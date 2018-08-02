Всемирная неделя грудного вскармливания во Владимире

Во Владимире стартовала Всемирная неделя грудного вскармливания. Центр поддержки материнства и детства «Мамина радость» подготовил для владимирцев интересные мероприятия. Это и лектории специалистов, и красочный флешмоб, и семейный праздник с розыгрышем призов. Подробнее узнаем у организатора Дины Захаровой.

«Мы проводим Всемирную неделю грудного вскармливания во Владимире уже в четвертый раз. Организатор – Центр профессиональной поддержки материнства и детства «Мамина радость». У нас очень насыщенная программа! Все мероприятия бесплатные.»

Участников просят зарегистрироваться здесь.

Итак, программа:

1 августа с 19.00 на Соборной площади женщины будут дарить друг другу цветы. Если увидите – не удивляйтесь. Это всероссийский флешмоб женственности.

Время: 19.00 – 20.00

Место сбора: Соборная площадь, памятник А. Рублеву.

2 августа с 11.00 начнется лекторий для беременных. Будущие мамы узнают о секретах “мягких” родов без анестезии и кормлении грудью в первые дни жизни малыша.

Время: 11.00 – 14.00

Место проведения: Открытое пространство Little Park – в Центральном парке (бывший имени 850-летия), дом рядом с футбольным полем (ул. Мира, д. 36)

Время: 11.00 – 13.00

Место проведения: Областной роддом в Загородном парке (Судогодское шоссе, д. 39, корп. 6)

4 августа состоится большой «Семейный фестиваль». Вечером у фонтана в Центральном парке будут проходить семейные конкурсы, танцевальные мастер-классы, розыгрыши призов. Будет работать 10 твочреских площадок, среди которых – выставка детских развивающих центров, мягкая зона для подвижных игр и фримаркет ( возможность обменяться б/у вещами).

Время: 16.00 – 20.00

Место проведения: Центральный парк (бывший имени 850-летия).

5 августа во Владимир приедет Анна Борисовна Никитина, акушерка с уникальным опытом и дочь легендарных педагогов-новаторов Никитиных. Встреча пройдет в формате пикника, разговоры будут на женские темы: мягкие роды, воспитание детей, искусство быть женой и мамой.

Время: 11.00 – 14.00

Место проведения: Центральный парк (бывший имени 850-летия), рядом с детской площадкой.

6 августа все желающие смогут пройти квест по городу: узнать кое-что новое об истории Владимира и познакомиться с местами, «дружественными» грудному вскармливанию. Карту составляли владимирские мамы!

Время: 11.00 – 17.00

7 августа, в день закрытия недели грудного вскармливания, пройдет большой лекторий. Соберутся специалисты многих направлений. Темы ожидаются разнообразные: дыхание в родах, послеродовое восстановление, профилактика эмоционального выгорания. Также будет стилист, который покажет, как составить базовый гардероб для мамы. Психолог проведет трансформационную игру. А врач-гинеколог расскажет про вумбилдинг (упражнения для укрепления мышц тазового дна).

Время: 11.00 – 16.00

Место проведения: Областной дом молодежи (ул. Дзержинского, д. 5)

Юлия Митина

Фото: vk.com/mam33