Грудное вскармливание: кормить нельзя прекратить

В 170 странах сейчас идет Всемирная неделя в поддержку грудного вскармливания. Владимир принимает участие в акции в четвертый раз. Что важно знать каждой кормящей и будущей маме? До какого возраста необходимо кормить малыша грудью? Какими рекомендациями специалистов не стоит пренебрегать? На эти вопросы есть ответы у руководителя центра поддержки и обучения «Мама-сити», консультанта по грудному вскармливанию, трижды мамы Натальи Широковой.

Мамино молоко – аналогов нет

Ни одна дорогая смесь не сравнится с грудным молоком. Первые 2-3 суток молозиво бесценно: флора желудка, кишечника, пищевода малыша заселяется полезной субстанцией, поэтому так важно, чтобы новорожденного сразу же приложили к маминой груди.

В Европе в роддомах в первые пять дней, если у мамы нет молока, малыша кормят глюкозой либо донорским молоком, но не смесью. Малышу до 6 месяцев, кроме грудного молока, больше ничего не нужно, даже допаивания водой, так любимые нашими бабушками, особенно в жаркую погоду.

Многие кормящие мамы скептически относятся к замораживанию грудного молока. Да, при размораживании оно теряет часть ценных компонентов, но все равно по своей пользе не сравнимо с дорогими смесями. Замороженное молоко поможет продержаться, если у мамы запланировано лечение, операция, командировка.

Нет бутылочкам и соскам

Важная информация! В первые два месяца жизни малыша бутылочки и соски не рекомендованы, так как они провоцируют отказ от груди. Из бутылки малышу сосать легче. И он это быстро понимает. Из груди же молоко добывать гораздо сложнее.

Если необходим докорм, то лучше использовать чайную ложку, поильник, шприц 20 мл. После двух месяцев, если у ребенка повышенная потребность в сосании, можно смело предлагать ему соску.

Каждая мама решит сама

По данным Минздрава РФ и Госкомстата, только 45% россиянок кормят ребенка грудью до 3 месяцев, до 6 месяцев – 32%, а к году всего 14% женщин сохраняют грудное вскармливание. В то же время ВОЗ и наши педиатры рекомендуют грудное вскармливание до 2 лет. Если у ребенка проблемы со здоровьем, то грудное вскармливание возможно до 4 лет и более. Так до скольких месяцев/лет кормить ребенка? Каждая мама решит для себя сама. Получилось до 6 месяцев – отлично. До года – еще лучше! Продолжать ли дальше? Если у ребенка есть в этом потребность, а у мамы возможность – конечно, да!

Увы, у многих женщин работает стереотип: после года в грудном молоке мало полезных компонентов. Это не так: в этот период оптимальное содержание витаминов, жирность грудного молока возрастает в 2-3 раза, увеличивается количество антител и иммуноглобулина А, повышается уровень веществ, отвечающих за дозревание желудочно-кишечного тракта ребенка. В этот период молоко больше защищает малыша от болезней, нежели дает насыщение! Резко бросать грудное вскармливание, как только ребенку исполнилось год, не нужно, если комфортно обоим и у мамы нет проблем со здоровьем.

Трещины груди – как избежать

В роддомах действует правило – перед каждым кормлением нужно мыть грудь. Таковы требования СЭС, так как в роддомах другая флора. К тому же мама может забыть помыть руки после туалета, телефона (а на нем микробов не меньше). И врачи перестраховываются. Дома об этом требовании можно смело забыть. Главное – чистота рук и ежедневный душ! Частое мытье может пагубно сказаться на состоянии груди: смывается защитная смазка с ареолы. А это прямой путь к болезненным трещинам. Если это произошло, приобретите специальные мази и силиконовые накладки. Это поможет заживить ранки.

Сцеживать или нет?

В роддомах также практикуется сцеживание после каждого кормления. Не везде есть палаты совместного пребывания мамы с ребенком. Чтобы сохранить молоко, приходится сцеживаться. Дома этого делать не нужно, так как выработка молока – закон спроса и предложения: чем больше молока удаляется из груди, тем больше его прибывает. Чтобы увеличить выработку молока, особенно в первые недели, надо чаще предлагать малышу грудь.

Без помощников не обойтись

Приехав из роддома, женщина оказывается один на один с домашними делами. Нужно готовить, стирать, убираться, малыш требует повышенного внимания. У ребёнка первых месяцев жизни беспокойство и желание сосать проявляется 12-20 раз в сутки. До полутора лет ребёнок прикладывается к груди до трех раз, и это не баловство, а потребность. Основные кормления связаны с насыщением – «вокруг снов», короткие – для успокоения и утешения, подтверждения, что мама рядом и все хорошо.

К тому же первые 40 дней после родов женщине рекомендуется больше лежать, чтобы внутренние органы «встали на место», организм пришел в норму. Маме также нужен дневной сон! Именно от усталости часто кормящим мамам кажется, что молока мало. И если нет рядом бабушек-помощниц, то муж должен взять часть домашних дел на себя и ни в коем случае не попрекать жену отсутствием ужина и чистых рубашек.

Грозный лактостаз

Лактостаз – это закупоривание одного молочного протока или нескольких, в результате чего возникает застой молока. И он может случиться даже у опытной мамы. При лактостазе ощущаются дискомфорт и боль в груди, появляются покраснения, возможны также отеки, уплотнения и повышение температуры. Необходимо понять причину, почему возник лактостаз, и устранить ее.

Каковы причины:

неправильный захват груди;

кормление строго по часам, что приводит к неполному опорожнению груди;

поддержка груди пальцами во время кормления: маме кажется, что носик малыша плотно уткнулся в грудь, и ребенку нечем дышать, но это не так;

положение мамы на животе во время сна;

неправильно подобранный бюстгальтер: скажите «нет» косточкам, жестким вставкам, узким лямкам, синтетике, швам (источнику раздражения). Правильный бюстгальтер – бесшовный, сделан из хлопка, не давит, плотно прилегает, не оставляет красных полос, имеет широкие лямки и удобные застежки;



переохлаждение, сквозняки;

неправильное отлучение от груди: нельзя останавливать лактацию с помощью лекарств, резко прекращать кормить, ограничивать себя в еде и в приеме жидкостей;

Внимание! Многие гинекологи при прекращении грудного вскармливания советуют “перевязывать” грудь. Это прямой путь к лактостазу и маститу (осложненному лактостазу).

Что делать при лактостазе:

грудь надо сцедить до облегчения состояния, можно в теплом душе;

затем приложить ребенка, возможно, он сможет высосать молочную пробку, которую трудно сцедить руками;

сделать холодный компресс;

наложить специальную гомеопатическую мазь;

как можно скорее обратиться к врачу.

Правила успешного грудного вскармливания

Самое оптимальное для новорожденного и его мамы – палаты совместного пребывания. Если у вас есть возможность выбора, то такая палата в первые дни поможет научиться понимать ребенка и ухаживать за ним, понять, как он ведет себя ночью. И паники дома уже не будет, папе не придется бежать ночью за смесью. Помните, малыш не всегда плачет, потому что он голоден, у него может болеть животик, просто нужна мама.

Если мало молока, предлагайте другую грудь.

Не нервничайте, стрессы не нужны.

Не слушайте окружающих, что молока мало и нужен докорм смесью. К сожалению, не все педиатры компетентны в вопросах грудного вскармливания.

Помните, 97% женщин могут кормить грудью, пусть даже и не в полном объеме. Важно, что при правильном докорме смесью грудное вскармливание возможно сохранить. И только 3% женщин не могут кормить по состоянию здоровья: прошедшие химиотерапию, в активной фазе болезни гепатитом В и С, ВИЧ-инфицированные.

Если испытываете дискомфорт, боль при кормлении, ищите помощь на горячей линии по грудному вскармливанию, обращайтесь к консультантам.

Полезная информация:

Вы еще успеете посетить мероприятия, посвященные недели грудного вскармливания. Афиша мероприятий https://vk.com/nedelyagv33

Горячая линия для кормящих мам во Владимире: +7 (4922) 60-30-04. Работает ежедневно с 9.00 до 21.00.

Елена Середина

Фото из архива Натальи Широковой