Чествуем первых русских святых Бориса и Глеба

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День памяти мучеников-страстотерпцев
Православная церковь 6 августа почитает русских князей Бориса и Глеба, сыновей святого равноапостольного князя Владимира. Они были убиты в 1015 году своим старшим братом Святополком во время борьбы за власть. Братья стали первыми русскими святыми, канонизированными в лике мучеников-страстотерпцев. Их подвиг считается столь значимым, что Русская церковь установила в честь святых князей аж четыре дня памяти в году: 15 мая, 6 августа, 18 сентября и 5 октября. День памяти в августе вполне логично в народе называется Борис и Глеб Летние. В чем состоит подвиг братьев и как их почитают у нас, в области, – читайте в этом материале.
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Подвиг братьев
Братья были младшими сыновьями князя Владимира Красное Солнышко. Они родились незадолго до Крещения Руси и были воспитаны в христианской вере. Еще при жизни отца Борис получил в удел Ростов и проявил мудрость и кротость, управляя своим княжеством. Когда умер князь Владимир, старший сын его Святополк объявил себя великим князем Киевским. Дружина уговаривала князя Бориса пойти в Киев и занять великокняжеский престол, но он, не желая междоусобной распри, распустил свое войско: «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца!»
Однако коварный и властолюбивый Святополк не поверил искренности Бориса и подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о таком вероломстве Святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, достойно встретил свою смерть. После этого Святополк столь же вероломно умертвил князя Глеба. Коварно вызвав брата из его удела — Мурома, Святополк послал ему навстречу дружинников. Князь Глеб уже знал о кончине отца и злодейском убийстве князя Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, нежели войну с братом.
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Борис и Глеб – заступники Русской земли
Жизнь святых князей была принесена в жертву основному христианскому доброделанию — любви. «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец» (1 Ин. 4, 20). Святые братья сделали то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести: они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10, 28).
Благоверные князья не захотели поднять руку на брата, но Господь сам отомстил властолюбивому тирану: «Мне отмщение и аз воздам» (Рим. 12, 19). В 1019 году князь Киевский Ярослав Мудрый, также один из сыновей князя Владимира, собрал войско и разбил дружину Святополка. Решающая битва произошла на поле у реки Альты, где был убит святой Борис. Святополк, прозванный русским народом Окаянным, бежал в Польшу и, подобно первому братоубийце Каину, нигде не находил себе покоя и пристанища.
«С того времени, — пишет летописец, — затихла на Руси крамола». Кровь, пролитая святыми братьями ради предотвращения междоусобных распрей, явилась тем благодатным семенем, которое укрепляло единство Руси. Благоверные князья-страстотерпцы не только прославлены от Бога даром исцелений, но они — особые покровители, защитники Русской земли. Известны многие случаи их явления в трудное для нашего Отечества время, например, святому Александру Невскому накануне Ледового побоища (1242), великому князю Димитрию Донскому в день Куликовской битвы (1380).
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Почитание святых на Владимирской земле
В память о благородных братьях возведено много церквей в разных городах России. Одна из самых значительных располагается в нашей области – в селе Кидекша Суздальского района. Место для Борисоглебского храма было выбрано не случайно. В «Степенной книге» говорится, что на реке на Нерли в Кидекшах близ города Суздаля находилось городище. И именно здесь условились встретиться Борис и Глеб, ехавшие из разных направлений в Киев к отцу – князю Владимиру. Это предание стало поводом для того, чтобы освятить главный княжеский собор в честь первых русских святых.
На месте, где находится Кидекша, Каменка сливается с Нерлью – важнейшей жизненной артерией Суздальского края. Именно поэтому здесь в XII в. князь Юрий Долгорукий решил построить укрепленный городок. Храм Бориса и Глеба возвела его мастеровая дружина примерно в 1152 году. Он стал главным собором в резиденции князя. Храм Бориса и Глеба – одна из первых церквей, относящихся к владимиро-суздальской белокаменной архитектуре.
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Борис и Глеб – поспел хлеб
К этой поре обычно поспевал хлеб. Но в поле старались не выезжать и не браться за полевые работы. А всё потому, что в этот день часто идут грозовые дожди. По народному поверью, 6 августа гроза копны сена жжет. Отсюда и народное название этого дня «Паликопна». Даже существовала поговорка на этот счет: «На Глеба и Бориса за хлеб не берись».
Зато в этот день было принято заготавливать берёзовые веники для бани. Выбирали берёзы с ниспадающими ветвями или молодые деревца, которые ещё не цвели. Листья должны быть нежными и бархатистыми на ощупь, а ветви – длинные, тонкие и прямые.
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Народные приметы дня
*Южный ветер – к ненастью.
*Цыплята к курице жмутся – к затяжным дождям.
*С осины пух полетел – пора собирать подосиновики.
*Какая погода в этот день, такой она будет и во второй половине августа.
*Если на Бориса и Глеба стоит светлая и теплая погода, то будущая зима будет морозной и малоснежной, если же в этот день идет дождь, то и зима будет снежной и теплой.
Татьяна Лысова
Главное фото: itd1.mycdn.me
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