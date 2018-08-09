Загорелся рядом лес? Не звоните в МЧС!

Не так давно сильный пожар разгорелся в лесополосе в районе деревни Жуиха Камешковского района. Об этом писал портал Призыв.ТВ. Главный сложности у местных жителей возникли именно с вызовом пожарных: кто должен тушить такое возгорание? Пока они это выясняли, лес горел и горел, и огонь мог подобраться к деревне. Мы решили разобраться, куда же все -таки звонить в случае пожара и что говорить диспетчеру?
Куда звонить?
1.Если пожар в лесу
Как ни странно, звонить нужно не пожарным, а в департамент лесного хозяйства. Именно это ведомство отвечают за тушение леса.
— Подведомственные предприятия департамента тушат пожары в лесах, на землях лесного фонда. Конкретных сроков прибытия техники на место пожара нет, — пояснил замначальника отдела охраны, защиты и контроля регионального департамента лесного хозяйства Роман Зыков.
Горячая линия при лесных пожарах: 8-800-100-94-00
2.Если пожар в поле
Если возгорание локализовано на поле, то за этот пожар ответственность несут местные власти.
— Тушение природных пожаров не является законодательно закрепленной функцией МЧС России— пояснила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.
Звонить в ближайшую местную администрацию, либо в диспетчерскую службу по номеру «112».
3.Если пожар в городе
Если пожар случился в черте города, то тут все, как обычно. Звоним пожарным, и они обязаны выехать на место возгорания.
-Силы МЧС России привлекаются для тушения пожаров, возникших вблизи населенных пунктов, когда существует угроза жизни и здоровью людей, а также безопасности потенциально опасных объектов, – пояснила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.
Вызов пожарных можно осуществить с городского и мобильного телефона с помощью номеров «101» и «112».
Что говорить?
Помимо того, что нужно позвонить по правильному номеру. Так еще и необходимо знать, какую именно информацию сообщить. Конечно, диспетчер сам будет задавать вам вопросы, но лучше быть готовым дать на них краткий и быстрый ответ.
Сообщить диспетчеру:
* Точный адрес пожара. Эти данные сообщаются первыми, так как если связь прервется, то пожарные уже будут знать место.
* Место, где находится возгорание: например, квартира, лес, гараж.
* Объект, который горит.
* Прочая уточняющая информация: номер подъезда, есть ли угроза жизни людей и другие сведения.
ФИО звонящего и номер телефона. Потому как пожарная служба обязательно будет выяснять, от кого поступил сигнал.
Юлия Митина
Заглавная фото: gorodkirov.ru
Обсуждение 1
В экстренной ситуации как вспомнить все эти номера…Все вспоминают 112…в надежде, что там помогут и, если требуется, перенаправят сигнал о бедствии в нужное ведомство…