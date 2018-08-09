«Апгрейдим» дом – снижаем плату за отопление

Отопление – самая дорогая графа расходов в коммунальных услугах при получении тепла от ТЭЦ. И если вы активный житель своего многоквартирного дома и хотите реально снизить коммунальные платежи (а не просто ругаете власть на кухне), то навести порядок с отоплением – это первое, что нужно сделать. Да, задача непростая, но выполнимая. И тот, кто через это прошел, уже сейчас имеет комфортные условия проживания за гораздо меньшие деньги.

К сожалению, наше ЖКХ застряло в 80-х годах прошлого столетия. А дома по качеству проживания совершенно не отвечают современным требованиям к комфорту и энергосбережению. Сложившаяся в обществе традиция не нести ответственности за содержание своего дома, а ждать лишь помощи от государства играет с нами злую шутку: дома обслуживаются из рук вон плохо и за очень большие деньги. Хотя сегодня технологии позволяют сделать апгрейд любому дому и привести его в соответствие с современным стандартам проживания. Об этом и поговорим.

Сейчас уже практически не осталось многоквартирных домов, где бы не стоял счетчик тепла. Если у вас его все еще нет, то следует серьезно задуматься о причинах, по которым он отсутствует.

Устанавливаем погодозависимую автоматику – устраняем “перетоп”

Первое, с чего нужно начать, – это устранить “перетопы” в вашем доме. Задача ТЭЦ – прогреть микрорайон города, поэтому в дом поступает намного больше тепла, чем дому реально нужно. Поскольку наши дома не оборудованы устройствами, позволяющими оперативно реагировать на изменение погоды за окном (тепловые характеристики дома тоже не учитывают), то мы в морозы спокойно ходим по квартире в трусах и при этом еще держим постоянно форточки открытыми. Не осознавая, что подобное расточительство бьет по карману похлеще инфляции, санкций и роста курса доллара одновременно.

В большинстве наших домов, а точнее в тепловых узлах, которые находятся в подвале, установлен обычный элеваторный узел – изобретение XIX века. Он отвечает за снижение температуры подачи от ТЭЦ, которая, как мы помним, подает больше тепла, чем дому нужно. Вещь надежная, но не позволяющая экономить. И эти элеваторные узлы нужно заменять на более современные устройства, позволяющие автоматически регулировать температуру теплоносителя в зависимости от потребностей дома и погоды на улице.

Так, например, я общался с одним председателем ТСЖ, который установил погодозависимую автоматику, как на картинке выше, у себя в 40-квартирном доме. Экономия за сезон, по их оценкам, составила полмиллиона рублей. При затратах меньше чем 200 тысяч. То есть вложения окупились в первый год. Задумайтесь об этом. В последующих статьях мы рассмотрим данные устройства более подробно.

Балансируем систему отопления дома – равномерно прогреваем дом

Наши дома прогреты крайне неравномерно. В квартирах, близко расположенных к тепловому узлу, люди сходят с ума от жары, а в дальних угловых – замерзают. Это не очевидно, но подобная ситуация тоже увеличивает вашу плату за отопление. Достаточно взглянуть на график ниже, который я сделал по своему дому:

Я просто замерил температуры стояков на «подаче» и «обратке» в подвале. Из графика видно, что линия «подачи» (оранжевая) практически ровная, тогда как «обратка» (синяя) – пляшет. Все это говорит о том, что в тех квартирах, где «обратка» самая холодная, люди замерзают, а, стало быть, на обогрев их жилья мы тратим очень много тепловой энергии, которая уже давно имеет рублевый эквивалент. Для исправления ситуации нужно сделать так, чтобы тепло от «перегретых» квартир ушло на «недогретые» квартиры.

Это сложная задача, требующая привлечения высококлассных специалистов. Но выполнить ее необходимо. Для этого на стояки ввариваются балансировочные клапаны, при помощи которых «поджимают» перегретые квартиры. Таким образом, тепло начинает более равномерно распределяться по дому. Да, жильцы “перегретых” квартир будут недовольны тем, что в морозы у них уже не антисанитарные +30, а всего лишь нормативные +23, но зато остальные увидят облегченную квитанцию за коммунальные услуги, а замерзшие жители крайних угловых квартир, наконец-то, будут платить за ту услугу, которую они потребляют, а не за возможность других жить всю зиму с открытыми форточками.

Также может потребоваться установка насосов на системе отопления. Кстати, при установке погодозависимой автоматики, речь о которой шла выше, насосы уже включены в комплект.

Утепляем дом – перестаем нагревать атмосферу за свой счет

Крайне необходимая мера – это утепление дома. Наши дома похожи на обогреватели для атмосферы. Тонкие стены, худые крыши, разбитые окна и холодные двери в подъезде – все это источники утечки драгоценного тепла. Вот так, к примеру, выглядит стена типовой панельной “пятиэтажки” в объективе тепловизора.

Мы видим множественные утечки не только через панельные швы, но и через пустоты внутри панелей. Поэтому крайне важно заниматься утеплением дома. И в первую очередь нужно утеплять торцы здания. Обычно жильцы неугловых квартир выступают против подобных мероприятий, так как считают, что они за свой счет утепляют чужое жилье. Однако, если посмотреть чуть-чуть глубже, то сразу станет очевидно, что подобные вложения положительно сказываются на всем доме. Дом начинает меньше терять тепла, а, стало быть, все жильцы начинают меньше платить. И в долгосрочной, а иногда и в ближайшей перспективе все вложения окупаются.

Также рекомендуется менять окна на пластиковые в подъезде, устанавливать по две хорошие теплые двери на входе в подъезд (желательно прозрачные). Кроме того, так как по законам физики все тепло поднимается вверх, крайне важно утеплять и крышу.

Все эти мероприятия требуют дружного инициативного коллектива дома, в котором зона комфорта жильцов выходит за границы дверей собственной квартиры. Пожалуй, на сегодня это основная трудность. Но все крупные дела всегда начинаются с малого, поэтому еще есть шанс, что наше ЖКХ, застрявшее в прошлом столетии, догонит столетие настоящее. А, в конечном счете, и ваш кошелек скажет вам за это спасибо.

P.S. В этой статье речь шла о мероприятиях, требующих обновления общедомового имущества. О мероприятиях, которые вы можете выполнить в своей квартире, можно почитать в опубликованной ранее статье «Хватит терпеть жару!»

Виктор Волчек

Верхнее фото: o-nedvizhke.ru