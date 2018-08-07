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Узнаете ли вы место во Владимире по советской фотографии? Часть 3

Проверьте, хорошо ли помните прежний облик родного города

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Узнаете ли вы место во Владимире по советской фотографии?

Проверьте, хорошо ли помните прежний облик родного города

Узнаете ли вы место во Владимире по советской фотографии?

Проверьте, хорошо ли помните прежний облик родного города

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