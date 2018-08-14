Три быстрых рецепта с помидорами черри

-
Владимирская дачница о том, что приготовить из урожая черри
Надежда Николаевна – агроном, дачница и замечательная хозяйка. На ее грядках этим летом выросли невероятно красивые грозди желтых помидоров черри.
Надежда Николаевна: «Помидоры черри прекрасно растут в нашем климате и не требуют какого-то специального ухода. Кроме того, их легко собирать. Можно просто срезать целые гроздья, даже если они еще не совсем спелые. И оставить дома. Они доспеют».
Мы спросили у Надежды Николаевны, в каких блюдах черри будут просто незаменимы.
-
Канапе
Почему именно в этой всем известной закуске используют черри? Конечно, все дело маленьком размере томатов! Это очень быстрые и вкусные сырные канапе.
На 6 порций возьмите:
- Брынза – 120 г
- Кунжут белый – 30 г
- Оливки без косточек – 6 шт.
- Сыр твёрдый – 60 г
- Черри – 6 шт.
1. Сыр и брынзу нарезать равными кубиками.
2. Брынзу обвалять в поджаренных семенах кунжута.
3. После этого надеть все ингредиенты на шпажку. Вуаля – закуска готова!
4. Подавать сырные канапе к сухому белому вину. Приятного аппетита!
-
Фаршированные перепелиные яйца
В этом рецепте используются самые маленькие яйца, мелкая икра и крошечные помидорки.
На 10 порций возьмите:
- Икра мойвы – 50 г
- Майонез – 30 г
- Перец чёрный молотый – 1 г
- Помидоры черри – 5 шт.
- Салат зелёный – 5 листов
- Соль – 1 г
- Яйца перепелиные – 10 шт.
1.На большую тарелку заранее выложим промытые листья салата.
2. Далее отвариваем перепелиные яйца (5 минут). Чистим и режем пополам.
3. Из яиц вынимаем желток. Белок при этом должен остаться целым. Желток помещаем в миску.
4. Добавляем соль, перец, чуть майонеза. Перемешиваем всё до однородной массы.
5. Туда же осторожно добавляем икру, следим, чтобы икринки не полопались.
6. Каждую половинку перепелиного яйца наполняем полученным кремом.
7. Укладываем их на листья салата, а сверху кладем помидорчик черри. Блюдо готово!
Фото: ivona.bigmir.net
-
Баклажаны, фаршированные грибами
Баклажаны, пожалуй, лучший овощ для похудения. Ведь в 100 граммах содержится лишь 28 ккал. Поэтому всем худеющим – рецепт на заметку!
На 2 порции возьмите:
- Баклажан синий – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Перец чёрный молотый – 2 щепотки
- Помидоры черри – 5 шт.
- Соль – 2 щепотки
- Сыр плавленый – 120 г
- Укроп свежий – 5 веточек
- Шампиньоны свежие – 80 г
1. Моем баклажаны, разрезаем на 2 половинки и очищаем серединку.
2. Приступаем к начинке. Рубим шампиньоны, добавляем тертый плавленый сыр, укроп, майонез, соль и чёрный молотый перец.
3. Выкладываем баклажаны на противень, заполняем начинкой. Сверху укладываем репчатый лук и помидоры черри.
4. Посыпаем сыром и ставим в разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут.
Фото: gallinablanca.ru
Обсуждение