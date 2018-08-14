Тепловизор в каждый дом!

Еще совсем недавно, буквально 5-10 лет назад, тепловизоры были совершенно недоступны простым обывателям. Устройства стоили несколько сотен тысяч рублей, а некоторые доходили и до миллиона. Естественно, при такой стоимости о бытовом применении тепловизоров речи идти не могло – ими пользовались только узкоспециализированные специалисты. Но совсем недавно в мире произошла техническая революция, которую, кстати говоря, не все заметили. Крупнейшие мировые производители выпустили на рынок компактные тепловизоры по цене обычного смартфона!

С появлением таких устройств, как FlirOne или SeekThermal, суперспособность видеть тепло появилась у всех, кто обладает смартфоном на Android или iOS и у кого есть лишние 15-30 тысяч рублей. Согласитесь, это намного более подъемные суммы, нежели те, что были всего лишь несколько лет назад. Ну и, конечно же, я, будучи технарем по своей природе, не смог удержаться от покупки такого прибора. Для этого я изучил рынок этих устройств, и мой выбор пал на FlirOne. Приобрел я его на интернет-аукционе в германском магазине за 16 тысяч рублей. Как это зачастую бывает, в наших магазинах они стоят намного дороже. Почта России оперативно доставила посылку до моих дверей, сэкономив мне приличную сумму денег. И вот так это выглядит вживую.

Но для начала немного ликбеза. Что такое тепловизор? Как всегда, обратимся за помощью к Википедии:

Теплови́зор — устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее как цветная картинка, где разным температурам соответствуют разные цвета. Изучение тепловых изображений называется термографией.

Все еще как-то непонятно, да? Тогда я вам просто продемонстрирую несколько картинок, которые были сняты на тепловизор и обычную камеру в телефоне.

Вот фото с обычной камеры. Это просто пол. Ничего необычного. Взглянем теперь на него в камеру тепловизора:

Совсем другая картинка! Да, это новый линолеум, и я на нем только что полежал.

А вот другой пример: человек вышел из ванной…

Наверное, это даже хорошо, что природа нас не наделила способностью видеть мир в инфракрасном свете, иначе бы нам везде мерещился человек-невидимка!

Но вы не подумайте, это, конечно же, не то, ради чего стоит покупать такой прибор. Его возможности гораздо шире. И лично я глубоко убежден, что тепловизор обязан находиться в собственности каждого многоквартирного дома, особенно если форма управления вашим домом — это ТСЖ. Данный маленький прибор способен совершить революцию в ЖКХ.

Во-первых, карманный тепловизор позволяет выявлять халтуру. Под взглядом тепловизора вам уже никогда не установят некачественно окно или дверь. Вот пример установки пластикового окна, в котором нижнее примыкание выполнено некачественно, в результате чего из окна дует. Фирма, устанавливающая окно, отказывалась признавать брак, так как его не видно невооруженным глазом. После предоставления убедительных доказательств им ничего не оставалось, кроме как исправить ошибки за свой счет.

С помощью прибора также можно найти нагрев проводов до того, как они станут причиной пожара. Возможно определить неработающую секцию в батарее отопления. Или избежать повреждения теплого пола, если, например, необходимо что-то просверлить, а определить, где проходят трубы, сложно! Думаю, с такой проблемой сталкивались многие.

Но самое главное – без анализа термограмм (так называют фотографии, которые делает тепловизор) невозможно выполнять работы по энергосбережению и контролировать качество утепления фасадов. Обнаружение мостиков холода без тепловизора – крайне трудная задача. А ведь именно энергосбережение может позволить нам существенно снизить плату за коммунальные услуги.

А еще можно найти короткое замыкание в стене, определить, где находятся профили внутри перегородок из гипсокартона, чтобы надежно повесить шкаф или полку, или же просто использовать его как прибор ночного видения, например, для контроля младенческого сна. Применений – миллион! В рамках одной статьи описать их все точно нет возможности. Однако очевидно, чем больше таких приборов будет появляться на руках у людей, тем выше будет качество нашей жизни: халтура более не пройдет, а энергосбережение позволит нам существенно экономить. А как известно, сэкономил — считай заработал!

Ну и плюсом такого прибора будет возможность удивлять друзей в “Инстаграме”, ведь, как известно, кошечек любят все!

Виктор Волчек

Фото автора

Верхнее фото: cdn.vox-cdn.com