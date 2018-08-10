За эстетическим наслаждением идите в “Патриарший сад”!

Что может быть лучше летом, чем цветы? Сиреневые, алые, белые, желтые – все эти краски подарила нам природа. Так давайте любоваться, пока есть возможность! “Патриарший сад” открыт для посещений ежедневно. И мы наведались туда, чтобы сделать для вас самые красивые фотографии этого лета.
Валентина Васильевна Блинова, педагог дополнительного образования:
“Сейчас можно посмотреть вторую волну цветения роз, розу двухцветную «Чиппендейл», гортензии, в самом разгаре цветение флоксов. Начинают зацветать хризантемы, продолжают радовать глаз анютины глазки, бальзамины, бархатцы, георгины, климатисы. Еще пару недель продлится активное цветение, а многие растения будут цвести до первых морозов!”
В “Патриаршем саду” можно погулять и насладиться красотой природы. А еще здесь приглашают детей для занятий. Для юннатов здесь прошлом году отстроили конференц-зал на 150-200 мест, сделали учебный корпус для занятий, оранжерею и теплицу с крольчатником.
Провести вечер с семьей или просто зайти после работы и подышать всем этим великолепием можно в любой момент. «Патриарший сад» приглашает всех желающих!
Режим работы:
ежедневно с 10.00 до 22.00;
перерыв: с 12.30 до 13.00, с 16.30 до 17.00
Цена входного билета:
дети – бесплатно,
студенты и пенсионеры – 60 руб.,
взрослые до 12.30 – 80 руб., с 13.00 до 16.30 – 130 руб., с 17.00 – 150 руб.
В выходные – 150 руб.
Юлия Митина
Фото Дмитрия Киреева
Обсуждение 1
Какая красота!