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Готовим десерт “Творожный домик”

Рецепт простого тортика за 15 минут

– Купи  мне творожок! И печенье! И творожок с печеньем!

Я, как и любая мама, часто слышу подобное в магазинах. И иногда, что душой кривить, сдаюсь и покупаю творожный сырок и еще какую-нибудь не слишком полезную сладость.

Но недавно, просматривая свою кулинарную книжку, наткнулась на рецепт одного очень неплохого десерта «из детства» и тут же решила приготовить его своим домашним. Результат оправдал ожидания! Дети с удовольствием едят творог и, кажется, не подозревают об этом, а муж варит кофе и обязательно отрезает себе пару-тройку кусочков.

Готовится десерт «Творожный домик» легко, и к процессу можно и нужно подключать детей. Они выполняют простые действия, а вы следите за порядком! Заскучать поварята не успеют – время приготовления 15 минут.

Фото: vsedeserti.ru

Очень важно, что в основе торта довольно простые ингредиенты, которые можно купить в любом магазине.

Итак, нам понадобятся:

  • 1 пачка печенья, в которой минимум 15 шт.;
  • 2 пачки творога 5% жирности по 200 г;
  • 6 ст. л. сахарной пудры или сахара;
  • 2-3 ст. л. какао-порошка;
  • 100 мл молока.

Шаг за шагом

1. Готовим творожную массу. Творог смешиваем с сахарной пудрой.

2. Получившуюся массу делим на две части. Одну оставляем как есть, а во вторую добавляем какао и кусочки печенья. Если творог слишком густой, нелишним будет добавить немного молока.

3. На столе расстилаем пищевую пленку или пакет для запекания. На эту поверхность выкладываем печенье, которое поочередно опускаем в молоко. Мочить печенье долго не стоит, оно не должно размокнуть! Достаточно 2-3 секунд.

4. Печенье укладываем рядами. В нашем случае это будет 3 ряда по 5 печений.

5. Покрываем «белым» творогом основу нашего десерта. Тут пригодится лопатка или нож с широким лезвием.

6. На средний ряд горкой выкладываем «шоколадную» часть начинки.

7. Подтягивая пленку, складываем наш десерт пирамидкой, получается похоже на двухскатную крышу или шалаш, кому как нравится.

8. Убираем «домик» на пару часов в холодильник.

9. По желанию, можно полить крышу глазурью из растопленного на водяной бане шоколада. Это сделает десерт более красивым и калорийным. Мы чаще всего обходимся без этого.

10. Ну, а теперь зовите домашних – и к столу! Приятного аппетита!

У десерта множество вариаций, и вы можете каждый раз готовить его по-разному, чтобы не надоело. В творожную начинку можно добавить изюм, курагу, сушеную вишню, вареную сгущенку, банан, шоколадную крошку, замороженные или свежие ягоды. Думаю, неплох тортик будет с клубникой, черникой или малиной.

Ну и, конечно, кто мешает вам, как из конструктора, собирать из печенья разные по форме строения? Дом с крышей, двухэтажный дом – нет предела у фантазии.

Цена десерта

  • Пачка печенья – 30 рублей;
  • Творог – 112 рублей;
  • Молоко, сахарная пудра и какао  – примерно 15-20 рублей;
  • Шоколад – 50 рублей.

Итого, десерт весом 750 граммов обойдется семейному бюджету в 160-230 рублей.

Света Мазур

Фото автора

Верхнее фото: detskiy-saytik.ru

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