Приходите танцевать на Георгиевскую

Совсем скоро наш любимый город накроет сентябрь: дни станут короче, вечера – холоднее, а на смену солнышку придут дожди. Проведите последние летние уик- энды под зажигательные ритмы зумбы, сальсы и бачаты.

Уже не первый год каждое летнее воскресенье во Владимире профессиональные тренеры совершенно бесплатно проводят танцевальные мастер-классы для жителей города. Open air fest проходит на смотровой площадке, на улице Георгиевской.

Мастер-класс начинается с зажигательной танцевальной фитнес-программы “Zumba”. Ведут ее сертифицированные тренеры.

– “Zumba” доступна для людей всех возрастов, – поясняет инструктор Карина Сабурова. – Особенность этого направления в том, что люди двигаются, получают удовольствие и даже не замечают, как у них тренируются все группы мышц. То есть очень легко адаптироваться человеку с любым уровнем подготовки.

Продолжают мастер-класс социальные танцы.

– Это танцы, которые доступны человеку в любом весе, в любом возрасте, любого пола и с любым телосложением, – объясняет преподаватель танцевальной академии LaViDanza Валерия Лебедева.

– Научиться профессионально танцевать в рамках данных мастер-классов, наверное, нельзя, но можно сильно увлечься, – дополняет ответ своей коллеги Александр Шабалкин. – Мы здесь показываем людям, чего можно добиться, если посещать занятия регулярно. И, конечно, заряжаем отличным настроением!

Успейте зарядиться летним позитивом. Увидимся на Георгиевской в следующее воскресенье, в 19.00. Более подробную информацию можно получить здесь.

Алена Славина

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