Классные и не самые очевидные детские площадки Владимира

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Дети играют, родители... тоже при деле
– Ну, как там? Весело? – пишет мне подруга.
– Да так, – отвечаю я, – я бы лучше в кафе посидела.
Этот диалог довольно точно отражает мое отношение к детским площадкам. Так что в названии есть небольшое преувеличение. При этом взрослому совсем не обязательно скучать. По моему мнению, есть три пути для развлечения: веселиться вместе с ребенком, спокойно сидеть и думать о своем и вершина родительского профессионализма – найти занятие для себя. По этим трем пунктам я попробую оценить некоторые места Владимира. Условно я все их называю детскими площадками, хотя это три сквера, парк и пруд. Использовать модный термин «общественные пространства» не могу. Все-таки здесь все заточено под детей. Поехали!
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Сквер за ГДК
Мое самое любимое место для гуляния – сквер за ГДК, возле площади Ленина. Его открыли чуть больше года назад и с тех пор внимательно следят за его внешним видом. Недавно скамейки мыли с шампунем. Лучше бы, конечно, избавиться от участков открытого грунта. Земля всегда будет источником пыли и грязи. Шампуня не напасешься. А открытого грунта в парке много. Почва, а в дождливый день грязь окружает детские площадки. Помните об этом. Отвернетесь – и ребенок уже купается в черной луже.
Но плюсов у сквера, конечно, больше. Во-первых, там красиво. Высокие деревья, в тени которых можно неспешно погулять, дорожки, фонари. Но это если позволит малыш. А он вряд ли позволит. Здесь четыре детские площадки (две из них открылись на днях), одна баскетбольная и одна футбольная. Теперь развлечься в парке смогут дети любого возраста.
Есть большая горка с альпинистской стенкой, лестницами, турниками, спусками под разным углом. Есть площадка для малышей с качелями, каруселями, маленькой горкой, есть песочница и спортплощадка. Ребенку скучно не будет, а что делать маме?
Вместе с ним: бегать по большой горке, действительно, здорово. Только берегите голову! Площадка рассчитана под детский рост, а из потолка торчат шурупы с болтами – можно больно удариться. Я писала, что вторая площадка – для малышей. Это не совсем так. Там есть качели-гамак. Выглядит как большой плетеный круг. Выдерживает и родителя, и ребенка. Обнимаемся, качаемся, «инстаграмим». С детьми постарше можно поиграть в мяч. В парке прикормленные, жирные голуби. Можно покормить. Дети это обожают.
Глядя на него: со скамейками в сквере проблем нет. С тенечком – есть.Все лавочки, откуда будет видно ребенка, с 10 утра освещает яркое солнце. Еще опасность представляют дети постарше. Они носятся, как кони, по горке и могут сбить малыша. Так что спокойно посидеть маме не получится.
Для себя:
- Кофе! Это важный критерий выбора места для гулянья. Поблизости есть две пекарни с кофемашинами: одна на остановке на стороне ГДК, другая – на противоположной. По-моему, кофе вкуснее во второй, но она дальше.
- Спорт! Одна из детских площадок в парке спортивная: есть тренажер, беговая дорожка, турник и брусья. А еще очень весело забираться по спирали вверх – хорошо для икроножной мышцы.
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Сквер в Перекопском городке
Эту площадку тоже недавно открыли. Построили ее на месте дряхлого сквера, где страшно было оказаться вечером. Сейчас это симпатичное место с елкой посередине, двумя игровыми зонами, одной спортивной зоной, футбольно-баскетбольной площадкой и тремя тренажерами (один для спины и два для ног). Красоты скверу в вечернее время добавляет подсветка. Кроме фонарей, источник света находится в дорожках. Грубо говоря, светятся некоторые плиты. Это необычно и здорово! Детям нравится перебегать с одного «подножного фонарика» на другой, а что понравится мне?
Вместе с ним: совместных занятий здесь не так много. Можно поиграть на площадке в мяч. Горок нет, качелей тоже. Птицы прилетают, но не в таком количестве. Можно рисовать мелками. Если забыли мелки, рядом есть супермаркет. Там можно и мячик купить, и мыльные пузыри.
Глядя на него: глядеть придется в оба. Много лесенок и «бродилок», куда легко залезть и откуда также легко свалиться. Нужно будет оторваться от скамейки и страховать малыша. Кстати, скамейки здесь странные, если не сказать страшные. Будто в бетон поместили старые доски и покрасили старой краской. Зато их много, но тени почти нет.
Покрытие резиновое. Хотя некоторые эксперты считают, что это не настоящая “резинка”. «Пружинит недостаточно», – говорит Таня, мама Полины, в прошлом тяжелоатлет.
Для себя:
- Тоже кофе. Если выйти к дороге по пути встретится пекарня со сносным капуччино. Булочки здесь так себе, а вот хлеб – что надо. Особенно рекомендую чиабатту, шале и клюквенный.
- Спортом тоже можно заняться на уже упомянутых тренажерах.
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Соловьиный пруд
Это местечко то и дело возникает в новостной повестке Владимира. Кстати, здесь развели уток. Сейчас посередине водоема плавает домик для них. Соловьиный пруд находится недалеко от площади Ленина, во дворах, около нового спортивного корпуса университета. Раньше это было заросшее болото. Сейчас здесь отдыхают разве что родители с маленькими детьми и рыбаки. На берегу пруда стоят скамейки, с одной стороны – пристань, с другой – две детские площадки: паровозик для малышей и корабль для детей постарше. На деле это небольшая полоса препятствий, горка и песочница. Малыш может попробовать себя в роли капитана корабля. А я?
Вместе с ним: покормить птиц. Голуби, чайки и, конечно, утки. Все их кормят обычным хлебом, но будьте внимательны – иногда набегают старушки, которые точно знают, что ЭТО неправильная еда. При этом ответить на вопрос, чем же можно покормить уточек, они не могут. Что не съели утки, съедят чайки. Бонус – ребенок научиться кричать, как чайка: «А-А-А». Остатки хлеба на берегу склюют «гули». Можно попробовать вместе порыбачить. Правда, судя по надписям, делать этого в пруду нельзя, но это никого не останавливает. Но я бы опасалась больше местных рыбаков. Кто знает, как они относятся к конкуренции.
Глядя на него: скамейки вдоль пруда отлично подходят для того, чтобы задумчиво глядеть вдаль. Но не забывайте и на ребенка поглядывать, все-таки водоем – место повышенной опасности, да и горка высоковата.
Для себя: Поблизости кофе нет. Жирный такой минус. Тренажеров тоже. В общем, ничем особенным здесь не заняться. Но пока я пишу этот текст, на пруду идет стройка. Привезли щебень, и вдоль берега выкладывают плиты. Кажется, это будет набережная. Так что про Соловьиный пруд тоже не забывают. Может, он действительно станет любимым место отдыха горожан и, чем черт не шутит, «общественным пространством»?
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Загородный парк
Загородный парк
Хорош в будни, когда там почти никого нет. Загородный, в отличие от «Дружбы», «Липок», «Восьмисотки», не воспринимают как место для гулянья с детьми. Наверное, потому что там нет привычных пластиковых горок. Короче, с детьми там почти не гуляют, а зря. Здесь есть все для детского счастья: огромная песочница, пни, деревянная лошадка. Даже умывальник, чтобы помыть руки после песка. Все выполнено из дерева. Глаз отдыхает. Не забываем, что это настоящий лес. Что же там буду делать я?
Вместе с ним:
- Гуляем по лесу и рассказываем сказки, пытаемся отыскать белку и остерегаемся клещей.
- Если у вас есть необходимые навыки, можно арендовать место для пикника и устроить гриль-пати.
- Можно дойти до озера Глубокого. Купаться там запрещено, но все купаются. Даже спасательный пункт имеется.
- Можно взять в прокат велосипед с детским сиденьем и погонять по дорожкам (10 минут – 100 рублей).
- А еще здесь есть аттракционы и веревочный парк – для подросших экстремалов.
Глядя на него:
- Заберитесь поглубже в лес, сядьте на пенек, достаньте пирожок, дайте малышу задание. Например, собирать шишки. Наслаждайтесь тишиной и хвойным воздухом. Следите, чтобы ребенка не утащил медведь (крайне маловероятно).
- Посадите мелкого в песочницу, сядьте на ее край и включите аудиокнигу, радио или любимую музыку. Загородный парк – отличное место для медитативного времяпрепровождения. Ну, а если вы любите шумные гулянья, приходите сюда в выходной день, а лучше в праздник.
Для себя:
- Кто о чем, а я о кофе. На остановке у входа в парк есть кофейный ларек, через дорогу – пекарня. В самом парке можно купить квас или мороженое, но не каждый день. По будням продажа прекращается. Можно загорать на пляже или читать книжку в тени сосен.
- А еще в парке есть стадион, где тренируются спасатели. Попробуйте перелезть через стену, пробежать по бревну, забраться на пятый этаж. Кстати, детям тоже нравится стадион. Ведь гораздо веселее бегать вдоль линий, чем просто бегать.
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Сквер «Молодежный» на площади Фрунзе
О, это точно для нас. Мы же молодежь. Летом это место надо бы переименовывать в сквер «Детский». Виной всему фонтан, который бьет из земли. В нем купаются. Вернее, просто носятся мимо струй с холодной водой. Для Владимира это сравнительно новое развлечение, и оно нам очень понравилось. С детьми понятно, а чем займется мама?
Вместе с ним:
- Искупаться. Захватите сменную одежду для себя и малыша. Можно сразу переодеться в купальник. Это странное чувство – бегать в неглиже в центре города. С фонтана открывается отличный вид на площадь Фрунзе, а оттуда – на вас. Если вас это смущает, просто помочите ножки.
- А еще можно снимать смешные видео с детьми в фонтане. Они делают странные вещи и забавно ругаются, когда струя застает их врасплох.
- Попробуйте разуться и походить по газону, а также посидеть или полежать на нем. Валяйтесь в обнимку с малышом. Проверено – оба будете в восторге.
Глядя на него: родительский тренд «Молодежного» – отправить ребенка в фонтан, а самим загорать на травке или сидеть на лавочке в теньке, поглядывая, чтобы малыша не унесло струей. Все скамейки в тени обычно заняты. При желании здесь легко улететь прямо на проезжую часть, так что внимательнее.
Для себя: ближайшие кофе и булочки не близко, да идти куда-то в купальнике не представляется возможным. Так что можно устроить себе пикничок, захватив еду и напитки из дома, например. А можно взять коврик и заняться йогой или пилатесом. Не зря в «Молодежном» проводят тренировки «Фитнес-лето».
Очень хочу, чтобы обзор помог родителям, которые любят детские площадки так же, как люблю их я. В тексте зашкаливает уровень интроверсии. Ни одного совета подойти и познакомиться с другими родителями. Наверное, найти компанию и гулять вместе – лучшее, что может случиться в декрете, а пока этого не произошло, пейте свой кофе и задумчиво смотрите вдаль. Одним глазом, а другим – на малыша, а третьим – в телефон. Ведь у всех родителей он есть – третий глаз.
Юлия Назарова
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Верхнее фото: depositphotos.com
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