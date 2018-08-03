Шесть причин уехать на выходные из города

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Зажгите вместе с соседями
День города Мурома
В этом году город празднует свой 1156-й день рождения. Ремесленные торговые ярмарки с аттракционами развернутся с 10.00 по улицам Ленина, Советской и на площадях Революции и Победы. Гостей ждут выставка цветочной инсталляции и концерт «Цветочное настроение» на ул. Московской. На ул. Ленина откроется фестиваль народной музыки и ремесел «На муромской дорожке». А на площади 1100 лет Мурому представят интерактивные экспозиции «Муромские чудеса» и «Уличный театр». Здесь же в «Ремесленном посаде» воссоздадут деревенскую улицу, где пройдут различные мастер-классы. На городском пляже на реке Оке состоятся соревнования по пляжному волейболу.
На главной сцене набережной реки Оки с 19.00 начнется шоу-программа с участием творческих коллективов округа и московской группы «Гала Бенд MЁD». Закончится праздничный вечер фестивалем фейерверков и дискотекой.
г. Муром
4 августа с 10.00 до 23.00
Вход свободный
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Повеселитесь на холмах
Фестиваль «Тиховей»
Главное преимущество — это, конечно, живописная площадка и единение с природой. На Крутовских холмах вас ждут тренировки под открытым небом, соревнования по армрестлингу, волейбол, показательные выступления конно-спортивного клуба «Спарта» — активные забавы на любой вкус обеспечены. На протяжении фестиваля можно будет наблюдать работу художников граффити. Яркости празднику добавят краски холи. Посмотрите выставку сельскохозяйственной техники и техники МЧС — большие машины впечатляют! А шоу от мотоклуба «Атлант» точно заставит кровь быстрее бежать по венам.
Поваляться в стоге сена — мечта любого городского ребенка (и не только ребенка). На «Тиховее» будет установлен настоящий соломенный парк с лабиринтом. Простые радости и классные фотки — без этих сувениров вы не уедете. С 20.00 гостей будут развлекать кавер-группа «Лето», певица Яна Ясакова (поп, джаз) и группа «Черный Крем» (диско, рэп). С 22.00 на сцену выйдет DJ Kiriloff. Хедлайнеры феста – коллектив «Путь Солнца» – в буквальном смысле зажгут. Огненное шоу на фоне естественных декораций — от такого захватывает дух даже у самого прожженного скептика.
Ковровский район, село Крутово
4 августа в 17.00
Вход свободный
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Пойте от души
Дербенёвские посиделки в Улово
Шестой народный праздник песни в этом году снова состоится в наикрасивейшем месте нашего края – в селе Улово Суздальского района. Родом оттуда дед и отец поэта-песенника, а во время Великой Отечественной войны в Улово проживал и сам Леонид Дербенёв. Народный праздник прочно зарекомендовал себя как событие федерального уровня наравне со ставшим уже привычным ежегодным праздником Фатьяновской песни в Вязниках. Прекрасный мощный звук, благоустроенная территория, транслирование всего действа на больших экранах.
Традиционно в концерте участвуют не только лучшие владимирские артисты, но и звезды российской эстрады. Разумеется, «гвоздь» программы – Игорь Наджиев, российский певец и композитор, много работавший в свое время с Леонидом Дербеневым и Максимом Дунаевским; а также солист Москонцерта Сергей Борзов и лидер группы «Мономах» Василий Акимов.
Суздальский район, с. Улово
4 августа в 16.00
Вход свободный
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Прокачайте свое тело
Фестиваль спорта и ЗОЖ «Росич»
Всех приверженцев здорового образа жизни ждут тренировки и мастер-классы от известных инструкторов, развлекательная программа и, конечно, улетная атмосфера праздника. В первый день особо хочется выделить занятия главного тренера по ММА Владимирской области Дмитрия Фомичева из Коврова и заслуженного тренера России Вадима Крылова. На протяжении всего фестиваля будут проходить турниры по борьбе, армрестлингу, русскому жиму, мас-рестлингу и кроссфиту. Судьей на русском жиме выступит Александр Шиленков, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу.
Но на фестивале будет интересно не только тем, кто увлекается единоборствами. Организаторы подготовили программу из танцевальных направлений брейк-данс, хип-хоп и сальса. Кроме того, будет йога, пилатес, зумба и многое другое. В качестве развлечения участников ждут открытый кинопоказ, фаер-шоу, игры и концерт. Подробную программу фестиваля смотри здесь.
г. Владимир, Загородный парк
4 августа с 11.00, 5 августа с 13.00
Вход свободный
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Побродите по Суздалю
Экскурсии от местных для местных
В субботу, 4 августа, историк Андрей Ершов приглашает прогуляться по лугам на окраинах города-музея в сопровождении краеведческого рассказа. Если не будет дождя, то можно будет завершить экскурсию небольшим пикником, да еще и в Каменке покупаться. Начало – в 11.00. Длительность – не менее 2-3 часов. При вышеуказанных благоприятных условиях возможно что и намного дольше.
Воскресный вояж в боярскую столицу Ополья (тот же Суздаль) 5 августа возглавит антрополог и этнограф Алексей Валентинович. Обещано глубокое погружение в историю древнего города, кофе и шашлыки. Начало – в 10.00. Ходить придется много – запасайтесь удобной обувью!
Подробности в официальной группе “ВКонтакте”.
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Почувствуйте себя воином
Исторический фестиваль «Отчизны верные сыны»
Фестиваль посвящен историческому и победоносному сражению русского войска под командованием князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского против войска литовского гетмана Яна Петра Сапеги. Главным событием праздника станет реконструкция исторического сражения под Александровской слободой в 1609 году. Вы сможете погрузиться в события XVII века, поучаствовать и почувствовать себя настоящим воином. Помимо этого посетителей ждет развлекательная программа: мастер-классы по стрельбе из различных видов оружия, фото в исторических костюмах, встреча с шаманом и многое другое. О том, как добраться, смотри здесь.
Александровский район, с. Большое Каринское, мемориал у озера
5 августа с 12.00
Вход свободный
Татьяна Лысова
Главное фото: img3.goodfon.ru
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