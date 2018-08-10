За эстетическим наслаждением идите в “Патриарший сад”!

Что может быть лучше летом, чем цветы? Сиреневые, алые, белые, желтые – все эти краски подарила нам природа. Так давайте любоваться, пока есть возможность! “Патриарший сад” открыт для посещений ежедневно. И мы наведались туда, чтобы сделать для вас самые красивые фотографии этого лета.



Валентина Васильевна Блинова, педагог дополнительного образования:

“Сейчас можно посмотреть вторую волну цветения роз, розу двухцветную «Чиппендейл», гортензии, в самом разгаре цветение флоксов. Начинают зацветать хризантемы, продолжают радовать глаз анютины глазки, бальзамины, бархатцы, георгины, климатисы. Еще пару недель продлится активное цветение, а многие растения будут цвести до первых морозов!”

В “Патриаршем саду” можно погулять и насладиться красотой природы. А еще здесь приглашают детей для занятий. Для юннатов здесь прошлом году отстроили конференц-зал на 150-200 мест, сделали учебный корпус для занятий, оранжерею и теплицу с крольчатником.



Провести вечер с семьей или просто зайти после работы и подышать всем этим великолепием можно в любой момент. «Патриарший сад» приглашает всех желающих!

Режим работы:

ежедневно с 10.00 до 22.00;

перерыв: с 12.30 до 13.00, с 16.30 до 17.00

Цена входного билета:

дети – бесплатно,

студенты и пенсионеры – 60 руб.,

взрослые до 12.30 – 80 руб., с 13.00 до 16.30 – 130 руб., с 17.00 – 150 руб.

В выходные – 150 руб.

Юлия Митина

Фото Дмитрия Киреева

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