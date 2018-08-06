Пять способов воспитать в ребенке финансовую грамотность

В каждой семье – свое отношение к деньгам и подаркам для ребенка. В одной – малышу ничего не покупают, в другой – заваливают дорогими игрушками. Психологи считают, что категорически нельзя делать ни того, ни другого. Так что же можно? О финансовом воспитании ребенка нам рассказала психолог Ольга Коваль.

Говорите о деньгах при ребенке

Отмахиваться от ребенка фразой «Денег нет» – самая частая ошибка родителей. Из-за этой фразы ребенок понимает только то, что денег реально нет. А почему их нет и откуда они берутся, это остается за пределами его сознания. Чтобы в будущем у малыша не было проблем в обращении с финансами, нужно объяснять ему, почему денег нет. Потому что, например, в семье много потребностей: нужно покупать продукты, одежду, заправлять машину и т.д. К тому же желания могут быть у всех членов семьи, а не только у ребенка. Единственное «но»: не стоит перегружать чадо таким разговором и перекладывать на него свои финансовые заботы или трудности. Иначе он начнет чувствовать ответственность, с которой не в силах справиться в силу возраста.

Показывайте, как обращаться с финансами, на своем примере

То, что ребенок берет пример со своих родителей, знают все. И здесь, в первую очередь, самим взрослым следует разумно расходовать бюджет семьи. Например, вы идете вместе в магазин. Не сорите деньгами. Не выходите за план своих покупок. Иначе ребенок поймет, что купить можно все. И попросить какую-то дорогую игрушку – тоже в порядке вещей. Во-вторых, если же он попросил что-то ему купить, то пусть объяснит, почему вы это должны делать. «Я хочу этот планшет» – недостаточный аргумент для покупки такого дорогого предмета. Предложите ребенку копить. Подскажите, что из своих карманных денег он может немного откладывать в отдельную копилку. Так, спустя время наберется сумма, которую он сможет потратить на планшет (родители могут чуть добавить). Таким образом, малыш научится откладывать деньги на цель.

Давайте ребенку карманные деньги

Ребенку самому нужно понять, что такое деньги и как с ними обращаться. Поэтому, начиная с первого класса, можете давать ему деньги на неделю. Именно в школе дети начинают задумываться о финансах. Обязательно решите вместе с ребенком, сколько денег ему нужно. Подсчитайте его ежедневные траты. Например, если обеды стоят в школе 50 рублей, то давайте ребенку на день 80 рублей, в неделю – 400 рублей. Тогда он сможет купить себе еще какую-то «вкусняшку» или отложить деньги. Со временем малыш научиться контролировать свой бюджет. Кроме того, относительная финансовая самостоятельность позволит ему чувствовать себя уверенно в детском коллективе.

Совет! Можно купить экономические игры “Конкурент” или “Монополия” . Играть интересно всей семьей. В доступной игровой форме уроки финансовой грамотности усваиваются очень легко!

Талант зарабатывает

Важно, чтобы ребенок понимал свои таланты и развивал их. Так, если вы видите, что он хорошо рисует, предложите ему подзаработать. Пусть “потренируется” на домашних. Платите ему небольшую сумму (к примеру, 10 – 20 рублей) за рисунок, акцентируя, что это заработная плата художника. Так ребенок поймет, что в будущем сможет зарабатывать с помощью своих талантов и будет развивать их. При этом оплачивать домашний труд (уборка, мытье посуды, помощь маме) нельзя. Ребенок должен понимать, что помогать родителям и содержать дом в чистоте – его прямая обязанность, так как он тоже живет здесь.

Финансы – основа хорошей жизни, но не самоцель

Воспитывая ребенка, не забывайте говорить ему, что деньги – не самое важное. Они только могут улучшить качество жизни, но не более того. Он должен понимать, что, зарабатывая деньги, он не решит все проблемы.

Покажите на своем примере, что можно радоваться жизни и быть счастливым вне зависимости от количества денег. Ходите вместе в походы, занимайтесь на школьной спортивной площадке, путешествуйте. Покажите, что в жизни есть много прекрасных вещей, которые можно делать абсолютно бесплатно. А значит, счастье не в деньгах!

Юлия Митина

Заглавное фото: totalbest.ru