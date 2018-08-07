Узнаете ли вы место во Владимире по советской фотографии? Часть 3

Глядя на это фото 1953 года, многие считают, что снято оно в Сочи или Гаграх. Не поверите, но эта красота запечатлена во Владимире. Что это за место? Улица Горького Ерофеевский спуск Улица III Интернационала (ныне - Б.Нижегородская) Правильно! Неправильно! -

На фото 1960 года запечатлены владимирский писатель Сергей Никитин и фотокорреспондент газеты "Комсомольская искра" Виктор Улитин. Интересно, а где это они сидят? Парк Пушкина Патриарший сад Это совсем не Владимир Правильно! Неправильно! -

В 4-этажном доме, изображенном на фото 1963 года, до сих пор работает книжный магазин. На какой улице он расположен? Проспект Строителей Улица Егорова Улица Горького Правильно! Неправильно! -

Конечная первого владимирского троллейбуса была у проходной одного из заводов города. Как называется улица, на которой она находилась? Улица Северная Улица 850-летия Улица Батурина Правильно! Неправильно! -

В этом доме провел свое детство диктор Юрий Левитан. До наших дней дом не сохранился, сильно обветшал и был снесен. Где стоял этот дом? Улица Муромская Октябрьский проспект Улица Большая Московская Правильно! Неправильно! -

На фото 1978 год изображен универсальный магазин в новостройке нашего города с уникальными выносными витринами. Между прочим, они сохранились до нашего времени. Где располагается этот магазин? Проспект Строителей Суздальский проспект Улица Верхняя Дуброва Правильно! Неправильно! -

На одном из форумов заспорили о том, где сделано это фото. Владимир это или какой-то другой город? Как вы считаете? Это Владимир, пересечение улиц Северной и Горького, в районе площади Ленина Это Владимир, Большая Нижегородская, в районе Вокзального спуска Это вовсе не Владимир, скорее всего Москва Правильно! Неправильно! -

В конце 50-х годов один из заводов нашего города обзавелся своим Домом культуры. Правда, ему достался проект ДК не просто типовой, а один из самых популярных в то время. Но вы все-таки попробуйте определить, Дом культуры какого завода изображен на этой фотографии? Дом культуры завода «Электроприбор» Дом культуры ВХЗ Дом культуры ВТЗ Правильно! Неправильно! -

На фото 1985 года высятся многоэтажные жилые дома в одном из спальных районов, активно росших в те годы. Что это за улица? Улица Растопчина Улица Добросельская Улица Ворошилова (ныне – Верхняя Дуброва) Правильно! Неправильно! -