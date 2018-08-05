Владимирская девушка собрала коллекцию кукол за 100 000 рублей

Виктория Охапкина не оставила свое увлечение куклами где-то в детстве, как большинство девочек, а перенесла его во взрослую жизнь. И стала настоящим ценителем и коллекционером редких кукол. На самом деле ее можно понять. Когда видишь таких красоток, хочется вновь поиграть, как раньше.

С чего все началось…

Как и все девочки, кукол я люблю с детства. Но серьезно коллекционировать их я начала уже будучи взрослой. В соцсети «ВКонтакте» нашла сообщество, посвящённое куклам. Там узнала, что есть коллекционные куклы, а не только игровые. И тут, посмотрев на эту красоту, я загорелась. Решила сначала коллекционировать Барби. А потом еще увидела кукол от Integrity Toys: коллекционные, лимитированные куклы, не предназначенные для игры. И все! Они покорили меня своей красотой и аристократичностью.

Кстати, одежда для таких куколок очень дорогая. Мне нравится, что она максимально приближена к реальной. Например, туфельки у них не из пластика, а из кожи. Все молнии и застежки на одежде функциональные.

Стоимость

Коллекцию я храню дома, в специальном шкафчике. Близкие совсем не против моего увлечения, а подруги даже приходят поиграть с Барби. Подобные куклы могут стоить от 15 000 до 150 000 рублей за каждую. Сейчас у меня 11 кукол от Integrity Toys и 10 Барби. И все они вместе стоят больше 100 000 рублей точно! Самая дорогая и любимая – Poppy Parker Young Sophisticate. Я ее купила за 23 000 рублей.

А вот эта была одна из первых Барби, которую я приобрела будучи взрослой. Говорят, что мы похожи!

Почему выбор пал на куклы и где их найти?

Я никогда не задавалась вопросом, почему я собираю именно кукол. Просто потому, что я их люблю. Получаю от этого занятия позитивные эмоции. С этим увлечением я обрела новых друзей.

Находить кукол достаточно просто. Их можно купить в социальных сетях (в тематических группах) или у посредников. Так я нашла одну интересную девушку из Владимира. Мы с ней иногда устраиваем “кукловстречи” и показываем своих красавиц.

Почему стоит найти увлечения для себя и начать коллекционировать?

* Положительные эмоции. Это настоящее интересное хобби, которое доставляет радость и удовольствие. Меня куклы отвлекают от проблем.

* Новые знакомства. Я подружилась с прекрасными людьми, у нас общие интересы.

* Всегда есть, что показать гостям и чем похвастаться.

* Коллекция может передаваться из поколения в поколение. Ее можно оставить детям и внукам.

Конечно, есть и один большой минус. Любая коллекция чаще всего дорого стоит. В данном случае, так как тираж кукол ограничен, цены на них могут быть просто ошеломительными. С другой стороны, это даже иногда интересно. Появляются азарт и стремление заполучить новую куклу.

Юлия Митина

Фото из личного архива Виктории Охапкиной