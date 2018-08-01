Помните ли вы про MTV?

В каком году музыкальный канал MTV начал свое вещание? 1971 1981 1991 Правильно! Неправильно! -

Где находится штаб-квартира MTV? Нью-Йорк Лондон Москва Правильно! Неправильно! -

Кто был первым чернокожим исполнителем, чей клип появился на MTV? Тупак Шакур Стив Уандер Майкл Джексон Правильно! Неправильно! -

Какой известный мультипликационный сериал был создан на MTV? «Симпсоны» «Бивис и Баттхед» «Южный парк» Правильно! Неправильно! -

В каком году началось вещание MTV Russia? 1981 1989 1998 Правильно! Неправильно! -

Видеоклип какого российского исполнителя первым демонстрировался на MTV Russia? Группа «Мумий Тролль» Найк Борзов Валерия Правильно! Неправильно! -

Какая из перечисленных программ MTV Russia НЕ относится к российскому производству? «12 злобных зрителей» «Тачку на прокачку» «Правило буравчика» Правильно! Неправильно! -

Какой сериал собственного производства демонстрировал MTV Russia в 2006 году? «Клуб» «Мечты Алисы» «Здрасьте, я ваше папо» Правильно! Неправильно! -

Кто из суперпопулярных ведущих Первого канала начинал свою карьеру на MTV Russia? Дмитрий Шепелев Максим Галкин Иван Ургант Правильно! Неправильно! -

Кто из всемирно известных исполнителей получил за одну церемонию MTV Video Music Awards сразу 10 наград? Майкл Джексон Питер Габриэль Эминем Правильно! Неправильно! -