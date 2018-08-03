Шесть причин уехать на выходные из города

День города Мурома

В этом году город празднует свой 1156-й день рождения. Ремесленные торговые ярмарки с аттракционами развернутся с 10.00 по улицам Ленина, Советской и на площадях Революции и Победы. Гостей ждут выставка цветочной инсталляции и концерт «Цветочное настроение» на ул. Московской. На ул. Ленина откроется фестиваль народной музыки и ремесел «На муромской дорожке». А на площади 1100 лет Мурому представят интерактивные экспозиции «Муромские чудеса» и «Уличный театр». Здесь же в «Ремесленном посаде» воссоздадут деревенскую улицу, где пройдут различные мастер-классы. На городском пляже на реке Оке состоятся соревнования по пляжному волейболу.

На главной сцене набережной реки Оки с 19.00 начнется шоу-программа с участием творческих коллективов округа и московской группы «Гала Бенд MЁD». Закончится праздничный вечер фестивалем фейерверков и дискотекой.

г. Муром

4 августа с 10.00 до 23.00

Вход свободный