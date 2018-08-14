Три быстрых рецепта с помидорами черри

Надежда Николаевна – агроном, дачница и замечательная хозяйка. На ее грядках этим летом выросли невероятно красивые грозди желтых помидоров черри.

Надежда Николаевна: «Помидоры черри прекрасно растут в нашем климате и не требуют какого-то специального ухода. Кроме того, их легко собирать. Можно просто срезать целые гроздья, даже если они еще не совсем спелые. И оставить дома. Они доспеют».

Мы спросили у Надежды Николаевны, в каких блюдах черри будут просто незаменимы.