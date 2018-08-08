Жизнь на Камчатке: медведи на улице, извержения вулканов и помидоры по 1000 руб.

Обычная владимирская девушка в свой отпуск решила уехать с друзьями на Камчатку, чтобы отдохнуть. И по возвращении во Владимир начала… собирать вещи для полного переезда в этот суровый, но очень красивый край. Анна Королева уже год живет на Камчатке, работает персональным тренером. И обратно во Владимир возвращаться не спешит.

Впервые я прилетела на Камчатку в октябре 2017 года в двухнедельный отпуск к друзьям. Билет на самолет стоил 25 000 рублей. Ниже этого порога цены не опускаются. Лететь 9 часов. После своего отпуска, где-то в конце ноября, я переехала сюда жить и окончательно влюбилась в Камчатку.

Финансы

Здесь, вообще, дорого все. Начиная от обычных продуктов и заканчивая недвижимостью. Так, например, огурцы в летний период стоят 350 руб./кг, в зимний – 950 руб./кг. Помидоры – 450 руб./кг, зимой – 1000 руб./кг. 1 литр молока – 120 руб., йогурт – 225 руб. Первое время я от цен была в шоке.

Транспорт

На Камчатке цена машин примерно на 200 тыс. руб. дороже, чем на материке. Потому что их доставляют паромом. Все товары здесь дороже из-за доставки. Бензин Аи-95 – 55 руб., Аи-92 – 50 руб. Причем без автомобиля здесь делать нечего. И желательно, чтобы это был внедорожник. Потому что зимняя пурга может буквально за пару часов намести снега на 4 метра. И тогда проехать можно только на внедорожнике, если, конечно, получится откопать.

Жизнь на Камчатке

Пурга

Это когда ты вышел из дома и не нашел свою машину. Можно ждать 2-3 дня, пока городские службы откопают ее. В это время по главным улицам можно разъезжать на снегоходах. Так все местные жители и делают.

Тротуары

Зимой тротуар представляет из себя огромную гору снега, которая возвышается на 3 метра. По ней спокойно ходят люди, а внизу, по дороге, ездят автобусы. Иностранцы очень удивляются.

Питьевая вода

Воду здесь можно пить прямо из-под крана. Ее качество очень хорошее. Поэтому местные жители никогда не покупают воду и не ездят на родники. Считается, что вода на Камчатке укрепляет здоровье!

Погода

Зимой температура не опускается ниже 15 градусов. То есть зимы достаточно теплые. Но очень промозглые: холодные ветра и горы снега.

Мишки

Вот откуда иностранцы стали говорить, что у нас по улицам бродят медведи. Они правы! Действительно, бродят. Этим летом я раз шесть видела то одного медвежонка, то маму и деток, то целую семью. Они просто ходят по улицам. Конечно, это небезопасно. И лучше держаться от них подальше. Для любого иностранца такие звериные прогулки – просто настоящий кошмар! А так медведей можно посмотреть в заповедниках.

Зимние виды спорта

Здесь очень популярны все зимние виды спорта. Ведь снег в горах не тает круглый год. И летом сезон не заканчивается.

Особенно любима езда на сибирских лайках или хаски. В марте, например, ежегодно проводится очень интересное соревнование «Берингия» – это гонка на собачьих упряжках. Гонка была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная в мире. Длина маршрута – 1980 километров.

Сноубординг и горные лыжи. Здесь этим все увлекаются. Бесплатно можно покататься в горнолыжном комплексе имени Виталия Фатьянова. Там отличные спуски под каждый уровень сложности и хорошее освещение.

Бесплатно можно покататься в горнолыжном комплексе имени Виталия Фатьянова. Там отличные спуски под каждый уровень сложности и хорошее освещение. Серфинг. Да, очень многие относят этот вид спорта к зимнему, потому что на Камчатке что зимой, что летом можно им заниматься. Правда, в зимний сезон придется купить гидрокостюм потеплее.

Достопримечательности

Поселок Термальный

В этом районе много баз отдыха, в каждой из них есть целебные термальные источники. Выбирайте по потребностям. Есть источники, которые лечат суставы, бесплодие, проблемы ЖКТ и много других заболеваний. Источники подогреваются вулканами. Особенно круто туда съездить зимой. Кругом снег, а ты в горячем природном источнике плещешься!

Вулканы

Карякский вулкан (3,5 тыс. м), Казельский вулкан (2189 тыс. м) и Аваченский вулкан (2345 тыс. м) – это домашние вулканы, которые находятся недалеко от города, и их можно увидеть из окна. Взойти на них считает своим долгом каждый житель Камчатки.

Ключевской вулкан. Его высота достигает 5000 тыс. м. Он действующий и извергается почти каждый год. Считается самым большим вулканом в Азии. В этом году извержение длилось почти 2 месяца. Вулканический пепел накрыл территорию в радиусе 50 км от кратера.

Долина Гейзеров

Удовольствие не из дешевых даже для местных жителей. Если есть прописка на полуострове, то цена составит 30 000 рублей с человека. А если вы турист, то 43 000 рублей. Так дорого, потому что в стоимость входит полет на вертолете. По-другому добраться до долины невозможно. Во время полета будет небольшая экскурсия. После приземления – обед. Затем вылет на вулкан. Всего это действо занимает 3-4 часа. Купить такую экскурсию можно в любом турагентстве, они тут на каждом углу.

Морские прогулки

Это в основном все по стандарту. Вы катаетесь по морю, вам ловят крабов, морских ежей, любую рыбу, какую захотите. Все при вас готовят. Такой приятный отдых. Цена примерно 3 000 рублей с человека.

Но если взять прогулку подальше, в Русскую бухту, то можно увидеть касаток, нерп, морских выдр и других диковинных морских обитателей. Еще обязательно будут рыбалка и уха. Стоимость поездки – 7 000 – 9 000 руб. с человека.

Люди

На Камчатке люди дружелюбные, сплоченные, отзывчивые. Большинство заботится о своем здоровье. Все пытаются держать себя в форме. Я работаю тут специалистом по коррекции фигуры и достаточно хорошо обеспечена работой.

Совет тем, кто тоже хочет жить на Камчатке

Чтобы здесь жить, нужно быть крутым узким специалистом (врачом, диетологом, художником, татуировщиком и так далее), военным, пограничником или моряком. Всё! Все остальные должности типа администратора салона красоты, продавца или еще кого-то просто невыгодны. Зарплата будет низкая, а цены ого-го какие. Но переехать сюда стоит ради этой потрясающей природы, чистого воздуха и лучших (экологичных) условий для жизни!

Юлия Митина

Фото из личного архива Анны Королевой