Узнаете ли вы место во Владимире по советской фотографии? Часть 3

Глядя на это фото 1953 года, многие считают, что снято оно в Сочи или Гаграх. Не поверите, но эта красота запечатлена во Владимире. Что это за место?
Правильно!
Неправильно!
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На фото 1960 года запечатлены владимирский писатель Сергей Никитин и фотокорреспондент газеты "Комсомольская искра" Виктор Улитин. Интересно, а где это они сидят?
Правильно!
Неправильно!
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В 4-этажном доме, изображенном на фото 1963 года, до сих пор работает книжный магазин. На какой улице он расположен?
Правильно!
Неправильно!
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Конечная первого владимирского троллейбуса была у проходной одного из заводов города. Как называется улица, на которой она находилась?
Правильно!
Неправильно!
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В этом доме провел свое детство диктор Юрий Левитан. До наших дней дом не сохранился, сильно обветшал и был снесен. Где стоял этот дом?
Правильно!
Неправильно!
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На фото 1978 год изображен универсальный магазин в новостройке нашего города с уникальными выносными витринами. Между прочим, они сохранились до нашего времени. Где располагается этот магазин?
Правильно!
Неправильно!
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На одном из форумов заспорили о том, где сделано это фото. Владимир это или какой-то другой город? Как вы считаете?
Правильно!
Неправильно!
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В конце 50-х годов один из заводов нашего города обзавелся своим Домом культуры. Правда, ему достался проект ДК не просто типовой, а один из самых популярных в то время. Но вы все-таки попробуйте определить, Дом культуры какого завода изображен на этой фотографии?
Правильно!
Неправильно!
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На фото 1985 года высятся многоэтажные жилые дома в одном из спальных районов, активно росших в те годы. Что это за улица?
Правильно!
Неправильно!
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Подпись к этому фото гласит: «Аллея, ведущая к главному павильону выставки». Скульптуры эти не сохранились до наших дней, да и выставки в том павильоне уже нет. А что сейчас на этом месте?
Правильно!
Неправильно!
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