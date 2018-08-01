Ворошилова хотят назвать крестным отцом посёлка с колонией

Расположенной на левобережье Клязьмы поселок Пакино – второй по числу жителей населенный пункт Ковровского района. Своеобразие ему придают расположенные там колония строгого режима ИК-7 и 522-й гвардейский учебный танковый Рижский полк. Неудивительно, что среди пакинцев немало военнослужащих и сотрудников пенитенциарной системы, а также потомков выходцев из этих ведомств. Сейчас старожилы пытаются установить точную дату основания посёлка. К его возникновению, как уверяют селяне, приложил руку военный нарком Климент Ефремович Ворошилов, которого пакинцы именуют крестным отцом посёлка.

Зэки для строительства ГЭС

Долгое время посёлок Пакино был «полузакрытым» – въезд в него контролировал пост сотрудников УФСИНа на специальном КПП. Будка от этого кордона осталась до сих пор, а вот сам пост недавно упразднили.

Совет ветеранов поселка во главе с Алевтиной Васильевной Клюевой задался целью установить точный возраст Пакино. Однако задача оказалось непростой, хотя на первый взгляд, вроде бы, всё ясно: есть официальная дата – 3 марта 1941 года. Именно тогда, всего за три с половиной месяца до начала Великой Отечественной войны возникший еще в 1940-м жилой поселок Управления строительства Нижне-Клязьменской ГЭС получил временное название «посёлок Пакино», которое за ним так и осталось.

Гидроэлектростанцию на Клязьме проектной мощностью 19500 кВт там собирались строить руками зэков, поэтому в Пакино и появился лагерь, на базе которого потом возникла нынешняя колония. Но лагерь и стройка ГЭС – не первые структуры, появившиеся на берегу озера Пакино. Вначале среди живописного векового соснового бора возник санаторий РККА. Было это в 1930-е годы, а вот когда именно – неизвестно.

Что сказали старожилы

Совет ветеранов обратился к старожилам поселка.

Зинаида Петровна Чайничкова родилась в Пакино в 1942 году. О санатории немало слышала от родителей, но когда именно он был основан, ей не говорили, или говорили, но не запомнилось.

У 65-летней Антонины Евгеньевны Тумановой, тоже родившейся и прожившей всю жизнь в Пакино, тётка Лидия Григорьевна Орлова из соседней деревни Сергейцево работала в санатории РККА и много рассказывала об этой здравнице. Там трудилось немало жителей окрестных деревень Сергейцево и Ручьи. На работу ходили пешком. В середине 30-х гг. санаторий уже действовал. Когда начали строить ГЭС, в домиках санатория разместились руководство стройкой из треста «Гидропроект», входившего в систему НКВД, и вольнонаемные сотрудники. В бывшей санаторской столовой на 200 посадочных мест разместился поселковый клуб. Сейчас этот уголок разросшегося поселка называют «Старое Пакино».

67-летняя жительница Пакино Валентина Александровна Князева также немало слышала о санатории от родителей. Этот санаторий к 1936 году уже действовал не первый год. Появился он в Пакино задолго до начала Великой Отечественной войны. Одна из дачек называлась Буденновской. В ней отдыхал Семен Михайлович Буденный, прославленный советский полководец Гражданской войны. Что касается создания санатория Наркомата обороны на берегу озера Пакино, то его местные жители устойчиво связывали с другим советским полководцем Климентом Ефремовичем Ворошиловым, который в 1925-1940 гг. занимал пост наркома по военным и морским делам, а потом наркома обороны.

Известно, что К. Е. Ворошилов неоднократно приезжал в пределы нынешней Владимирской области на охоту (особенно любил стрелять уток), причем во время одного из таких визитов в 1927 году лично выбрал место для знаменитых Гороховецких армейских лагерей и подписал приказ об их учреждении. Весьма вероятно, что и создание военного дома отдыха у озера Пакино инициировал лично «первый красный офицер», перед тем побродивший с ружьем по богатой дичью клязьминской пойме.

Забелье превратилось в Пакино

Опросивший всех пакинских старожилов член поселкового Совета ветеранов Валерий Евгеньевич Большаков, тщательно изучив все версии, склоняется к выводу, что санаторий Наркомата по военным и морским делам появился на берегу озера Пакино в 1933 году. С ним согласна и председатель Совета А. В. Киселева, которая ранее жила в «Старом Пакино».

А вот вопрос о том, когда озеро Пакино, по которому назвали посёлок, получило такое имя, пока остается открытым. Как удалось установить директору Историко-краеведческого музея Ковровского района Элле Фроловой, во второй половине XVIII столетия нынешнее озеро Пакино, бывшая старица Клязьмы, именовалось как озеро Забелье. Земли вокруг него с лесными пустошами и сенокосами, а также, по-видимому, и сам водоем, принадлежали отставному земскому комиссару Владимиру Леонтьевичу Грибоедову, двоюродному деду автора «Горе от ума» А. С. Грибоедова, а потом его дочерям подпоручице Анне Владимировне Трусовой и секунд-майорше Агафье Владимировне Бабкиной. Когда Забелье стало Пакиным – неизвестно.

Итальянская версия

Среди пакинцев распространена оригинальная версия о том, что озеро и поселок так назвали в честь… городка Пакино близ Сиракуз на юго-восточной оконечности Сицилии с населением в 21 тысячу человек! Объясняют это так: мол, командиры Красной Армии ездили во время отпусков отдыхать в Италию, и там им понравился городок Пакино, поэтому и санаторий в Ковровском районе нарекли Пакино.

То, что командиры РККА в фашистскую Италию под властью Муссолини – верного союзника Гитлера в 20-е и 30-е годы в отпуска не ездили (как, впрочем, и в другие зарубежные страны, кроме, разве лишь Испании), говорить, пожалуй, излишне. К тому же итальянское Пакино имеет ударение на втором слоге, а ковровское на первом. Да и на Сицилии городок именовался раньше Бакино по имени Бахуса – бога вина и дешевого итальянского вина, которое называлось «ино». И лишь потом его переиначили из Бакино в Пакино. Так что тут, скорее всего, просто совпадение.

Историю основания Пакино узнавали и для того, чтобы, проводя Дни посёлка, вести его летоисчисление. Если предполагаемую дату – 1933 г. возьмут за основу, то, получается, в нынешнем году праздник станет юбилейным. Появятся все основания отметить 85-летие данного населенного пункта. Пакинцы хотят особо подчеркнуть роль маршала Ворошилова как крестного отца их поселка. Конечно, не в том смысле, какой этому понятию придавала сицилийская мафия, а просто как отца-основателя…

Николай Фролов