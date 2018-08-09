Айкидо все возрасты покорны!   

Как понять, что ребенок может заниматься айкидо? В каком возрасте стоит начинать? А взрослым можно? Есть ли ограничения? Множество подобных вопросов задают преподавателям по боевым искусствам. Дмитрий Заворотнюк, президент «Федерации Айкидо» во Владимире, отвечает на вопросы.

Айкидо – японское боевое искусство, созданное Морихэем Уэсибой. Чаще всего айкидо переводят как «путь слияния жизненной энергией» или «путь гармонизации духа».

Самый старший ученик – 54 года!

Специфика боевого искусства в том, что заниматься им может любой человек любого пола, возраста и комплекции. Мы принимаем детей от 4-х лет. На сегодняшний день самый старший ученик во владимирском клубе Областной Спортивной Общественной Организации «Федерации Айкидо» начал заниматься в 54 года. Самое главное – это отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом. Нужно принести справку от терапевта или педиатра.

Развитие ребенка в айкидо

Айкидо это очень гармоничный вид боевого искусства. Ззадействуются все группы мышц, выправляется осанка. Очень хорошо развивается моторика, ведь мы тренируем и отрабатываем приемы и техники одинаково на правую и на левую стороны. В то время, как в других видах, часто делают ставку на эффективную работу только из правосторонней стойки или левосторонней, ориентируясь на правшей или левшей. Детки становятся организованными, собранными, выносливыми и уверенными в себе. И, что важно, гораздо реже болеют. Получают специальные навыки, способны защитить себя. Им не ломают носы, уши и не «отбивают» голову на тренировках. То есть это не травматичный вид спорта.

Возможность попробовать

Что касается отбора детей, то мы всегда приглашаем на пробную тренировку. Знакомимся с ребенком, узнаем есть ли у него друзья, как он учится, ходит ли на физкультуру, посещал или посещает другие секции и кружки? А на занятии даем простые задания и обращаем внимание на их исполнение и физическую подготовку. Смотрим, как малыш ведет себя в целом. Мы отказываем, если ребенок не желает соблюдать правила поведения.

Совет родителям

Увы, на сегодняшний день ситуация такова, что родители заняты зарабатыванием денег, а дети гаджетами. А часто и взрослые не выпускают из рук смартфоны и планшеты. Детей приводят в плохой физической форме, часто с нарушенной осанкой и лишним весом, они не могут отжиматься, не могут сосредоточиться на процессе. Поэтому мой совет родителям: больше заниматься ребенком. Не проводите время в социальных сетях, а займитесь спортом вместе с ребенком, играйте, гуляйте! И, конечно, ведите детишек в секции. Мы приглашаем всех желающих (и детей, и взрослых) на тренировки по айкидо.

Для первого посещения взять с собой

Спортивную одежду, прикрывающую колени и локти. Одежда должна быть свободная, не сковывающая ваших движений. Некоторые приходят на тренировку в шортах. Это неправильно: отработка некоторых техник предполагает, что вы опускаетесь на колени. Таким образом, в шортах вы рискуете травмировать кожу.

Тапочки (сланцы или шлепанцы), чтобы пройти из раздевалки в зал. Входить в зал босиком – признак дурного тона, поскольку грязь с пола потом окажется на татами. Сами занятия проводятся босиком.

Душевые принадлежности (полотенце и мыло), после занятия можно принять душ.

Как записаться:

Для записи и по всем вопросам обращаться по телефону: 223-223

Адрес: ул. Полины Осипенко, 3А

Сайт: http://iwama33.ru

Средняя стоимость абонемента по Владимиру: от 2 300 до 2 500 руб/месяц

Юлия Митина

Фото предоставлены “Федерацией Айкидо”