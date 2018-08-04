Закончи строки песни Лебедева-Кумача

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек!

Я другой такой страны не знаю… Где так вольно дышит человек Где так счастлив каждый человек Где готов остаться я навек Правильно! Неправильно! -

Сердце в груди

Бьется, как птица,

И хочешь знать, что ждёт впереди… К мечте всей душою стремиться И лучше всех в школе учиться И хочется счастья добиться Правильно! Неправильно! -

Кто привык за победу бороться,

С нами вместе пускай запоет:

Кто весел - тот смеется,

Кто хочет - тот добьется…

Кто вышел – то всегда дойдет Кто ищет - тот всегда найдет Кто любит – тот к мечте придет Правильно! Неправильно! -

Капитан, капитан, улыбнитесь,

Ведь улыбка - это флаг корабля,

Капитан, капитан, подтянитесь… Новой жизни восходит заря Корабли поднимают якоря Только смелым покоряются моря Правильно! Неправильно! -

Сердце, тебе не хочется покоя,

Сердце, как хорошо на свете жить,

Сердце, как хорошо, что ты такое… Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить И не пытаюсь тебя заменить Я не могу тебя забыть Правильно! Неправильно! -

Нам песня жить и любить помогает,

Она как друг и зовёт, и ведёт,

И тот, кто с песней по жизни шагает… Тот далеко непременно уйдет Тот никогда и нигде не пропадёт Тот с настроеньем хорошим живет Правильно! Неправильно! -

Нет, товарищи, не зря

Есть и реки, и моря,

Потому что без воды… Как бы не было беды Не цветут нигде сады И ни туды, и ни сюды Правильно! Неправильно! -

Эй, грянем сильнее,

Подтянем дружнее!

Точно небо высока ты,

Точно море широка ты… Наша слава трудовая, безграничная! Необъятная дорога молодежная! Ты страна моя родная, неохватная! Правильно! Неправильно! -

Красавица народная,

Как море, полноводная,

Как Родина, свободная… Широка, глубока, сильна! Ты, как воздух, нам нужна! Волга – матушка-река! Правильно! Неправильно! -

Закаляйся, если хочешь быть здоров!

Постарайся позабыть про докторов.

Водой холодной обтирайся… И к работе ты готов! И подумай про любовь! Если хочешь быть здоров! Правильно! Неправильно! -

А ну-ка, девушки! А ну, красавицы!

Пускай поет о нас страна!

И звонкой песнею пускай прославятся… И будет к нам щедра казна! Среди героев наши имена! Лучших рабочих каждая жена! Правильно! Неправильно! -

Утро красит нежным светом

Стены древнего Кремля,

Просыпается с рассветом… Вся Советская земля Вся огромная страна Вся любимая семья Правильно! Неправильно! -

Чтобы тело и душа были молоды,

Были молоды, были молоды,

Ты не бойся ни жары и ни холода… Поскорее вставай! Закаляйся, как сталь! Молоко побыстрей выпивай! Правильно! Неправильно! -