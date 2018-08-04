Закончи строки песни Лебедева-Кумача

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю…
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю…
Правильно!
Неправильно!
-
Сердце в груди
Бьется, как птица,
И хочешь знать, что ждёт впереди…
Бьется, как птица,
И хочешь знать, что ждёт впереди…
Правильно!
Неправильно!
-
Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоет:
Кто весел - тот смеется,
Кто хочет - тот добьется…
С нами вместе пускай запоет:
Кто весел - тот смеется,
Кто хочет - тот добьется…
Правильно!
Неправильно!
-
Капитан, капитан, улыбнитесь,
Ведь улыбка - это флаг корабля,
Капитан, капитан, подтянитесь…
Ведь улыбка - это флаг корабля,
Капитан, капитан, подтянитесь…
Правильно!
Неправильно!
-
Сердце, тебе не хочется покоя,
Сердце, как хорошо на свете жить,
Сердце, как хорошо, что ты такое…
Сердце, как хорошо на свете жить,
Сердце, как хорошо, что ты такое…
Правильно!
Неправильно!
-
Нам песня жить и любить помогает,
Она как друг и зовёт, и ведёт,
И тот, кто с песней по жизни шагает…
Она как друг и зовёт, и ведёт,
И тот, кто с песней по жизни шагает…
Правильно!
Неправильно!
-
Нет, товарищи, не зря
Есть и реки, и моря,
Потому что без воды…
Есть и реки, и моря,
Потому что без воды…
Правильно!
Неправильно!
-
Эй, грянем сильнее,
Подтянем дружнее!
Точно небо высока ты,
Точно море широка ты…
Подтянем дружнее!
Точно небо высока ты,
Точно море широка ты…
Правильно!
Неправильно!
-
Красавица народная,
Как море, полноводная,
Как Родина, свободная…
Как море, полноводная,
Как Родина, свободная…
Правильно!
Неправильно!
-
Закаляйся, если хочешь быть здоров!
Постарайся позабыть про докторов.
Водой холодной обтирайся…
Постарайся позабыть про докторов.
Водой холодной обтирайся…
Правильно!
Неправильно!
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А ну-ка, девушки! А ну, красавицы!
Пускай поет о нас страна!
И звонкой песнею пускай прославятся…
Пускай поет о нас страна!
И звонкой песнею пускай прославятся…
Правильно!
Неправильно!
-
Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом…
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом…
Правильно!
Неправильно!
-
Чтобы тело и душа были молоды,
Были молоды, были молоды,
Ты не бойся ни жары и ни холода…
Были молоды, были молоды,
Ты не бойся ни жары и ни холода…
Правильно!
Неправильно!
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Мы с чудесным конем
Все поля обойдем…
Все поля обойдем…
Правильно!
Неправильно!
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