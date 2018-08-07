Царапины на авто? Справляемся самостоятельно!

Нет царапин только на новом автомобиле. Как бы мы не старались, но ветки от деревьев, камни, летящие с дороги, или неудачная парковка обязательно оставят след на вашей машине. Но вовсе не обязательно ставить вашу «ласточку» на дорогостоящий и долгий ремонт. Все можно сделать своими руками, причем справятся даже дамы. Наш обозреватель и автолюбитель Юлия Митина делится своими секретам борьбы с мелкими царапинами.

Все царапины можно условно разделить на три группы: на лаке, на краске, на металле. И чем глубже повреждение, тем сложнее с ним бороться.

Мелкие царапины на лаке

Едва различимые повреждения остаются, к примеру, от веток деревьев или от песка/мелких камней с дороги. В этом случае нарушается только верхний слой лакокрасочного покрытия. Убрать царапину можно легко и бюджетно. Купите восковую полироль. Она стоит около 200 рублей;

Как пользоваться?

* Помойте машину.

* Дайте ей высохнуть, после чего нанесите полироль на место царапины. Вещество заполнит углубление – и повреждение исчезнет.

* Конечно, через какое-то время процедуру придется повторить, зато этот способ простой и эффективный!

К сравнению: на профессиональной мойке для удаления царапин на лаке используют полировальную машину и абразивную пасту. Этот способ более долговечный. Однако цена вопроса варьируется от 2 000 до 10000 рублей. Это против наших 200! Впрочем, выбирать вам.

Царапины на краске

Если страдает не только лак, но и краска, ситуация усложняется. Тут обычной полировкой не обойтись. Но не стоит отчаиваться. В любом автомобильном магазине продаются реставрационные карандаши. Они стоят от 100 до 200 рублей. Оттенок нужно подобрать под цвет авто. Карандаш состоит из быстрозастывающих акриловых смол, поэтому быстро заполняет царапину и долго держится.

Как пользоваться?

* Отчистите и обезжирьте место скола.

* Затем аккуратно закрашивайте карандашом повреждение. Заодно вспомните уроки рисования!

* Дайте краске высохнуть 15 – 20 минут.

К сравнению: средняя цена покраски одного элемента авто в мастерских Владимира – 3500 рублей.

Глубокие царапины и сколы на металле

Если царапина глубока, и поврежден металл, то справится самостоятельно ….тоже возможно! В автомагазинах продается набор для реставрации машины. Там есть грунтовка, лак и краска. Цена набора – около 700 рублей. Для подбора цвета можно снять с авто заслонку от бензобака. Пройдитесь с ней по магазинам и купите нужный оттенок.

Как пользоваться?

* Для начала очистите и обезжирьте место вмятины.

* Обработайте грунтом.

* Нанесите краску и дождитесь, пока она высохнет (время высыхания зависит от краски).

* Покройте лаком и заполируйте.

К сравнению: ремонт кузова без жестяных работ в мастерских Владимира стоит от 4000 рублей.

Приводить своего железного коня в порядок нужно обязательно. А вот сделать это в мастерской или самостоятельно – решайте сами! Надеюсь, наши советы вам помогут!

Ирина Дугина

Заглавное фото: zr.ru