Нянченье внуков становится профессией

Отношения между родственниками и так могут быть не «айс», а если сюда ещё вмешиваются деньги… Впрочем, как раз деньги способны перевести родственные отношения в сугубо деловые. Когда зять и собственная дочь выступают в роли работодателей, а, соответственно, тёща и мама – в роли исполнителя. А объектом труда становятся… малыши. Дети – для работодателей, внуки – для подчинённого. Может ли статус бабушки стать профессией? Может ли бабушка получать деньги за то, что тютюшкается с внуками? А почему нет, если нанимать няню – в разы дороже! И хотя это идёт вразрез с нашим менталитетом, некоторые семьи уже пробуют перевести понятие заботы в финансовую плоскость. О таких примерах рассказывает самая «продвинутая» бабушка-блогер Инна Савельева.

Фото: libertateapentrufemei.ro