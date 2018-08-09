Загорелся рядом лес? Не звоните в МЧС!

Не так давно сильный пожар разгорелся в лесополосе в районе деревни Жуиха Камешковского района. Об этом писал портал Призыв.ТВ. Главный сложности у местных жителей возникли именно с вызовом пожарных: кто должен тушить такое возгорание? Пока они это выясняли, лес горел и горел, и огонь мог подобраться к деревне. Мы решили разобраться, куда же все -таки звонить в случае пожара и что говорить диспетчеру?

Куда звонить?

1.Если пожар в лесу

Как ни странно, звонить нужно не пожарным, а в департамент лесного хозяйства. Именно это ведомство отвечают за тушение леса.

— Подведомственные предприятия департамента тушат пожары в лесах, на землях лесного фонда. Конкретных сроков прибытия техники на место пожара нет, — пояснил замначальника отдела охраны, защиты и контроля регионального департамента лесного хозяйства Роман Зыков.

Горячая линия при лесных пожарах: 8-800-100-94-00

2.Если пожар в поле

Если возгорание локализовано на поле, то за этот пожар ответственность несут местные власти.

— Тушение природных пожаров не является законодательно закрепленной функцией МЧС России— пояснила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Звонить в ближайшую местную администрацию, либо в диспетчерскую службу по номеру «112».

3.Если пожар в городе

Если пожар случился в черте города, то тут все, как обычно. Звоним пожарным, и они обязаны выехать на место возгорания.

-Силы МЧС России привлекаются для тушения пожаров, возникших вблизи населенных пунктов, когда существует угроза жизни и здоровью людей, а также безопасности потенциально опасных объектов, – пояснила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Вызов пожарных можно осуществить с городского и мобильного телефона с помощью номеров «101» и «112».

Что говорить?

Помимо того, что нужно позвонить по правильному номеру. Так еще и необходимо знать, какую именно информацию сообщить. Конечно, диспетчер сам будет задавать вам вопросы, но лучше быть готовым дать на них краткий и быстрый ответ.

Сообщить диспетчеру:

* Точный адрес пожара. Эти данные сообщаются первыми, так как если связь прервется, то пожарные уже будут знать место.

* Место, где находится возгорание: например, квартира, лес, гараж.

* Объект, который горит.

* Прочая уточняющая информация: номер подъезда, есть ли угроза жизни людей и другие сведения.

ФИО звонящего и номер телефона. Потому как пожарная служба обязательно будет выяснять, от кого поступил сигнал.

Юлия Митина

Заглавная фото: gorodkirov.ru