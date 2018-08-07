Восемь книг, чтобы узнать историю России

История повторяется. И чтобы ошибки не стали системными, важно знать о прошлом своей страны, помнить о традициях и почитать имена людей, которые в разные годы развивали нашу Родину. Для вас мы сделали подборку самых интересных книг о прошлом России. В них – ее великие личности, эпохальные события, интересные факты. Помогала нам Лариса Геннадьевна, она работает в книжной сфере много лет.

Валентин Седов «Славяне. Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование»



Именно с этой книги стоит начать изучение Древней Руси. Здесь подробно изложены периоды от первого века до нашей эры до раннего средневековья. Археолог Валентин Седов расскажет о самостоятельном пути славян, а также про отдельные этносы и языки. Если вы давно искали ответ на вопрос «С чего же начинается история Руси?», то это та самая книга.

Василий Ключевский «Иллюстрированная русская история»



Так как автор книги – известный академик, то стоит ожидать, что построена она на его лекциях. Автор не просто излагает факты, но и дает анализ исторических событий. Отметим, что не каждый сможет с легкостью читать этот скорее научный текст. В книге много иллюстраций и серьезный подход к подаче информации.

Василий Ян «Чингисхан»



Это художественное произведение, а не историческая литература. Василия Ян получил за книгу в 1942 году Сталинскую премию. Произведение раскрывает личность Чингисхана и рассказывает о самых крупных сражениях и завоеваниях этого великого полководца XIII века. Монгольские племена устремились с Востока на Запад. И никто не смог остановить эту сверхсильную армию кочевников. Перед ней пала и Русь… Произведение не теряет популярности и в наше время. На полках книжных магазинов книга не залеживается.

Николай Карамзин «История государства Российского»

Приближаемся к нашему времени. Эта книга – результат двадцатилетнего труда автора. Она описывает нашу историю с древнейших времен до правления Ивана Грозного. Книга адаптирована для современного читателя и снабжена большим количеством иллюстраций.

Валентин Пикуль «Исторические миниатюры»



Это произведение интересно тем, что в коротких рассказах собраны биографии личностей, в той или иной мере повлиявших на историю России.

Эти миниатюры могли быть написаны буквально за одну ночь, но работа по сбору информации занимала годы. Автор подолгу сидел в архивах, изучал исторические источники: письма, документы. В книге – около 50 миниатюр. Среди героев – протопоп Аввакум, Петр Андреевич Толстой, Василий Михайлович Долгорукий.

Борис Акунин «История Российского государства»



Книга – настоящая «машина времени». Она состоит из 9 томов. Каждый из них посвящен определенному периоду. Профессионалы сходятся во мнении, что это «псевдонаучные труды». Но любители слога Бориса Акунина оценят. И, кстати, для тех, кто любит поразмышлять, автор выпустил серию «История Российского государства в повестях и романах». Здесь вы найдете загадочные исторические факты и головоломки.

Эдвард Радзинский «Династия без грима»



Это фундаментальный цикл, посвященный династии Романовых. 12 книг, которые можно считать эталоном правды. Радзинский тщательно изучал архивы, чтобы доподлинно восстановить историческую эпоху. Автор дает и свою оценку происходящему, рассматривая личности героев не только с политической стороны, но и с человеческой.

Ричард Пайпс «Два пути России»



А что же о современной России? Рекомендуем произведение, которое написал американский политолог, бывший директор Исследовательского центра по изучению России при Гарвардском университете. Ричард много писал о истории СССР. «Два пути России»- книга-размышление. Автор прогнозирует варианты развития политической ситуации в России, анализирует современные события. Альтернативный взгляд американца на русскую историю будет интересно узнать самому широкому кругу читателей.

Юлия Митина

Заглавное фото: lmlnews.ru