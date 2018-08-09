Фрукты – ягоды: три эффективные маски для лица

Летом быть красивой легко: золотистый загар, волосы, выгоревшие на солнце, как после сложного окрашивания, ровная сияющая кожа. И самое главное – на уход не нужно тратить огромные суммы! Я очень люблю маски для лица, а летом их так легко приготовить самой. Все необходимое можно найти… на кухне.

Маска из банана

Мой любимый вариант для питания и увлажнения – банановая маска. Витамин Е, ретинол и аскорбиновая кислота, которые входят в состав банана, являются сильными антиоксидантами и сохраняют молодость кожи. А витамин В борется с воспалениями.

Берем банан и измельчаем до состояния пюре. Добавляем 2 столовые ложки творога (желательно домашнего ) и ложку сливок. Все перемешиваем и наносим на лицо. Через 10 – 15 минут смываем теплой водой. Такая маска также оказывает подтягивающее действие.

Маска из персика

Ещё одна отличная маска для увлажнения и здорового цвета лица – персиковая. Витамины и микроэлементы, которые содержит персик, предотвращают преждевременное старение и способствуют регенерации клеток кожи. Стеариновая и олеиновая кислоты сохраняют ее тонус.

Берем один спелый персик, разминаем в пюре и наносим на лицо. Держим до 15 минут и смываем.

Маска из красной смородины

Увлажнить кожу поможет и маска из красной смородины. Она содержит множество витаминов: С оздоравливает, Н оказывает противовоспалительное свойство, В9 защищает, А способствует регенерации. Косметологи отмечают, что органические кислоты, также входящие в состав смородины, проникают глубоко в кожу и очищают ее.

Сок ягоды смешайте в равных пропорциях со сметаной и медом. Нанесите на лицо и подождите минут 10. Затем смойте и сделайте легкий массаж лица.

ВАЖНО!

Не забывайте о важных правилах в приготовлении и использовании натуральных масок. Обязательно учитывайте ваш тип кожи и используете только те продукты , на которые нет аллергии. Можно провести самостоятельный тест на аллергию. Наложите приготовленную маску на кожу на сгибе локтя минут на 10 – 15. Если реакции (покраснения, зуда, жжения) не будет, можете смело применять маску для кожи лица.

Для масок выбирайте только самые качественные и свежие продукты. Не держите натуральные маски на лице больше 15 минут. Фруктовые кислоты могут слишком агрессивно подействовать на кожу и вызвать покраснение. Используйте домашние маски не чаще 1 раза в неделю.

С любовью, МоднаЯ

Фото: urbanwired.com