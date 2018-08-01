Помните ли вы про MTV?

В каком году музыкальный канал MTV начал свое вещание?
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Неправильно!
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Где находится штаб-квартира MTV?
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Неправильно!
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Кто был первым чернокожим исполнителем, чей клип появился на MTV?
Правильно!
Неправильно!
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Какой известный мультипликационный сериал был создан на MTV?
Правильно!
Неправильно!
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В каком году началось вещание MTV Russia?
Правильно!
Неправильно!
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Видеоклип какого российского исполнителя первым демонстрировался на MTV Russia?
Правильно!
Неправильно!
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Какая из перечисленных программ MTV Russia НЕ относится к российскому производству?
Правильно!
Неправильно!
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Какой сериал собственного производства демонстрировал MTV Russia в 2006 году?
Правильно!
Неправильно!
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Кто из суперпопулярных ведущих Первого канала начинал свою карьеру на MTV Russia?
Правильно!
Неправильно!
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Кто из всемирно известных исполнителей получил за одну церемонию MTV Video Music Awards сразу 10 наград?
Правильно!
Неправильно!
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Кто из российских исполнителей получил 10 наград-"матрешек" от премии MTV Russia Music Awards за пять лет ее существования?
Правильно!
Неправильно!
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