Жизнь без штрафов: поможет радар-детектор за 1 рубль

Даже если вы примерный водитель, который не нарушает правил, шанс «попасться на камеру» у вас все же есть. Где-то задумались, поспешили, не рассчитали скорость обгона. И все! Вы в списке правонарушителей. Что уж говорить о людях, изначально любящих погонять. По всей стране сейчас насчитывается более 5,5 тысяч систем фиксации нарушений. Плюс не стоит забывать о мобильных комплексах, которые сотрудники ГИБДД ежедневно выставляют в самых неожиданных местах. Вчера в СМИ появилась информация о том, что во Владимирской области существенно расширяется список стационарных камер. Об этом подробно рассказал интернет-портал Призыв-ТВ. Мы же решили разобраться в радар-детекторах. Как их выбрать и где выгоднее купить?

Антирадар или радар-детектор?

Внимание! Мы сейчас рассматриваем именно радар-детекторы, не антирадары. Это абсолютно разные вещи. Первые в России разрешены. Они просто принимают сигнал, как обычный радиоприемник. Вторые же – под строгим запретом: они обладают сверхмощными радиоволнами, которые подавляют другие сигналы.

В нашей стране дорожные полицейские используют радары в диапазоне X (частота 10 525 МГц) и К (частота 24 150 МГц). Частота первого – стандартная, и чаще всего она используется в самых бюджетных радарах. А вот вторая частота – «стреляет» дальше. Поэтому дешевые радар-детекторы, даже если уловят ее и просигнализируют, то сделают это поздно. И вы уже не успеете снизить скорость.

Цена – значит, качество. Как сделать выбор?

Все радары можно условно разделить на три класса. И решающее значение в выборе будет играть именно цена. Но обо все по порядку.

1. Радар-детекторы первого класса самые бюджетные (2000 – 3000 рублей). Они поддерживают небольшое количество частот. Соответственно, улавливают далеко не все камеры. И совсем не реагируют на передвижные системы фиксации. Технологии развиваются, и вскоре вы просто выбросите это радар на помойку, потому что штрафы продолжат приходить. Вероятнее всего, такие приборы не справятся с камерами, которые «стреляют в спину», а также они с трудом обнаружат комплексы «АвтоУраган» и «Автодория», которые определяются только с помощью приборов с GPS-модулем.

2. Радар-детекторы второго класса (5000 рублей) поддерживают большинство диапазонов. И даже могут быть оснащены всякими модными штучками, типа ЖК-экрана.

3. Радар-детекторы третьего класса ( от 8000 рублей) сильно отличаются в цене от первых двух вариантов, но оправдывают свои деньги на 100%. Они оснащены технологиями GPS и ГЛОНАСС. Ловят абсолютно все диапазоны. И даже предупредят вас о тех детекторах, которые не излучают радиочастоту.

Что такое ложное срабатывание и функция «Трасса»- «Город»

Радар-детекторы ловят множество сигналов. И не все исходят от камер. Поэтому хорошее устройство должно быть оснащено защитой от ложного срабатывания. Также удобно переключение между режимами «Трасса» и «Город». Изменится чувствительность прибора -и риск “поймать” ложные сигналы сведется к минимуму. Например, вы можете установить радар-детектор на 60 км/ч. Тогда ниже этого предела он просто не будет работать, что вас избавит от различных помех на дороге.

Таким образом, при выборе такого прибора многое расскажет цена. Поэтому чем дороже радар-детектор, тем больше вероятность, что он создаст меньше ложных срабатываний. Грубо говоря, не стоит ждать, что техника за 2000 рублей будет работать так же, как техника за 8000 рублей.

Главные критерии

* Обязательно осмотрите внешний вид радар-детектора. Качественный пластик не будет скрипеть и источать посторонние запахи.

* Не берите самые дешевые радары. Помните, что радар-детектор должен заблаговременно предупреждать водителя о камере. А не в тот момент, когда нарушение уже зафиксировано. Используя дешевую модель, вы можете не только не уловить определенные системы видеофиксации, но и поймать пару ложных. Например, дешевый радар часто реагирует на круиз-контроль в проезжающей мимо машине.

* Обращайте внимание на диапазон работы радар-детектора ( в идеале это К, Ка, Х) и есть ли в нем GPS-модуль.

* Также проверьте наличие режимов «Город» и «Трасса».

Где купить и как сэкономить

1. Баллы «Спасибо». Многие пользуются пластиковыми картами при оплате покупок, тем самым накапливая баллы «Спасибо» от Сбербанка. Проверьте, сколько у вас на счету. Есть магазины, в которых можно 99% покупки оплатить этими баллами. Например, интернет – магазин ОZОN. РU (см.1). Если вы накопили «Спасибо» на несколько тысяч рублей, то радар-детектор может обойтись вам всего в 1 рубль(!!!)Не накопили столько? В любом случае – получите скидку, оплатив баллами лишь часть стоимости прибора. Кроме того, удобная и быстрая доставка в пункты, гарантия, возможность возврата неисправного прибора.

2. «Алиэкспресс». Намного дешевле можно купить радар-детектор в интернет-магазине «Алиэкспресс» (см.2) Самый бюджетный здесь стоит – от 1500 рублей. Правда, вам придется достаточно долго ждать, и не факт, что все придет в исправном состоянии. Конечно, на «Али…» действует программа защиты покупателей, но все это время и нервы. Если вы готовы рискнуть, тогда у вас есть шанс получить хороший прибор за небольшие деньги.

3. Обычные магазины бытовой техники и электроники. И, конечно, есть вариант купить не в интернете, а в обычном сетевом магазине. Преимущества: вы сможете лично осмотреть прибор, воспользоваться услугами продавца-консультанта. Но будьте готовы, что там цены на самые бюджетные модели начинаются от 4 000 рублей.

Юлия Митина

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