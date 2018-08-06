«Мама, твой сын котоман!»: есть ли минусы в любви к своему питомцу?

Котики и собачки в соцсетях, личные странички животных в «ВКонтакте» и Instagram, кругосветные путешествия вдвоем с питомцем – все это давно стало частью нашего мира. Но нормальна ли столь крепкая привязанность к домашнему питомцу? Разбираемся вместе с психологом Юлией Долговой.

«Я потерял независимость – мне в радость котозависимость. Котик, котейка, котэ, котан – мама, твой сын котоман», – как же понятны строчки этой песни Семена Слепакова тому, у кого дома живет кот. А между тем владельцы собак им не уступают. На просторах Интернета можно встретить массу историй людей, которые путешествуют по миру вдвоем с домашним любимцем, шьют для него одежду, занимаются вместе спортом.

Животное воспитывает ответственность

Конечно, все эти вещи удивляют тех, у кого домашнего животного нет. Кто-то крутит у виска, кто-то советует обзавестись семьей и не тратить время на глупости. Но действительно ли все так плохо?Наоборот! Само по себе появление животного в доме способно развить в человеке множество хороших качеств.

И в маленьком, и во взрослом человеке питомец воспитывает чувство ответственности. Ведь по большому счету в домашних условиях животные беспомощны и беззащитны, они нуждаются в заботе со стороны хозяев. Также домашний любимец развивает морально-нравственные качества – как минимум, понимание того, что нельзя обижать слабого. Еще Шопенгауэр писал: “Сострадание к животным так тесно связано с добротой характера, что можно с уверенностью утверждать: кто жесток с животными, тот не может быть добрым человеком”.

Избавляет от одиночества

Это абсолютно нормально, что животное считают полноценным членом семьи, а иногда даже и любят, как ребенка. Для одиноких людей это прекрасный шанс забыть о своем одиночестве и почувствовать себя нужными. Главное, чтобы не получилось как в анекдоте: “Одна пара так любила своего кота, что их сын Артемка теперь в детдоме со своей аллергией”. Но тогда это уже к психиатру, и кот здесь ни при чем.

“Зоотерапия” – живем на позитиве

Общение с животными – это своеобразная, но очень действенная психотерапия. Животные успокаивают, отдают тепло и любовь, радуют, заряжают позитивными эмоциями и хорошим настроением. Они не надевают социальные маски, никого не изображают, существуют в мире инстинктов. И за счет контакта с ними человек возвращается к природе, к искренним и настоящим чувствам.

Нездоровая любовь

Но как же быть с нездоровой любовью? Ведь в каждом городе есть пожилые люди, которые подбирают домой каждого бездомного кота, а потом просто не могут их содержать. В результате животным в таких условиях живется даже хуже, чем на улице.

И вот с таким человеком нужно прицельно работать. Нужно узнать, что стоит за потребностью всех спасти. Важно понять мотивы подобного поведения и направить их в мирное русло. Если принять меры вовремя, то можно и найти более приемлемые способы удовлетворить желание помогать беззащитным.

Заводите питомца для любви! Главные правила:

1. Всегда помните, что мы ответственны за тех, кого приручили. Животное – не вещь и не игрушка, которую можно выставить на улицу, наигравшись.

2. Зверька нужно выбирать, исходя из того образа жизни, который вы ведете. Активным, деятельным людям будет комфортно с собакой – с ней можно гулять, бегать, ездить на тренировки, путешествовать. Люди, которые предпочитают спокойный отдых, замечательно ладят с кошками. Рыбки требуют меньших хлопот, поэтому отлично подойдут человеку, который не знает своего точного распорядка.

3. Выбирайте животное интуицией, сердцем, как близкого друга. Не заводите его из-за его пользы или породы. Заводите питомца для любви.

Итак, любовь к животным – вполне естественное чувство! Так что наслаждайтесь временем, проведенным с питомцем, и не обращайте внимания на косые взгляды. В завершение предлагаем вспомнить ту самую песню Слепакова и зарядиться позитивом на весь день.

Видео с канала Whiskas® Russia YouTube.com

Алена Славина

Верхнее фото: avatarko.ru