я в первом абзаце роботов обидел. Они-то как раз не ведают, что творят.

Николай Лившиц

Фото: laguiadelvaron.com