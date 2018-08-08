В первый раз в первый класс!

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Не пугайте детей трудностями
Начало школьной жизни — большое испытание для маленького человека. Дети дошкольного возраста неусидчивы. Не всем блестяще даются чтение и счет. Очень многих трудно добудиться утром и быстро собрать в детский сад. Поэтому вполне объяснимо стремление родителей предупредить детей о предстоящих неприятностях. «В школу не возьмут…», «Двойки будут ставить…», «В классе засмеют…» В краткосрочной перспективе эти запугивания могут иметь успех. Но отдаленные последствия весьма плачевны: ребенок не хочет идти в школу. Детский психолог и мама будущего первоклассника Инна Литовкина делится с родителями советами, как положительно настроить своего ребенка на учебу.
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Поделитесь хорошими воспоминаниями о своем прошлом
Перелистайте вместе с ребенком семейный фотоархив. Это занятие исключительно полезно для всех членов семьи. Возвращение к лучшим мгновениям прошлого делает человека сильней и уверенней в себе. Ваши добрые воспоминания о школьных годах, смешные истории из школьной жизни и рассказы о друзьях детства наполнят душу ребенка радостным ожиданием.
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Помогите обрести чувство уверенности
Ребенку необходимо чувствовать себя в любой обстановке так же естественно, как дома. Научите ребенка внимательно относиться к своим нуждам, своевременно и естественно сообщать о них взрослым. На прогулке вы зашли куда-то перекусить. Предложите ребенку самостоятельно сделать заказ для себя. В следующий раз пусть сделает заказ для всей семьи. Пусть он попробует спросить в поликлинике, где находится туалет, или сам займет очередь к специалисту. Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым он себя ощущает.
Чувство самоуважения у ребенка также развивает умение делать свой выбор. Посоветуйтесь с ребенком о меню воскресного обеда. Пусть он сам выбирает себе блюдо за праздничным столом и подбирает одежду, соответствующую погоде. Обсудите с ребенком свои планы на выходные. Так ребенок учится считаться с интересами семьи и учитывать их в повседневной жизни.
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Вместе осваивайте правила общения
«Спасибо», «Извините», «Можно ли мне…» – эти слова нужно ввести в речь ребенка до школы. Нравоучениями и проповедями этого достичь трудно. Постарайтесь исключить из общения между членами семьи приказы и команды: «Чтобы я больше этого не слышал!», «Вынеси мусор». Превратите их в вежливые просьбы. Ребенок непременно скопирует ваш стиль. Ведь он вас любит и стремится подражать во всем.
Некоторые дети испытывают трудности в общении с другими детьми. Они могут растеряться в присутствии незнакомых взрослых. Чтобы преодолеть эти проблемы, чаще организуйте общие игры детей возле дома и сами принимайте в них участие. Дайте ребенку почувствовать, что он может рассчитывать на вашу поддержку в любой ситуации. Одними учебными занятиями с ребенком этого достичь невозможно. Предложите ребенку самому пригласить к себе на день рождения своих друзей. Устройте совместные игры для детей и взрослых. Этот день станет для него незабываемым.
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Приучайте к порядку
Успехи ребенка в школе во многом зависят от того, как он умеет организовывать свое рабочее место. Вы можете сделать эту скучную процедуру более привлекательной. Заранее подготовьте в семье учебное место ребенка: пусть у него будет свой рабочий стол, свои ручки и карандаши. Все это как у взрослых, но все же личная собственность ребенка! И ответственность за порядок тоже личная, ведь у взрослых так.
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Научите спокойно принимать неудачи
Ваш ребенок оказался в игре последним и демонстративно отказался играть с приятелями дальше. Помогите ему справиться с разочарованием. Предложите детям сыграть еще разок, но немного измените правила игры. Пусть победителем считается только первый, а все остальные — проигравшие. Отмечайте по ходу игры успех каждого. Приободряйте хронических неудачников надеждой. После игры обратите внимание ребенка на то, как отнеслись к проигрышу остальные игроки. Пусть он ощутит самоценность игры, а не выигрыша.
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Сделайте полезным каждую минуту
Если ребенок помогает вам выпекать праздничный пирог, познакомьте его с основными мерами объема и массы. Продуктовые универсамы — очень подходящее место для развития внимания и активного слушания ребенка. Попросите ребенка положить в корзину: три пачки печенья, пачку масла, батон белого и буханку черного хлеба. Свою просьбу изложите сразу и больше не повторяйте. Ребенок помогает вам накрывать на стол. Попросите его поставить на стол четыре глубокие тарелки, возле каждой тарелки справа положить ложку. Спросите: сколько ложек тебе понадобится?
Проходя по улице или находясь в магазине, обращайте внимание ребенка на слова-надписи, которые окружают нас повсюду. Объясняйте их значение. Считайте деревья, шаги, проезжающие мимо машины. В игровой форме проверьте, хорошо ли ваш ребенок помнит свое полное имя, номер телефона, домашний адрес, имена родителей. Это поможет ему в незнакомой ситуации.
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Поощряйте его любознательность
Обращайте его внимание на первые весенние цветы и краски осеннего леса. Сводите его в зоопарк и вместе найдите самое большое животное, потом самое высокое… Наблюдайте за погодой и очертаниями облаков. Заведите рукописный журнал наблюдений за ростом котенка. Учите ребенка чувствовать. Открыто переживайте с ним все события повседневной жизни, и его любознательность перерастет в радость учения.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: mtdata.ru
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