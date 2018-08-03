С супом по жизни: из личного опыта любителя первых блюд

В тот день на обед в Каттхульте был мясной суп. Лина перелила суп в расписанную цветочками супницу и поставила ее на кухонный стол. Все с аппетитом принялись за еду, в особенности Эмиль. Он любил суп, и это было заметно по тому, как он его хлебал.

– Что это ты так чавкаешь? – удивленно спросила мама.

– А иначе никто и не узнает, что это суп, – ответил Эмиль.

А. Линдгрен «Эмиль из Леннеберги»

Диетологи всего мира спорят о супе: есть в нем польза для нашего организма или нет. А повара между тем готовят супы и совершенствуют рецепты: первые блюда занимают заметное место в меню и маленьких придорожных кафешек, и дорогих ресторанов.

Среди нас есть супогурманы и супоненавистники. У первых в личной коллекции десятки рецептов, вторые же даже не смотрят в сторону кастрюли. Но большинство из нас не относятся к этим двум категориям. Мы очень даже не прочь разлить по тарелкам прозрачный вермишелевый, ароматный грибной или наваристый борщ, но почему-то считаем, что приготовление супа – это что-то сродни подвигу. На самом деле суп – это просто, вкусно и нескучно.

Я и моя супница

Суп в моей семье – это традиция. Он, кажется, был всегда. И насколько себя помню, я всегда активно участвовала в процессе приготовления. У бабушки училась готовить деревенские щи, у папы – украинский борщ, мама открыла секреты вкуса горохового с копченостями и грибного супа.

С появлением своей семьи я освоила еще несколько простых и беспроигрышных рецептов. И мои дети тоже полюбили суп. Теперь именно они диктуют мне, что приготовить на обед. Выбор велик – от сырного, тыквенного и томатного с фасолью до щавелевого и с фрикадельками. Каждому – свое настроение и свой сезон: мясного супа хочется в холодные дни, легкие овощные с удовольствием съедаются летом и весной.

С недавних пор по выходным мы едим суп из супницы. Она появилась в семье полгода назад. Столь необычный презент сделала подруга. Она хорошо меня знает и, как всегда, угадала с подарком.

Мне не лень перед обедом перелить только что сваренный суп в супницу. Потом на 10 минут я обязательно накрываю ее крышкой. Не знаю, что там делает суп в это время, но мне кажется, ему нужно время, чтобы подготовиться к обеду. А потом супница ставится в центр стола и… пустеет.

Бонус: супница, как выяснилось, не приходит одна. Следом в доме появились льняные и хлопковые скатерти, салфетки и приличный половник. Кухня стала уютнее, что и говорить.

Из личного опыта

Я варю суп утром, когда мы все дома. Если не сильно заморачиваться, то это час времени – плюс-минус 20 минут. Над кастрюлей не стою, отвлекаюсь на другие дела. Часто готовлю параллельно что-то еще. Промышленных масштабов лично я избегаю, на мой взгляд, не все супы хороши на второй день. У меня чаще всего используется двухлитровая кастрюля. Это из расчета на семью из 4 человек. Но я ни в коем случае не осуждаю тех, кто считает приготовление первых блюд впрок допустимым и удобным.

Пока варится мясной или рыбный бульон, готовлю овощи и другие ингредиенты – чищу, режу, тру. От традиционной зажарки отказалась давно, для большей пользы просто тушу овощи на слабом огне в небольшом количестве воды. Но вот лук для некоторых супов, особенно для лукового, обязательно пассерую в подсолнечном, оливковом или даже в сливочном масле. Это влияет на вкус.

Кстати, многие супы прекрасны в чисто овощном исполнении. Но если любите и признаете только мясной, сделайте «бульонный запас».

Лайфхак: существенно сэкономит время при приготовлении супа заготовка бульона. Дело в том, что он прекрасно переносит заморозку. Сварите один раз кастрюлю побольше, разлейте по пищевым контейнерам, добавьте вареное мясо, если считаете нужным, и в момент, когда очень захочется супа, просто откройте морозилку.

Кстати, заморозить можно и овощи. Измельчите лук и морковку – и в пакет. Вот вам основа для зажарки. В сезон свежих овощей не поленитесь законсервировать несколько баночек основы для борща или щей: свекла, морковь, лук, картошка – все что любите.

Отдельное внимание зелени – ее добавляю, как правило, последней: летом свежую с грядки, зимой – из той же морозилки, где петрушка и укроп чудесно уживаются в одном пакете.

У меня по щам всегда были пятерки…(с)

Наши представления о супах часто из детства. Садик, школа, летний лагерь. Там никто не спрашивал, любим мы или нет капусту, картошка резалась на усмотрение повара, и в тарелках иногда плавали явно различимые куски лука (для кого-то это проблема, да-да). К сожалению, не всем удалось полюбить суп искренне. Но ведь домашний суп – это другое!

Тут каждый сам себе шеф-повар. Ищите свой идеальный рецепт традиционного блюда: суп прощает разумные эксперименты и потакание своим гастрономическим пристрастиям. Любите одиноко плавающую в бульоне морковку? Пожалуйста! Хотите «пожирнее и погуще» – не ограничивайте себя!

И вообще, двух одинаковых супов я еще не встречала, даже у одного повара! Поэтому ваш точно будет лучшим! Приятного аппетита!

Легкий суп с фрикадельками или без

Время приготовления – 40 минут.

Ингредиенты – по сезону.

В кастрюлю положите морковку и лук, спассеруйте их до мягкости лука в небольшом количестве сливочного или растительного масла. Добавьте некрупно порезанный свежий картофель, сладкий перец или мелко нашинкованную молодую капусту. Положите специи – перец горошком или молотый, лавровый лист, имеющуюся в распоряжении зелень (чабрец, петрушка, укроп). Залейте горячим бульоном или водой. Тут не забудьте посолить (если не солили бульон). После закипания можно добавить замороженные фрикадельки. Но если их нет, не беда. Варите супчик до готовности картошки и снимите с плиты. Закройте крышкой на 5-10 минут. Перед подачей посыпьте зеленью.

Света Мазур

Фото: sovkusom.ru и автора