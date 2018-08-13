Декоративная стоматология: блесни драгоценной улыбкой!

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Что себе можно позволить?
Мода на украшение зубов пришла к нам из шоу-бизнеса. Медийные личности идут на разные ухищрения, чтобы привлечь внимание к своей личности. Своим поклонникам всячески старается подражать продвинутая молодежь. Тем более современная стоматология делает этот процесс демократичным и достаточно безопасным. Бриллиантовые скайсы и золотые твинклсы, конечно, по карману не каждому. Но улыбкой со стразами Своровски или кусочком ограненного хрусталя многие могут блеснуть.
Опытный стоматолог Татьяна Бутнева рассказывает о современных видах украшений для зубов и о том, насколько это доступно и безопасно.
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Драгоценная инкрустация
Украшение зубов бриллиантами, сапфирами и аквамаринами – дело дорогое, статусное и не всем доступное. Из-за выпуклой формы драгоценных камней в золотой оправе установка их сопровождается препарированием зуба. В эмали просверливается полость глубиной полмиллиметра, и в ней на пломбировочные материалы закрепляется камешек. Надо осознавать, что, высверливая ложе для украшения, мы нарушаем зубную эмаль, которая в дальнейшем не восстановится.
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Сияющая аппликация
Приверженцам более экономного и щадящего способа инкрустации подойдут скайсы – имитация под драгоценный камень. Так как эти украшения имеют плоскую основу, их можно просто-напросто приклеить. Поверхность зуба обрабатывается специальным составом, и аппликация наносится на зуб клеящим веществом, которым обычно крепится пломба. При этом не требуется сверлить зуб, а клеящий состав выделяет в ткани зуба фтор, укрепляя эмаль. Аппликации имеют почти плоскую фактуру, благодаря чему они не причиняют никаких неудобств при ношении, еде, чистке зубов.
В силу особенностей огранки скайс не отличишь от бриллианта, сверкает он так же, и о подделке будете знать только вы. Один минус: при установке на краешке зуба или на неидеально белой эмали бесцветные стразы могут выглядеть как щербинка. Поэтому я советую отдавать предпочтение камушкам нежно-розового, нежно-голубого или нежно-зеленого цвета. Они смотрятся гораздо выигрышней.
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Золотые фигурки
Тоже довольно дорогой вариант “зубного тюнинга”. Металлические накладки в форме звездочек, сердечек, цветочков и др. делают из золота или платины. Фиксация твинклсов ничем не отличается от скайсов: эмаль зуба не повреждается, а декоративная накладка просто приклеивается к зубу. При желании она может быть легко снята также без повреждения эмали.
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Зубные татуировки
Модное веяние последнего времени – нанесение рисунков на зубы. Но, по моему мнению, особой популярности оно не завоюет даже среди самой продвинутой молодежи. Во-первых, такое украшение может сделать редкий стоматолог, имеющий не только медицинское образование, но и художественное. Насколько я знаю, в нашем городе таких арт-стоматологов нет. Во-вторых, издалека татуировка на зубах выглядит как кариес, что вряд ли сыграет в плюс вашему имиджу.
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Есть ли противопоказания?
Безусловно, никакой бриллиант не украсит кривые, больные и желтые зубы. Прежде чем устанавливать камешки или драгметалл, необходимо вылечить кариес и обзавестись безупречной белоснежной улыбкой. Если зубы здоровы, но подкачал их цвет, предварительно делают отбеливание, а уж потом фиксируют украшение.
Не рекомендую инкрустировать зубы при повышенной чувствительности зубов и слабой эмали. Бруксизм, т.е. непроизвольное сжатие зубов, тоже является противопоказанием для украшения ротовой полости.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: kosmodent.com
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