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Шашлык с киви: универсальный рецепт для любого мяса

Постигайте азы кулинарного мастерства

  1. Постигайте азы кулинарного мастерства

    В последнее время все популярнее становится маринад для шашлыка с киви, так как он помогает размягчить любое мясо. Фруктовые кислоты, содержащиеся в экзотическом фрукте, делают это гораздо лучше, чем традиционно используемые уксус или кефир. Приготовление шашлыков – искусство, но постичь азы мастерства может каждый. Ведь секретов здесь не так много и они достаточно просты, чтобы их соблюдать. Большой любитель шашлыков Олег Кочеляев  делится с нами волшебным рецептом приготовления сочного и нежного шашлыка с киви.

    Фото: valet.ru

  2. Возьмите лучшие продукты

    2 кг мяса (свинина или телятина),

    1 ст. газированной воды,

    1 большое киви или 2 маленьких,

    2 головки красного лука,

    перец, соль, зелень – по вкусу.

    Фото: vpuzo.com

  3. Замаринуйте мясо

    Нарежьте мясо кусками величиной со спичечный коробок – на 1-2 укуса, посолите его, посыпьте специями и залейте газированной водой. Поставьте в холодильник на ночь. За 1 – 1,5 часа до жарки выньте мясо из маринада и слегка его отожмите.

    Фото: cleverstory.ru

  4. Добавьте киви

    Спелые киви разомните руками, твердые нарежьте мелкими кубиками и смешайте с мясом. Оставьте на час для маринования при комнатной температуре. Если подержать мясо в этом маринаде большее время, оно будет настолько мягким, что расползется у вас в руках и превратится в кашу.

    Фото: bbqmag.ru

  5. Жарьте на мангале

    Замаринованное мясо наколите на шампуры неплотно, чтобы куски лишь слегка касались друг друга. Пожарьте его на мангале над прогоревшими углями.

    Фото: recepti-vkusnota.ru

  6. Сохраните тепло и аромат

    Готовое мясо сложите в стеклянную посуду – она лучше держит тепло. Посыпьте его красным луком, нарезанным кольцами и измельченной зеленью. Накройте посуду с мясом плотным полотенцем – и блюдо еще около получаса останется теплым. Если вы будете готовить шашлыки зимой, то можно еще и в полиэтиленовый пакет завернуть, чтобы подольше сохранить мясо горячим и ароматным.

    Фото: supy-salaty.ru

  7. Цена рецепта

    Свинина 2 кг – от 560 рублей.

    Киви 200 г – от 16 рублей;

    Лук 200 г – от 6 рублей;

    Газированная вода 0,2 л – 5 рублей.

    Итого: около 587 рублей за 2 кг готового очень вкусного шашлыка. Порция на одного человека 200 г выходит около 117 рублей.

    Татьяна Лысова

    Главное фото: avatars.mds.yandex.net

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