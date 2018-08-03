С супом по жизни: из личного опыта любителя первых блюд

В тот день на обед в Каттхульте был мясной суп. Лина перелила суп в расписанную цветочками супницу и поставила ее на кухонный стол. Все с аппетитом принялись за еду, в особенности Эмиль. Он любил суп, и это было заметно по тому, как он его хлебал.
– Что это ты так чавкаешь? – удивленно спросила мама.
– А иначе никто и не узнает, что это суп, – ответил Эмиль.
А. Линдгрен «Эмиль из Леннеберги»
Диетологи всего мира спорят о супе: есть в нем польза для нашего организма или нет. А повара между тем готовят супы и совершенствуют рецепты: первые блюда занимают заметное место в меню и маленьких придорожных кафешек, и дорогих ресторанов.
Среди нас есть супогурманы и супоненавистники. У первых в личной коллекции десятки рецептов, вторые же даже не смотрят в сторону кастрюли. Но большинство из нас не относятся к этим двум категориям. Мы очень даже не прочь разлить по тарелкам прозрачный вермишелевый, ароматный грибной или наваристый борщ, но почему-то считаем, что приготовление супа – это что-то сродни подвигу. На самом деле суп – это просто, вкусно и нескучно.
Я и моя супница
Суп в моей семье – это традиция. Он, кажется, был всегда. И насколько себя помню, я всегда активно участвовала в процессе приготовления. У бабушки училась готовить деревенские щи, у папы – украинский борщ, мама открыла секреты вкуса горохового с копченостями и грибного супа.
С появлением своей семьи я освоила еще несколько простых и беспроигрышных рецептов. И мои дети тоже полюбили суп. Теперь именно они диктуют мне, что приготовить на обед. Выбор велик – от сырного, тыквенного и томатного с фасолью до щавелевого и с фрикадельками. Каждому – свое настроение и свой сезон: мясного супа хочется в холодные дни, легкие овощные с удовольствием съедаются летом и весной.
С недавних пор по выходным мы едим суп из супницы. Она появилась в семье полгода назад. Столь необычный презент сделала подруга. Она хорошо меня знает и, как всегда, угадала с подарком.
Мне не лень перед обедом перелить только что сваренный суп в супницу. Потом на 10 минут я обязательно накрываю ее крышкой. Не знаю, что там делает суп в это время, но мне кажется, ему нужно время, чтобы подготовиться к обеду. А потом супница ставится в центр стола и… пустеет.
Бонус: супница, как выяснилось, не приходит одна. Следом в доме появились льняные и хлопковые скатерти, салфетки и приличный половник. Кухня стала уютнее, что и говорить.
Из личного опыта
Я варю суп утром, когда мы все дома. Если не сильно заморачиваться, то это час времени – плюс-минус 20 минут. Над кастрюлей не стою, отвлекаюсь на другие дела. Часто готовлю параллельно что-то еще. Промышленных масштабов лично я избегаю, на мой взгляд, не все супы хороши на второй день. У меня чаще всего используется двухлитровая кастрюля. Это из расчета на семью из 4 человек. Но я ни в коем случае не осуждаю тех, кто считает приготовление первых блюд впрок допустимым и удобным.
Пока варится мясной или рыбный бульон, готовлю овощи и другие ингредиенты – чищу, режу, тру. От традиционной зажарки отказалась давно, для большей пользы просто тушу овощи на слабом огне в небольшом количестве воды. Но вот лук для некоторых супов, особенно для лукового, обязательно пассерую в подсолнечном, оливковом или даже в сливочном масле. Это влияет на вкус.
Кстати, многие супы прекрасны в чисто овощном исполнении. Но если любите и признаете только мясной, сделайте «бульонный запас».
Лайфхак: существенно сэкономит время при приготовлении супа заготовка бульона. Дело в том, что он прекрасно переносит заморозку. Сварите один раз кастрюлю побольше, разлейте по пищевым контейнерам, добавьте вареное мясо, если считаете нужным, и в момент, когда очень захочется супа, просто откройте морозилку.
Кстати, заморозить можно и овощи. Измельчите лук и морковку – и в пакет. Вот вам основа для зажарки. В сезон свежих овощей не поленитесь законсервировать несколько баночек основы для борща или щей: свекла, морковь, лук, картошка – все что любите.
Отдельное внимание зелени – ее добавляю, как правило, последней: летом свежую с грядки, зимой – из той же морозилки, где петрушка и укроп чудесно уживаются в одном пакете.
У меня по щам всегда были пятерки…(с)
Наши представления о супах часто из детства. Садик, школа, летний лагерь. Там никто не спрашивал, любим мы или нет капусту, картошка резалась на усмотрение повара, и в тарелках иногда плавали явно различимые куски лука (для кого-то это проблема, да-да). К сожалению, не всем удалось полюбить суп искренне. Но ведь домашний суп – это другое!
Тут каждый сам себе шеф-повар. Ищите свой идеальный рецепт традиционного блюда: суп прощает разумные эксперименты и потакание своим гастрономическим пристрастиям. Любите одиноко плавающую в бульоне морковку? Пожалуйста! Хотите «пожирнее и погуще» – не ограничивайте себя!
И вообще, двух одинаковых супов я еще не встречала, даже у одного повара! Поэтому ваш точно будет лучшим! Приятного аппетита!
Легкий суп с фрикадельками или без
Время приготовления – 40 минут.
Ингредиенты – по сезону.
- В кастрюлю положите морковку и лук, спассеруйте их до мягкости лука в небольшом количестве сливочного или растительного масла.
- Добавьте некрупно порезанный свежий картофель, сладкий перец или мелко нашинкованную молодую капусту.
- Положите специи – перец горошком или молотый, лавровый лист, имеющуюся в распоряжении зелень (чабрец, петрушка, укроп).
- Залейте горячим бульоном или водой. Тут не забудьте посолить (если не солили бульон).
- После закипания можно добавить замороженные фрикадельки. Но если их нет, не беда. Варите супчик до готовности картошки и снимите с плиты. Закройте крышкой на 5-10 минут.
- Перед подачей посыпьте зеленью.
Света Мазур
Фото: sovkusom.ru и автора
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