Одной левой: жизнь левши в праворуком мире

Что общего у Анджелины Джоли и учащейся Владимирского авиамеханического колледжа Анны Филипповой? Они, а также еще 15% населения Земли, отмечают сегодня Международный день левшей. Как же живется леворуким в нашем мире? Рассказывает Аня Филиппова.
Семейка левшей
Как мне живется? Неплохо! Мне повезло, мама недолго меня переучивала держать ложку и карандаш в правой руке. Воспитательница в детском саду была современная и продвинутая, поэтому в ответ на мамины переживания посоветовала оставить ребенка в покое, мол, «леворукость» – норма. А в нашей семье, между прочим, это еще и наследственность. У нас левшей трое: я, мой дядя и бабушка.
За 17 лет моей “леворукой” жизни каких-то особых конфликтов с правшами не было. Правда, я не люблю, когда человек идет рядом с правой стороны. Прошу идти слева.
Режу левой, держу правой
Чтобы работать на компьютере, телефоне, пришлось учиться задействовать правую руку. На кухне пока у меня без происшествий. Режу левой рукой, держу правой. Но окружающие, когда видят, как я готовлю, закрывают глаза от страха и стараются быстренько ретироваться с кухни. Если бы я занялась теннисом, возможно, левая ведущая рука стала бы моим козырем. Но я предпочла хореографию. И леворукость мне там никаких бонусов не дала.
Левшу пусть не сразу, но определяю. Как он подает руку, жестикулирует, где носит часы. Смешно иногда окружающие реагируют, когда узнают, что я левша. Хватают ручку и начинают писать левой рукой, показывая, что это несложно и они так умеют.
Ах, эти суеверия
С современными левшами все понятно, но как обстояли дела раньше? А между тем в древности левшам по всему миру жилось несладко. В Европе «леворукие» безоговорочно объявлялись ведьмами/колдунами (инквизиция их топила или сжигала на костре). Кстати, одной из главных причин осуждения Жанны Д`Арк стало то, что она была левшой. В Японии вплоть до XX века у «леворукой» жены муж мог быстро получить развод. А на Руси левшам (впрочем, как рыжим и кривым) запрещалось давать показания в суде.
В Англии в викторианскую эпоху женщина-левша практически всегда оставалась старой девой, так как чопорные джентльмены боялись, что их дети тоже станут «леворукими», а это удар по чести и достоинству. Немцы считали, что левши – самые плохие работники, неумелые и неуклюжие, поэтому найти работу этим людям было непросто. И лишь в Индии и Китае люди с ведущей левой рукой считались приносящими удачу.
Левша – укротитель мышей и дверей
Сегодня мир избавился от суеверий. Но трудностей в жизни левшей не стало меньше. Только недавно «леворуких» детей перестали переучивать, заставляя задействовать только правую руку. В некоторых странах левую руку даже привязывали к телу, чтобы ребенок не мог ею воспользоваться.
Левшам все равно приходится специально разрабатывать правую руку, потому что окружающий мир отвечает потребностям исключительно «праворуких» людей. За примером далеко ходить не надо: компьютерная мышка, ножницы, консервные ножи, входные двери, открывающиеся справа, и машины, где в основном коробка передач тоже справа, сервировка стола в ресторанах, застежки и молнии в потайных карманах верхней одежды, фотоаппарат. Поэтому у любого левши правая рука задействована больше, чем левая у правшей.
И только недавно у некоторых производителей стали появляться товары для «леворуких»: видеокамеры и фотоаппараты, штопоры, часы, гитары, игральные карты, клюшки для гольфа, портмоне, шариковые ручки. Например, Анджелине Джоли специально для съемок фильма «Лара Крофт» изготовили оружие для левой руки.
Том Круз, кстати, предпочитает спасать мир левой рукой, а вот автографы раздает правой. Его, как и многих других левшей, переучили в детстве действовать правой рукой. А вот певица Елка, по ее словам, осталась единственной левшой в школе, кого учителя не смогли «перевоспитать».
Тест «Мой ребенок левша»?
Тест «Поза фехтовальщика» поможет понять, левша ли ваш новорожденный ребенок. Если в течение первого месяца жизни младенец лежит на спине и его правая рука постоянно прижата к туловищу, а левая вытянута вперед, то, скорее всего, он левша.
Детям постарше предложите:
- расчесаться,
- бросить мяч,
- послушать часики,
- открыть баночку,
- нарисовать что-нибудь,
- посмотреть в бумажную трубку,
- вырезать ножницами фигуру,
- нанизать пуговицы на нитку,
- достать ложкой из стакана пуговицы.
Если более шести из этих заданий ребенок выполнил левой рукой, то он левша.
Елена Середина
Верхнее фото: aif.ua
Обсуждение