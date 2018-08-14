Четыре способа защиты велосипеда от угона

Велосипед – не роскошь, а средство передвижения. Все больше людей выбирают этот экологичный транспорт для того, чтобы добраться для работы. А кто-то просто любит покататься и заменяет велопрогулкой тренировку в спортивном зале. Для жителей же сельской местности – это чуть ли не единственный способ передвигаться по своему населенному пункту, экономя время и силы. В последнее время участились кражи двухколесных: буквально на днях полиция задержала веловора, на счету которого аж 22 угона! Об этом подробно писал сайт ПРИЗЫВ-ТВ. Как же защитить свой велосипед? Об этом нам рассказал член Федерации велосипедного спорта Владимирской области Семен Малышев.

Скажем прямо, защита велосипеда не такое уж дешевое удовольствие. Но, если велосипед украдут, вы понесете куда большие расходы – как материальные, так и моральные. Потому что любимый “велик” – это еще товарищ, попутчик и даже единомышленник.

“Антивандальные” болты

Что обязательно нужно сделать, так это заменить все болты, которые есть в велосипеде, на «антивандальные». Они так называются из-за необычного отверстия в шляпке, которое препятствует откручиванию. С таким отверстием невозможно справиться, имея обычный набор механика. Тут нужен специальный инвентарь. Поэтому открутить какую-либо часть от велосипеда, чтобы легко его транспортировать, не получится.

Стоимость набора “антивандальных” болтов – от 1000 до 5 000 рублей.

2. Замок

Скажем сразу: дешевые замки из спортивных магазинов по 200 рублей нам не подходят. Их легко перекусят.

Также не покупайте кодовый замок, потому что опытный «угонщик» вскроет его за 20 секунд. И здесь никакой роли не будут играть сложные комбинации и высокая цена устройства. «Велосипедные медвежатники» слушают устройство, подбирая код по звуку.

Для адекватной защиты подойдет замок, который, например, состоит из втулок закаленной стали. Это защитит от перекусывания и перепиливания. Разрезать его можно только с помощью гидравлических ножниц, а перепилить даже болгаркой не получится. Весит такой замок примерно 3 кг. В нем установлен двойной механизм блокировки Х2. Длина троса – 100 см., толщина – 20 мм.

Стоимость варьируется от 2500 до 10 000 рублей.

3. GPS-трекер

В XXI веке вполне доступны недорогие спутниковые GPS-трекеры. Это устройство на случай, если велосипед унесли вместе с забором, к которому вы его пристегнули. Выбор приборов большой, но внимания заслуживают те, которые легко спрятать.

Например, эту велосипедную «антиугонку» ставят в руле, она также может выглядеть, как задняя фара. Активируется устройство специальной кнопкой или через смс. Если велосипед не двигается, ничего не происходит. Как только злоумышленник начинает перемещать двухколесный транспорт, включается микропроцессор – и хозяин получат смс с местоположением своего железного друга.

Самое главное, чтобы «симка» была проплачена, а сам GPS-трекер – заряжен. Дешевый защитит также хорошо, как и дорогой. Просто в последнем достаточно много разнообразных модных функций.

Стоимость устройства – от 1000 до 20 000 рублей.

4. Цепь

Надежным вариантом защиты велосипеда являются цепи. Их практически невозможно перекусить или распилить, даже лом их не возьмет. Но и у них есть свои минусы. Из-за массивности и тяжести (около 2 кг) они не приобрели столь высокой популярности.

Цепью сложно приковать велосипед к дереву или столбу. Для фиксации агрегата требуется забор или специальная велосипедная парковка. Чтобы захватить объекты большего размера, понадобится цепь длиной 1,5-2 метра, а постоянно возить с собой такую тяжесть сможет не каждый.

Стоимость цепи – от 700 до 5 000 рублей.

Конечно, если вы очень переживаете за свой велосипед, можно использовать все методы сразу. Но для надежней защиты будет достаточно выбрать один-два способа.

Юлия Митина

Заглавная фото: amv.net.ua