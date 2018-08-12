Подарок своими руками в технике декупаж

Семь лет назад я увидела на выставке необычный браслет, обклеенный как будто газетой. Взяла его в руки. Оказалось, браслет сделан в технике декупаж: оклеен специальной салфеткой и покрыт лаком. Эту вещицу я так и не купила: не мой стиль. Но зато влюбилась в это искусство, нашла во Владимире художника и полгода с его помощью осваивала азы декупажа.

С тех пор я не задумываюсь, что подарить родным и друзьям на юбилей или свадьбу. Боле того, меня часто просят красиво оформить то бутылку вина, то бочонок пива. А однажды мне подарили на новый год «задекупаженный» мною же новогодний шар. Шар я делала незнакомым людям на заказ в 2014 году, а получила в подарок в 2017 году от коллеги.

Китайский след

Декупаж – это аппликация, покрытая лаком. «Декупажить» можно все, что угодно: мебель, посуду, кашпо, абажуры, елочные игрушки, музыкальные инструменты, сотовые телефоны, браслеты, бутылки. Это отличный способ превратить обыкновенный предмет в шедевр и подарить новую жизнь старым вещам. А для меня это еще и отличная психологическая разгрузка, когда хочется внести разнообразие в вереницу рабочих будней, отдохнуть душой и получить удовольствие от того, что делаешь.

Несмотря на французское название, техника декупаж была придумана в Китае. В XII веке китайцы вырезали аппликации из тонкой бумаги и украшали ими фонари, окна, двери, шкатулки, коробочки, добавляя надписи, призывающие в дом удачу. Когда Европа через 300 лет наладила торговлю с Китаем, то декупажная мебель и предметы интерьера сразу же вошли в моду. Спрос превышал предложения.

И венецианские мастера смекнули, что на этом можно хорошо заработать. Они стали наклеивать на мебель картинки в восточном стиле и покрывать их лаком. Вслед за ними французы, англичане и немцы начали копировать японскую и китайскую мебель. В Италии эта имитация получила название «Arte povera» («Искусство бедных»), а сами мебельщики называли свои работы – «Lacca contrafatta» («Фальшивый лак). Кстати, в наши дни эти «венецианские подделки» хранятся в лучших музеях мира и стоят баснословных денег.

Учитесь на недорогих материалах

Композиция и цветовые решения зависят только от вас и вашей фантазии. Расцветут ли на вашем изделии цветы, появятся ли ангелы – дерзайте! Но не замахивайтесь на большие предметы, попробуйте свои силы в малом.

Итак, нам понадобится:

любая бутылка, желательно с содержимым;

акриловый грунт (от 150 руб до 700 руб);

набор глянцевых красок (бюджетный вариант – 278 руб);

глиттеры (блестки) для декоративных работ (от 150 руб за тюбик);

салфетка для декупажа (10 – 30 руб) или декупажная карта (от 60 руб),

матовый или глянцевый лак в баллончике (от 180 руб),

водка для обезжиривания;

губка для мытья посуды;

обычные кисточки для клея;

любой клей для декупажа (от 127 руб).

Для начала, пока рука не набита, покупайте недорогие российские материалы. Итальянские краски, лаки, грунты считаются самыми лучшими, но и стоят дорого из-за скачков курса евро. Наш набор материалов, не учитывая сам декупажный предмет, обойдется примерно в 1500 руб. Конечно же, не вся краска, лак, клей и грунт будут использованы сразу. Вам точно хватит раз на 5, но, возможно, придется докупить грунта: его уходит больше всего.

Итого, декупаж одного предмета обойдется примерно в 300 руб. Согласитесь, весьма недорого и оригинально.

“Декупажим” бутылку

Берем бутылку (подсвечник, тарелку, жестяную коробку). Убираем этикетки, все ненужные наклейки, обезжириваем ваткой, смоченной в водке. Сушим. Сухую бутылку покрываем акриловым грунтом. Первый слой можно промазать кисточкой, второй-третий слой – “чпокающими” движениями с помощью губки, которую нужно разрезать на 2-4 части. Не забываем прогрунтовать дно бутылки! Выбираем салфетку, вырезаем нужный мотив. Салфетки обычно бывают трехслойными, два слоя бумаги под рисунком убираем («отшелушиваем» кончиками пальцев и потихоньку тянем). Для новичков идеальный вариант – декупажная карта, где достаточно вырезать композицию и нет необходимости отделять слои.

Поверхность декупажного подарка покрываем краской в тон салфетки. Если хотите, чтобы краска быстрее высохла, можно посушить феном. Но не направляйте напрямую горячую струю, иначе грунт пойдет пузырями, сушите на теплом режиме Как только краска высохнет, наклеиваем салфетку (карту). Прикладываем ее к поверхности, где по вашей задумке будет рисунок, и кисточкой намазываем клей прямо на салфетку. Излишки клея убираем губкой, слегка смоченной водой. Сушим. Можно снова использовать фен.

«Украшаем» изделие разноцветными глиттерами. Удобно это делать тоненькой подстриженной кисточкой, выдавив предварительно блестки на тарелку. Кто-то наносит глиттеры сразу на рисунок. Блестки дарят сочность и объемность композиции, придают шарм. Но можно обойтись и без них. Как только нанесенный глиттер высохнет, обработайте поверхность лаком, чтобы “закрепить” результат. Используйте лак на балконе или в ванной, чтобы в квартире не пахло химией. Смело дарите такую красоту виновнику торжества!

Елена Середина

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