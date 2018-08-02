Последний шанс: что покупать под конец распродаж

Новые коллекции начали вытеснять из владимирских магазинов вешалки с летними вещами. До конца сезонных распродаж остаются считанные дни. У настоящих модниц остался последний шанс буквально за копейки пополнить свой гардероб. Многие спросят: а разве что-то еще осталось? Конечно! Остались вещи, которые ждут именно вас! Итак, несколько советов для тех, кто отправляется на модную охоту. Обычно к этому моменту остаются базовые или не самые ходовые и немного странные вещи. И на то, и на другое я рекомендую обратить внимание.

Базовые футболки – основа гардероба

Не устаю повторять, что базовые вещи можно и нужно покупать именно в дни распродаж. Например, белые и черные футболки, которые являются основой любого гардероба, до снижения цен стоят от 600 рублей, а футболки с принтами от 1000. Зачем переплачивать? Сейчас такую вещь можно купить за 300 – 500 рублей. Обычно базовые футболки можно найти во всех магазинах масс-маркета.

Белая рубашка пригодится всегда

Белая рубашка – это спасение. Не так важно, собираетесь ли вы на встречу с подругами, в офис или даже на свидание. Эта вещь смотрится уместно и стильно в любой ситуации. Скорректировать образ помогут аксессуары. Кстати, этим летом белоснежные рубашки бойфренда носят по-особенному – завязывая узлом. Привет, 90-е! В период распродаж качественную рубашку можно купить и за 1000 рублей при стартовой цене в 2500 – 3000.

Клетка – вечная классика

В этом году клетка – идеальный принт. Я рада ее триумфальному возвращению: у меня уже есть брючный костюм в клетку, а на днях (конечно, на распродаже!) в одном из популярных магазинов масс-маркета я купила еще и юбку всего за 500 рублей! Эта классическая вещь послужит не один сезон. Кстати, и классический костюм, который до этого стоил около 5000 рублей, можно купить за 3000.

Инвестируй в брюки с принтом

Экстравагантные вещи, на которые обычно так жалко денег, стоит покупать как раз на распродаже. Например, брюки с необычными принтами. Они хороши, но в меру. Поэтому за 1500 – 2000 можно и поселить их в своем гардеробе, надевать по случаю, когда хочется выглядеть ярко и необычно. С простой белой рубашкой такие брюки смотрятся очень нарядно.

Аксессуары? Берем!

Если вы еще только собираетесь в отпуск, обратите внимание на аксессуары: яркие платки, тюрбаны, плетеные сумки- все это сейчас стоит в три раза дешевле, чем в начале сезона. Плюс эти вещи обычно вне моды, а потому стоит вложиться уже сейчас. Отправляемся по магазинам, чтобы покупать и экономить!

С любовью, МоднаЯ

Фото: ivetta.ua