Вкус морковного пирога запомнился с уроков домоводства

Со времен школы со мной рецепт этого замечательного пирога. Вот от души советую вам сегодня же его испечь! Гарантирую, захотите повторить этот опыт еще раз, а потом и еще! И будете передавать рецепт по наследству.

Подробная инструкция по приготовлению – внизу этого текста. А пока чуть-чуть приятных для автора воспоминаний.

Когда пеку свой морковный пирог, всегда вспоминаю уроки труда в школе. Не те, где мы, как тысячи школьниц по всей стране, шили прихватки, отстрачивали фартуки и моделировали ночные сорочки. А те, где мы консервировали, варили, жарили и, главное, пекли. Ох, и ждали же мы трудов! Помню, это были сразу два урока подряд. Перемена между ними – единственная, на которую никто не хотел уходить. Готовили без перерыва!

В школе для кулинарных опытов был отдельный кабинет с кухней. Сначала девочки раскладывали на большом столе продукты, принесенные из дома. Потом сверялись с рецептом и под чутким руководством любимого учителя начинали готовить. Но самой долгожданной была финальная часть урока – снятие пробы. Если фаршировали перец или строгали салаты, то дома можно было не обедать – настолько вкусными и сытными казалась нам наши блюда. А уж если в учебном плане была выпечка… Тут ставили чайник, накрывали на стол, и начиналось душевное чаепитие! На чай обязательно приглашались одноклассники, которые к этому моменту как раз заканчивали вытачивать пятую ножку для табуретки в мастерской и были дико голодными. А мы же хозяюшки, мы же “заботушки”…

Основы домоводства я конспектировала дотошно, но после окончания школы потеряла большую тетрадь в клетку, где были записаны рецепты. Впрочем, искренне сожалела я лишь об одной утрате. Да, я о морковном пироге!

Но, видимо, ему суждено было остаться в моей жизни. Однажды вечером я случайно переключила телевизор на ТВ-шоу «Семейка Осборнов». А там сам великий и ужасный Оззи, развалившись на домашнем диване, объедался морковным пирогом! Увиденное запустило во мне процесс под названием «Вспомнить все». Вспомнить, чтобы уже никогда не забыть.

Тем летом я покупала морковку сетками, духовка работала без перерыва, пирогами были накормлены все родственники и друзья. И некоторые до сих пор помнят это славное время!

Итогом морковного нон-стопа стал идеальный рецепт. Он, кстати, действительно совпал с тем, что я записала в школьной тетрад,и и максимально приближен к рецепту пирога Оззи (да, благодаря Интернету я нашла и его).

Итак, спасибо за терпение. Это были приятные воспоминания!

Давайте готовить!

Нам понадобятся:

150 г сырой и тертой на мелкой терке моркови;

1 ст. сахара;

1 ст. растительного масла (эксперимент показал, что можно и немного меньше);

4 средних или 3 крупных яйца;

1,5 ст. муки;

1 десертная ложка соды;

100 г изюма;

цедра лимона или апельсина;

корица, мускатный орех по 1 ч. л. (можно увеличивать или уменьшать на вкус).

Шаг за шагом

1. Немного взбиваем яйца.

2. Добавляем сахар и растительное масло и опять чуть взбиваем.

3. Вводим тертую цедру и морковь.

4. Добавляем в массу сухие ингредиенты – муку, соду и специи (в идеале просеять, конечно). Получившееся тесто переливаем в форму (можно в силиконовую).

5. Ставим в предварительно разогретую духовку на 40 минут (следим за тем, как наш пирог подрумянивается). Помните, готовый пирог должен быть чуть влажным! Цвет пирога зависит от качества продуктов и количества специй.

6. Ставим чайник, нарезаем пирог и ни в чем себе не отказываем!

Вы еще сомневаетесь? Гарантирую, вкуса моркови никто не почувствует. Вы получите идеальный ароматный пирог или, если хотите, кекс! Морковка в оригинальном прочтении, да!

Ваша Света Мазур

Фото автора

Верхнее фото: vkusnodoma.net