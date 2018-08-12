Подарок своими руками в технике декупаж

Семь лет назад я увидела на выставке необычный браслет, обклеенный как будто газетой. Взяла его в руки. Оказалось, браслет сделан в технике декупаж: оклеен специальной салфеткой и покрыт лаком. Эту вещицу я так и не купила: не мой стиль. Но зато влюбилась в это искусство, нашла во Владимире художника и полгода с его помощью осваивала азы декупажа.
С тех пор я не задумываюсь, что подарить родным и друзьям на юбилей или свадьбу. Боле того, меня часто просят красиво оформить то бутылку вина, то бочонок пива. А однажды мне подарили на новый год «задекупаженный» мною же новогодний шар. Шар я делала незнакомым людям на заказ в 2014 году, а получила в подарок в 2017 году от коллеги.
Китайский след
Декупаж – это аппликация, покрытая лаком. «Декупажить» можно все, что угодно: мебель, посуду, кашпо, абажуры, елочные игрушки, музыкальные инструменты, сотовые телефоны, браслеты, бутылки. Это отличный способ превратить обыкновенный предмет в шедевр и подарить новую жизнь старым вещам. А для меня это еще и отличная психологическая разгрузка, когда хочется внести разнообразие в вереницу рабочих будней, отдохнуть душой и получить удовольствие от того, что делаешь.
Несмотря на французское название, техника декупаж была придумана в Китае. В XII веке китайцы вырезали аппликации из тонкой бумаги и украшали ими фонари, окна, двери, шкатулки, коробочки, добавляя надписи, призывающие в дом удачу. Когда Европа через 300 лет наладила торговлю с Китаем, то декупажная мебель и предметы интерьера сразу же вошли в моду. Спрос превышал предложения.
И венецианские мастера смекнули, что на этом можно хорошо заработать. Они стали наклеивать на мебель картинки в восточном стиле и покрывать их лаком. Вслед за ними французы, англичане и немцы начали копировать японскую и китайскую мебель. В Италии эта имитация получила название «Arte povera» («Искусство бедных»), а сами мебельщики называли свои работы – «Lacca contrafatta» («Фальшивый лак). Кстати, в наши дни эти «венецианские подделки» хранятся в лучших музеях мира и стоят баснословных денег.
Учитесь на недорогих материалах
Композиция и цветовые решения зависят только от вас и вашей фантазии. Расцветут ли на вашем изделии цветы, появятся ли ангелы – дерзайте! Но не замахивайтесь на большие предметы, попробуйте свои силы в малом.
Итак, нам понадобится:
- любая бутылка, желательно с содержимым;
- акриловый грунт (от 150 руб до 700 руб);
- набор глянцевых красок (бюджетный вариант – 278 руб);
- глиттеры (блестки) для декоративных работ (от 150 руб за тюбик);
- салфетка для декупажа (10 – 30 руб) или декупажная карта (от 60 руб),
- матовый или глянцевый лак в баллончике (от 180 руб),
- водка для обезжиривания;
- губка для мытья посуды;
- обычные кисточки для клея;
- любой клей для декупажа (от 127 руб).
Для начала, пока рука не набита, покупайте недорогие российские материалы. Итальянские краски, лаки, грунты считаются самыми лучшими, но и стоят дорого из-за скачков курса евро. Наш набор материалов, не учитывая сам декупажный предмет, обойдется примерно в 1500 руб. Конечно же, не вся краска, лак, клей и грунт будут использованы сразу. Вам точно хватит раз на 5, но, возможно, придется докупить грунта: его уходит больше всего.
Итого, декупаж одного предмета обойдется примерно в 300 руб. Согласитесь, весьма недорого и оригинально.
“Декупажим” бутылку
- Берем бутылку (подсвечник, тарелку, жестяную коробку). Убираем этикетки, все ненужные наклейки, обезжириваем ваткой, смоченной в водке. Сушим.
- Сухую бутылку покрываем акриловым грунтом. Первый слой можно промазать кисточкой, второй-третий слой – “чпокающими” движениями с помощью губки, которую нужно разрезать на 2-4 части. Не забываем прогрунтовать дно бутылки!
- Выбираем салфетку, вырезаем нужный мотив. Салфетки обычно бывают трехслойными, два слоя бумаги под рисунком убираем («отшелушиваем» кончиками пальцев и потихоньку тянем). Для новичков идеальный вариант – декупажная карта, где достаточно вырезать композицию и нет необходимости отделять слои.
- Поверхность декупажного подарка покрываем краской в тон салфетки. Если хотите, чтобы краска быстрее высохла, можно посушить феном. Но не направляйте напрямую горячую струю, иначе грунт пойдет пузырями, сушите на теплом режиме
- Как только краска высохнет, наклеиваем салфетку (карту). Прикладываем ее к поверхности, где по вашей задумке будет рисунок, и кисточкой намазываем клей прямо на салфетку. Излишки клея убираем губкой, слегка смоченной водой. Сушим. Можно снова использовать фен.
- «Украшаем» изделие разноцветными глиттерами. Удобно это делать тоненькой подстриженной кисточкой, выдавив предварительно блестки на тарелку. Кто-то наносит глиттеры сразу на рисунок. Блестки дарят сочность и объемность композиции, придают шарм. Но можно обойтись и без них.
- Как только нанесенный глиттер высохнет, обработайте поверхность лаком, чтобы “закрепить” результат. Используйте лак на балконе или в ванной, чтобы в квартире не пахло химией.
- Смело дарите такую красоту виновнику торжества!
Елена Середина
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