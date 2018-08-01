Мое тело – мое дело: самые распространенные мифы о татуировках

На людей с татуировками всегда смотрят косо. Многие осуждают, кто-то просто не понимает. А если посмотреть на это с другой стороны? Что если тату – это стремление подчеркнуть свою индивидуальность? Тем более современные мастера – это настоящие художники, которые, «расписывая» ваше тело, как картину, порой создают настоящие произведения искусства. Давайте развенчаем негативные мифы с помощью большой поклонницы тату Наташи Васильевой. Девушка прокомментирует самые распространенные предубеждения.

«Как это будет выглядеть в старости?»

В старости все части тела и без тату выглядят не особо. Сейчас татуировки у каждого второго, так что, я думаю, в будущем у нас будет целая армия татуированных бабуль и дедуль. И это не будет никого удивлять.

А как же естественная красота?

Насчет естественной красоты – согласна. Мне самой очень нравятся парни и девушки без каких-либо экспериментов над своей внешностью. Но я другая! Поэтому получается, что это дело исключительно вкуса каждого отдельного человека.

«Что будете делать, когда надоест?»

Если надоест? Сейчас много всяких способов, чтобы убрать татуировку, например, лазер или кавер-ап (поверх старой набить новую татуировку). Тату можно постоянно обновлять, делать ярче, качественнее, дополнять. Если человек изначально хочет убрать тату, то лучше не делать ее никогда. Многие из моих знакомых делают татуировки на всю жизнь, они считают ее неотъемлемой частью своего тела.

“Что вы скажете своим детям?”

Дочке нравятся мои тату. Иногда она рисует мне новые (смеется)! Если серьезно, то все татуировки она любит рассматривать. Говорит, если не нравится. Когда захочет сделать себе, запрещать не буду. Пусть это будет ее выбор. Я не какая-то строгая мамочка, которая диктует ребенку условия жизни. Я хочу быть другом для своей дочери.

“Можно заразиться СПИДом”

Шанс заразиться подобным заболеванием есть. Если делать тату не в специализированных салонах, а где-нибудь на дому, то риски высоки. В салоне же при клиенте вскрывают все иглы и колпачки. Все одноразовое и стерилизуется в специальном аппарате. Конечно, задавайте вопросы, проверяйте, не стесняйтесь. Если уж говорить об этом, то заразиться можно, даже делая маникюр или педикюр. Это вопрос гигиены и профессионализма. Мой совет – «забиваться» только в проверенном месте. И не будет никаких проблем.

Если решили “набить”тату:

* Набивайте то, что нравится вам, а не то, что в моде. Тогда вы об этом не пожалеете.

* Да, бывает больно. Но не до такой степени, чтобы убежать из салона с криками. Все зависит от места. Поэтому наберитесь терпения!

* Выбирайте только профессиональный салон. Посмотрите работы всех мастеров и определитесь, кто вам ближе по духу.

* Не экономьте. Хороший мастер стоит денег.

* После того как набьете, не забывайте про уход. Мастер расскажет, что нужно делать, чтобы татуировка всегда сохраняла свой первоначальный вид.

Юлия Митина

Фото из личного архива Наташи Васильевой