Готовим десерт “Творожный домик”

– Купи мне творожок! И печенье! И творожок с печеньем!

Я, как и любая мама, часто слышу подобное в магазинах. И иногда, что душой кривить, сдаюсь и покупаю творожный сырок и еще какую-нибудь не слишком полезную сладость.

Но недавно, просматривая свою кулинарную книжку, наткнулась на рецепт одного очень неплохого десерта «из детства» и тут же решила приготовить его своим домашним. Результат оправдал ожидания! Дети с удовольствием едят творог и, кажется, не подозревают об этом, а муж варит кофе и обязательно отрезает себе пару-тройку кусочков.

Готовится десерт «Творожный домик» легко, и к процессу можно и нужно подключать детей. Они выполняют простые действия, а вы следите за порядком! Заскучать поварята не успеют – время приготовления 15 минут.

Очень важно, что в основе торта довольно простые ингредиенты, которые можно купить в любом магазине.

Итак, нам понадобятся:

1 пачка печенья, в которой минимум 15 шт.;

2 пачки творога 5% жирности по 200 г;

6 ст. л. сахарной пудры или сахара;

2-3 ст. л. какао-порошка;

100 мл молока.

Шаг за шагом

1. Готовим творожную массу. Творог смешиваем с сахарной пудрой.

2. Получившуюся массу делим на две части. Одну оставляем как есть, а во вторую добавляем какао и кусочки печенья. Если творог слишком густой, нелишним будет добавить немного молока.

3. На столе расстилаем пищевую пленку или пакет для запекания. На эту поверхность выкладываем печенье, которое поочередно опускаем в молоко. Мочить печенье долго не стоит, оно не должно размокнуть! Достаточно 2-3 секунд.

4. Печенье укладываем рядами. В нашем случае это будет 3 ряда по 5 печений.

5. Покрываем «белым» творогом основу нашего десерта. Тут пригодится лопатка или нож с широким лезвием.

7. Подтягивая пленку, складываем наш десерт пирамидкой, получается похоже на двухскатную крышу или шалаш, кому как нравится.

8. Убираем «домик» на пару часов в холодильник.

9. По желанию, можно полить крышу глазурью из растопленного на водяной бане шоколада. Это сделает десерт более красивым и калорийным. Мы чаще всего обходимся без этого.

10. Ну, а теперь зовите домашних – и к столу! Приятного аппетита!

У десерта множество вариаций, и вы можете каждый раз готовить его по-разному, чтобы не надоело. В творожную начинку можно добавить изюм, курагу, сушеную вишню, вареную сгущенку, банан, шоколадную крошку, замороженные или свежие ягоды. Думаю, неплох тортик будет с клубникой, черникой или малиной.

Ну и, конечно, кто мешает вам, как из конструктора, собирать из печенья разные по форме строения? Дом с крышей, двухэтажный дом – нет предела у фантазии.

Цена десерта

Пачка печенья – 30 рублей;

Творог – 112 рублей;

Молоко, сахарная пудра и какао – примерно 15-20 рублей;

Шоколад – 50 рублей.

Итого, десерт весом 750 граммов обойдется семейному бюджету в 160-230 рублей.

Света Мазур

Фото автора

Верхнее фото: detskiy-saytik.ru