Пляжи «Золотого Кольца». Запретить нельзя разрешить

На прошлой неделе мы с семьей проехали по городам «Золотого кольца». Владимир, где мы живем, – его центр, кажется, ну чем соседние города могут удивить? Однако это не так! Я и не мог предположить, что наша поездка может оказаться столь насыщенной и интересной. Настоятельно рекомендую жителям областного центра посетить все достопримечательности, которые оставили нам предки и которыми наградила нас природа. Всю поездку нас преследовала страшная жара! И шикарные водоемы соседних областей оказались как нельзя кстати. Не было и дня, чтобы мы не купались! На городских пляжах обычно яблоку негде упасть! Вот, например, пляж в городе Иваново:

Это только малая часть людей. Общее количество отдыхающих, не попавших в кадр, явно исчисляется несколькими сотнями!

А вот городской пляж шикарного Переславля-Залесского:

Небольшая глубина озера обеспечивает безопасный отдых для самых маленьких!

А вот так люди спасаются от жары в Рыбинске на Волге!

Туристы же, посещающие летом Владимир, давно совмещают поездку к храму Покрова на Нерли с купанием в протекающей рядом чистой одноименной реке.

И это далеко не все – есть еще шикарные пляжи на берегах Волги в Костроме и Ярославле, огромное озеро Неро в Ростове Великом и даже излюбленные владимирцами Улыбышевские карьеры, где в хорошую погоду народу, как в Анапе в высокий сезон…И ты, дорогой читатель, наверное, уже заметил, что объединяет все эти пляжи? Да, все верно. Официальные власти, за редким исключением, прямо запрещают купаться в местных водоемах. К примеру, во Владимире в этом году вообще нет разрешенных для купания мест. Что, конечно же, не останавливает ни местных, ни приезжающих в отпуск туристов. А между прочим, за купание в неразрешенных местах налагается штраф от 800 до 4000 рублей, о чем грозно напоминает нам официальный Инстаграм Администрации Владимира.

Что ж, при таком количестве купающихся бюджет городов «Золотого Кольца» в жару можно наполнить штрафами намного успешнее, чем прибылью от туристов! Это, конечно же, шутка. Во всяком случае, пока. А вот то, что на водоемах тонут люди, это уже совсем не смешно… Ведь раз в городе нет пляжей, то и нет спасателей. Поэтому спасать утопающих во всем известных точках притяжения отдыхающих просто некому…

Кого останавливают знаки? Знаки никого не останавливают, да и не могут остановить: запретить детям и подросткам купаться летом невозможно физически. Вспомните себя в детстве. Кто летом не купался? И получается, что запрещающие знаки преследуют лишь одну цель — снять с ответственных лиц эту самую ответственность.

А вместе с ответственностью в местах скопления отдыхающих мы не имеем зачастую даже малейшего благоустройства. Тем временем, в наших городах уже давным-давно стало обычной практикой в обеденный перерыв приехать на пляж, снять деловой костюм и просто часик позагорать в перерыве между работой. Да вот только даже банальные кабинки для переодевания – это огромная редкость, что уж говорить о шезлонгах, зонтах, Wi-fi… Ведь даже мороженное нет возможности купить! В итоге, несмотря на то, что наша экономика уже давно встала на коммерческие рельсы, спрос на пляжи почему-то до сих пор не породил предложения.

Власти говорят, что качество воды в наших водоемах не соответствует нормативам. Хотя если обратиться к той же европейской практике, то некачественная вода никогда не становится причиной для того, чтобы лишать людей комфортного отдыха. Вот, например, в Париже, на летнее время даже проезжую часть перегораживают для автомобильного движения и привозят песок, чтобы горожане могли позагорать на берегу главной городской реки.

Тем самым образуется новая точка притяжения, куда съезжаются не только парижане, но и туристы со всего мира! При этом Сена в Париже – река действительно грязная и купаться там приятного мало. Но потребность людей в отдыхе на пляже никто не ограничивает, а, наоборот, поощряют. При этом, по сути, такой импровизированный пляж становится источником дополнительного дохода и делает весь город привлекательнее, что положительно в конечном итоге сказывается и на экономике.

В этом плане лично я поддержал идею губернатора С. Ю. Орловой создать пляж на Клязьме (в этом году он не работает). И даже несмотря на традиционно мутную клязьминскую воду и глубокий холодный ил на дне (лично проверял), толпы горожан отдыхали и отлично проводили время,попутно давая возможность заработать предпринимателям. А вот другие водоемы, в которых и дно, и прозрачность воды на порядок лучше (те же карьеры под Владимиром), так и остаются запрещенными для купания. И назвать эти запреты заботой о людях лично у меня язык не поворачивается. Ведь если наша вода опасная, то тысячи людей в ней купающихся на глазах администрации — это ли не проявление халатности? А с другой стороны, если тысячи людей купаются из года в год и не испытывают никаких проблем, так, может быть, и нормативы у нас слишком завышены? На оба этих вопроса ответов у меня нет.

Туризм – двигатель развития экономики, в том числе развития нашего региона. Владимир с каждым годом посещают все больше и больше туристов, о чем говорит статистика. Спрос на локальный туризм растет, особенно в летнее время. И как показала практика, «Золотое Кольцо» обладает огромным потенциалом не только культурно-исторического туризма, но и вполне себе может порадовать пляжным отдыхом. Тем более, что он так востребован. Осталось только дождаться, когда забота о людях выйдет за рамки запрещающих наклеек. В конце концов, пляж в такую погоду — это отличный способ и пополнить казну, и привлечь туристов в регион. Глядишь, и доживем мы до времени, когда пляжи «Золотого Кольца» станут ещё одной достопримечательностью. Все возможности для этого есть, осталось только дождаться воли властей.

Виктор Волчек

Фото автора

Верхнее фото:start33.ru