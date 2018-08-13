Декоративная стоматология: блесни драгоценной улыбкой!

Мода на украшение зубов пришла к нам из шоу-бизнеса. Медийные личности идут на разные ухищрения, чтобы привлечь внимание к своей личности. Своим поклонникам всячески старается подражать продвинутая молодежь. Тем более современная стоматология делает этот процесс демократичным и достаточно безопасным. Бриллиантовые скайсы и золотые твинклсы, конечно, по карману не каждому. Но улыбкой со стразами Своровски или кусочком ограненного хрусталя многие могут блеснуть.

Опытный стоматолог Татьяна Бутнева рассказывает о современных видах украшений для зубов и о том, насколько это доступно и безопасно.