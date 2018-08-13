Одной левой: жизнь левши в праворуком мире

Что общего у Анджелины Джоли и учащейся Владимирского авиамеханического колледжа Анны Филипповой? Они, а также еще 15% населения Земли, отмечают сегодня Международный день левшей. Как же живется леворуким в нашем мире? Рассказывает Аня Филиппова.

Семейка левшей

Как мне живется? Неплохо! Мне повезло, мама недолго меня переучивала держать ложку и карандаш в правой руке. Воспитательница в детском саду была современная и продвинутая, поэтому в ответ на мамины переживания посоветовала оставить ребенка в покое, мол, «леворукость» – норма. А в нашей семье, между прочим, это еще и наследственность. У нас левшей трое: я, мой дядя и бабушка.

За 17 лет моей “леворукой” жизни каких-то особых конфликтов с правшами не было. Правда, я не люблю, когда человек идет рядом с правой стороны. Прошу идти слева.

Режу левой, держу правой

Чтобы работать на компьютере, телефоне, пришлось учиться задействовать правую руку. На кухне пока у меня без происшествий. Режу левой рукой, держу правой. Но окружающие, когда видят, как я готовлю, закрывают глаза от страха и стараются быстренько ретироваться с кухни. Если бы я занялась теннисом, возможно, левая ведущая рука стала бы моим козырем. Но я предпочла хореографию. И леворукость мне там никаких бонусов не дала.

Левшу пусть не сразу, но определяю. Как он подает руку, жестикулирует, где носит часы. Смешно иногда окружающие реагируют, когда узнают, что я левша. Хватают ручку и начинают писать левой рукой, показывая, что это несложно и они так умеют.

Ах, эти суеверия

С современными левшами все понятно, но как обстояли дела раньше? А между тем в древности левшам по всему миру жилось несладко. В Европе «леворукие» безоговорочно объявлялись ведьмами/колдунами (инквизиция их топила или сжигала на костре). Кстати, одной из главных причин осуждения Жанны Д`Арк стало то, что она была левшой. В Японии вплоть до XX века у «леворукой» жены муж мог быстро получить развод. А на Руси левшам (впрочем, как рыжим и кривым) запрещалось давать показания в суде.

В Англии в викторианскую эпоху женщина-левша практически всегда оставалась старой девой, так как чопорные джентльмены боялись, что их дети тоже станут «леворукими», а это удар по чести и достоинству. Немцы считали, что левши – самые плохие работники, неумелые и неуклюжие, поэтому найти работу этим людям было непросто. И лишь в Индии и Китае люди с ведущей левой рукой считались приносящими удачу.

Левша – укротитель мышей и дверей

Сегодня мир избавился от суеверий. Но трудностей в жизни левшей не стало меньше. Только недавно «леворуких» детей перестали переучивать, заставляя задействовать только правую руку. В некоторых странах левую руку даже привязывали к телу, чтобы ребенок не мог ею воспользоваться.

Левшам все равно приходится специально разрабатывать правую руку, потому что окружающий мир отвечает потребностям исключительно «праворуких» людей. За примером далеко ходить не надо: компьютерная мышка, ножницы, консервные ножи, входные двери, открывающиеся справа, и машины, где в основном коробка передач тоже справа, сервировка стола в ресторанах, застежки и молнии в потайных карманах верхней одежды, фотоаппарат. Поэтому у любого левши правая рука задействована больше, чем левая у правшей.

И только недавно у некоторых производителей стали появляться товары для «леворуких»: видеокамеры и фотоаппараты, штопоры, часы, гитары, игральные карты, клюшки для гольфа, портмоне, шариковые ручки. Например, Анджелине Джоли специально для съемок фильма «Лара Крофт» изготовили оружие для левой руки.

Том Круз, кстати, предпочитает спасать мир левой рукой, а вот автографы раздает правой. Его, как и многих других левшей, переучили в детстве действовать правой рукой. А вот певица Елка, по ее словам, осталась единственной левшой в школе, кого учителя не смогли «перевоспитать».

Тест «Мой ребенок левша»?

Тест «Поза фехтовальщика» поможет понять, левша ли ваш новорожденный ребенок. Если в течение первого месяца жизни младенец лежит на спине и его правая рука постоянно прижата к туловищу, а левая вытянута вперед, то, скорее всего, он левша.

Детям постарше предложите:

расчесаться,

бросить мяч,

послушать часики,

открыть баночку,

нарисовать что-нибудь,

посмотреть в бумажную трубку,

вырезать ножницами фигуру,

нанизать пуговицы на нитку,

достать ложкой из стакана пуговицы.

Если более шести из этих заданий ребенок выполнил левой рукой, то он левша.

Елена Середина

Верхнее фото: aif.ua