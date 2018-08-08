В первый раз в первый класс!

Ребенку необходимо чувствовать себя в любой обстановке так же естественно, как дома. Научите ребенка внимательно относиться к своим нуждам, своевременно и естественно сообщать о них взрослым. На прогулке вы зашли куда-то перекусить. Предложите ребенку самостоятельно сделать заказ для себя. В следующий раз пусть сделает заказ для всей семьи. Пусть он попробует спросить в поликлинике, где находится туалет, или сам займет очередь к специалисту. Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым он себя ощущает.

Чувство самоуважения у ребенка также развивает умение делать свой выбор. Посоветуйтесь с ребенком о меню воскресного обеда. Пусть он сам выбирает себе блюдо за праздничным столом и подбирает одежду, соответствующую погоде. Обсудите с ребенком свои планы на выходные. Так ребенок учится считаться с интересами семьи и учитывать их в повседневной жизни.