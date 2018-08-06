Шоколадная колбаса – вкусный десерт родом из детства

Не знаю, как у вас, а у меня есть книга рецептов – в ней записи от руки, журнальные вырезки и вот это все. Да-да, в век Интернета, глобального «ok, google» и всемогущего «найдется все»! Первые записи в блокноте появились лет 20 назад, когда я начала жить самостоятельно. Этакие простейшие рецепты из серии «Молодой хозяйке на заметку». А когда я соскучилась по любимым блюдам, в книгу перекочевали мамины фирменные рецепты. Помню, как в приступе ностальгии записывала их под диктовку по телефону. Результатом одного из таких «кулинарных переговоров» стал рецепт любимого лакомства детства – шоколадной колбасы.

Шоколадная колбаса заслуженно входила в Топ-10 домашних сладостей конца ХХ века. Свое название десерт получил за внешнее сходство с копченой колбаской – продуктом, как известно, в те времена дефицитным. В каждой семье шоколадную колбасу готовили по-разному, считая именно свой рецепт классическим. Но неизменными всегда оставались два ингредиента – сливочное масло и печенье.

Пожалуй, полезным это блюдо не назовешь – в нем достаточно много сахара. Но, во-первых, его не предполагается есть каждый день, во-вторых, все равно получается менее вредно, чем магазинные сладости, ну, и в-третьих, баловать себя тоже нужно. А шоколадная колбаса – несомненно, баловство.

Итак, для хорошего результата выбираем качественные продукты.

Нам потребуется:

400 г классического печенья, например, на топленом молоке;

200 г сливочного масла (я рекомендую купить масло с жирностью 82,5%);

3/4 ст. сахара (можно чуть меньше);

3-4 ст. л. порошка какао;

50 г чуть обжаренных любых орехов (какие именно – смотрите сами);

Время приготовления: 20 минут + несколько часов на охлаждение и заморозку.

Шаг за шагом

Печенье измельчаем. Легче и быстрее всего это сделать в блендере или в чаше кухонного комбайна. Но, в принципе, можно сделать это вручную, упаковав печенье в пару-тройку пакетов и основательно поколотив его через полотенце – «толкушкой» или другим тяжелым и тупым предметом. Приступаем к приготовлению сладкой массы – основы для нашей колбасы. Сливочное масло растапливаем на небольшом огне, добавляем сахар и какао-порошок, подогреваем до полного растворения сахарных крупинок. Как только начинает кипеть – снимаем с огня. Постепенно добавляем измельченное печенье и орехи, следим, чтобы масса оставалась пластичной, но не жидкой (в этом случае добавляем еще крошки). Тут важно вовремя остановиться. Выкладываем полученную густую массу в плотный пакет (идеально подойдут те, что используются для заморозки продуктов). Придаем нашему десерту форму колбаски. Убираем в морозилку на 3-4 часа, а лучше на ночь. Утром варим кофе или наливаем чай, достаем колбаску, даем ей чуть оттаять и нарезаем красивыми ломтиками. Балуем себя и близких. Приятного аппетита!

Теоретически колбаса может храниться в морозилке несколько дней. Но точные сроки хранения науке все никак не удается зафиксировать. Потому что, перефразируя Винни-Пуха, «колбаса – это очень уж странный предмет… вроде бы есть, и ее сразу нет». Десерт обычно «уничтожается» в рекордные сроки.

Поле для эксперимента

Многие модернизируют классический рецепт, добавляя в колбасу кокосовую стружку, мармелад, сухофрукты и шоколадные капли. В принципе, почему бы и нет? Но вводя новые ингредиенты, помните, что нужно уменьшить количество крошки печенья или, как вариант, добавить в закипающую массу пару столовых ложек молока.

Посчитаем затраты на «шоколадную колбасу» (количество продуктов рассчитываем по рецепту).

Сливочное масло – от 100 рублей;

Печенье – от 60 рублей;

Сахар – 8 рублей;

Какао – 20 рублей.

Итого: около 200 рублей за 800 граммов готового очень вкусного продукта.

Нашла в своей книге еще несколько проверенных рецептов домашних сладостей и с удовольствием поделюсь ими с вами в следующий раз. Приятной и продуктивной рабочей недели!

Света Мазур

Фото автора

Верхнее фото: akmaster.ru