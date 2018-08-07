Классные и не самые очевидные детские площадки Владимира

Мое самое любимое место для гуляния – сквер за ГДК, возле площади Ленина. Его открыли чуть больше года назад и с тех пор внимательно следят за его внешним видом. Недавно скамейки мыли с шампунем. Лучше бы, конечно, избавиться от участков открытого грунта. Земля всегда будет источником пыли и грязи. Шампуня не напасешься. А открытого грунта в парке много. Почва, а в дождливый день грязь окружает детские площадки. Помните об этом. Отвернетесь – и ребенок уже купается в черной луже.

Но плюсов у сквера, конечно, больше. Во-первых, там красиво. Высокие деревья, в тени которых можно неспешно погулять, дорожки, фонари. Но это если позволит малыш. А он вряд ли позволит. Здесь четыре детские площадки (две из них открылись на днях), одна баскетбольная и одна футбольная. Теперь развлечься в парке смогут дети любого возраста.

Есть большая горка с альпинистской стенкой, лестницами, турниками, спусками под разным углом. Есть площадка для малышей с качелями, каруселями, маленькой горкой, есть песочница и спортплощадка. Ребенку скучно не будет, а что делать маме?

Вместе с ним: бегать по большой горке, действительно, здорово. Только берегите голову! Площадка рассчитана под детский рост, а из потолка торчат шурупы с болтами – можно больно удариться. Я писала, что вторая площадка – для малышей. Это не совсем так. Там есть качели-гамак. Выглядит как большой плетеный круг. Выдерживает и родителя, и ребенка. Обнимаемся, качаемся, «инстаграмим». С детьми постарше можно поиграть в мяч. В парке прикормленные, жирные голуби. Можно покормить. Дети это обожают.

Глядя на него: со скамейками в сквере проблем нет. С тенечком – есть.Все лавочки, откуда будет видно ребенка, с 10 утра освещает яркое солнце. Еще опасность представляют дети постарше. Они носятся, как кони, по горке и могут сбить малыша. Так что спокойно посидеть маме не получится.

Для себя: