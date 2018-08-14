Квиллинг – крученое увлечение

Квиллинг, или другими словами «бумагокручение», – это изготовление различных композиций из скрученных в спиральки разноцветных полос бумаги. Можно делать красивые поделки, картины. Но владимирская девушка Дарья Дементьева пошла дальше и изготавливает в технике квиллинга авторские украшения.

Кручу-верчу, остановиться не хочу

Квиллинг – это кропотливая работа, порой даже ювелирная. А лично для меня – своего рода медитация. Я целиком погружаюсь в это занятие, “отключаюсь”от внешнего мира.

Об этом виде рукоделия я впервые узнала в 2007 году. Меня впечатлила ажурность работ, их легкость, а главное – доступность материала. Это ведь просто бумага и клей. Очень заинтересовалась, решила попробовать и… с тех пор не отпускает!

Крутила я всё подряд. Конечно, начала с простых цветочков. Находила картинки в Интернете и просто копировала, потом делала открытки. В один день ко мне пришла идея: а почему бы не попробовать выполнить в этой технике украшения? Например, серьги! Главная задача – сделать их устойчивыми к влаге. На помощь пришел лак. Даже под струей воды они не теряли формы. Я сделала несколько пар, показала в соцсетях и получила массу положительных откликов и даже заказов. Я стала работать в этом направлении. Несмотря на то, что я продаю свои изделия, квиллинг – это хобби. Работаю по вдохновению.



Самый крутой опыт!

Самый интересный опыт у меня был весной 2017 года на фестивале «Арт-Субъект». Мы делали с гостями выставки огромную картину в технике квиллинг. Это было изображение ладони. Крутили почти 8 часов, ушло на нее более 1000 разноцветных полос. Это было незабываемо. Потом я провела еще два подобных мастер-класса с участием всех желающих. Техника не сложная, объясняется на ходу. Каждый сможет повторить!

Что нужно для квиллинга?

Если ты хочешь заняться квиллингом, тебе понадобятся:

полоски цветной бумаги (двусторонней);

клей (ПВА)

инструмент для скручивания полос

ножницы

фантазия

В специализированных магазинах рукоделия можно без проблем купить всё необходимое. Бумагу можно брать для принтера или для оригами. Главное, чтобы она была цветной с обеих сторон. Скручивать можно с помощью обычной зубочистки, шила, стержня от ручки или цыганской иглы. Есть еще специальные линейки с окружностями разных диаметров (чтобы детали были одинаковыми). Набор материалов минимален и доступен каждому. С какого возраста начинать? Я бы рекомендовала с 5-6 лет. Занятие все-таки кропотливое.

«Летний букет». Пошаговая инструкция для начинающих.

1. Для начала мы сделаем цветы. Каждый цветок будет состоять из 6 лепестков. Чтобы изготовить лепестки, нарезаем 54 полосы длиной 25 см.



2. Все элементы в квиллинге базируются на одном основном – спирали. Для ее изготовления нужно взять полоску бумаги, закрепить ее кончик в прорези специального инструмента (или зубочистки, стержня) и начать вращать, придерживая полоску сверху и снизу, чтобы завиток получался ровным. Аккуратно снимаем спираль с инструмента. Получается тугой ролл.

3. Затем, придерживая полоску, даем ей слегка раскрутиться. Чтобы диаметр спирали был равен 1 см.

4. Наносим на свободный кончик клей и фиксируем. Спираль готова! Всего нам нужно сделать 54 спиральки. Крутим…

5. Чтобы придать спирали форму лепестка, нужно аккуратно сжать ее пальцами с одного конца на несколько секунд. Эта деталь в квиллинге называется «капля».

6. Затем склеиваем капельки в форме цветка. Так, как показано на рисунке.

7. Для серединки цветка нам понадобятся полоски длиной 15 см. Делаем спиральки, но чуть меньшего диаметра. Приклеиваем в середину цветка.

8. Для изготовления листочков нам тоже понадобятся спиральки, но зеленого цвета. Делаем их так же, как лепестки. Но готовую спиральку сжимаем одновременно с обеих концов. Эта деталь называется «глаз”.

9. Формируем из цветков и листочков букетик. Приклеиваем к основе

10. Стебли цветов можно нарисовать, но, если их сделать из бумаги, букет будет выглядеть более естественно. Для этого нарежем короткие полоски зеленого цвета, намажем один край полоски клеем и прижмем его к бумаге. Нужно подержать несколько секунд, чтобы клей схватился

11. И завершающий штрих – бантик! Картина готова!

Юлия Митина

Фото Дарьи Дементьевой