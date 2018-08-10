Ищите породистую собаку? Возьмите бесплатно в приюте!

Говорят, что в приютах нельзя бесплатно взять породистую собаку. Мол, там одни дворняжки. (Кстати, эксперты говорят, что дворняжки гораздо добрее и преданнее собак с родословной. Они меньше болеют в силу закона естественного отбора и обновления крови). Ну, уж если вам принципиально нужна порода, то ее все-таки можно найти как в приютах, так и на передержке. Мы представим вам несколько грустных собачьих историй, которые могут вполне закончится хеппи-эндом! Приглядитесь к этим псам, возможно, среди них – ваш будущий преданный друг!

Хаски

Сейчас этот замечательный мальчик обитает в дачном поселке, в садах завода «Электроприбор». Со слов жителей, бывший хозяин бил его, а потом просто выгнал на улицу. Уже 2 года пес живет на улице и бродяжничает. Возраст собаки не известен. Проблема в том, что он боится людей и никому не дается. Собаке нужна работа с кинологом для коррекции поведения.

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-904-654-47-24, Марина.

Метис алабая Федя

Сейчас Феде 11 месяцев. Он очень крупный! Несмотря на свои внушительные габариты, Федя – очень добрый и ласковый парень. Он прекрасно считывает эмоции и речь человека, с ним реально можно общаться, как с другом. Он все понимает и реагирует на интонацию. Великолепно обучается. Есть у него и необычное пристрастие в еде: он любит яблоки.

Федя готов выполнять функцию охранника, но только на условиях члена семьи и компаньона, а не злобного сторожевого пса.

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-903-830-38-80, Галина Юрьевна.

Такса-полукровка

Маленькая собачка (помесь таксы) ищет хозяев. Очень ласковая, спокойная, послушная. Без повода не лает, а к детям, кошкам, собакам относится спокойно. Она прыгала в машины на ул. Балакирева, искала хозяев. После чего оказалась в Боголюбово, где заходила во дворы домов. Там одна девушка ее временно приютила. Таксе примерно 9-11 лет, она не стерилизована, и ей требуется операция: у малышки опухоль в молочной железе. Поэтому сначала мы собираем средства на операцию, а потом отдаем ее на ПМЖ с дальнейшим ненавязчивым отслеживанием судьбы.

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-904-258-86-84, Елена.

Метис маламута Норд

Огромный, красивый, мощный метис маламута, но абсолютно незрячий. Почему он слепой, мы уже никогда не узнаем. Может быть, это травма, может, следствие какой-то болезни или просто возрастная слепота. Его нашли в одном дворе нашего города: большая слепая собака не могла не привлечь внимания. Сколько ему лет, неизвестно. Но пёс здоров, крепок, не страдает никакими хроническими заболеваниями. Слепота практически не мешает ему жить. Он отлично ориентируется в пространстве. Иногда, конечно, натыкается на предметы, поэтому гуляем мы с ним чаще на длинном 10-метровом поводке. Человек, который решит взять Норда, должен быть не просто хозяином, а другом, который поможет собаке пережить прошлые беды и станет опорой до конца дней.

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-900-584-21-62, Оксана.